قطر.. ما المتوقع من أول نسخة عربية للمونديال؟

DW تتحقق: كم عدد من لقوا حتفهم في منشآت كأس العالم بقطر؟

قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر بوقت قصير، تصاعدت الانتقادات والدعوات للمقاطعة. ويقف وراء ذلك نشطاء حقوق إنسان وسياسيون ومشجعون يشيرون إلى أن 15 ألف شخص لقوا حتفهم في منشآت البطولة، فهل هذا صحيح؟