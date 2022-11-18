قطر.. ما المتوقع من أول نسخة عربية للمونديال؟

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حُمى المونديال تجتاح شوارعَ قطر التي تحتضن أولَ نٌسخةٍ من كأس العالم في العالم العربي.. كيف هي الأجواء في الدوحة ؟ وما المتوقع من مونديال هذا العام؟
بعد 12 عاما على منح قطر حق استضافة مونديال كأس العالم في قرار أثار جدلا، اقترب موعد انطلاق المنافسات. وعلى مر هذه الأعوام، استثمرت قطر المليارات ليصبح مونديال 2022 الأغلى على الإطلاق بتكلفة تجاوزت عتبة 200 مليار دولار.
في قرار مفاجئ وقبل حوالي 48 ساعة من انطلاق بطولة كأس العالم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن قطر ستحظر بيع الجعة "البيرة" في ملاعب المونديال الثمانية ومحيطها، خلال فترة إقامة البطولة.
قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر بوقت قصير، تصاعدت الانتقادات والدعوات للمقاطعة. ويقف وراء ذلك نشطاء حقوق إنسان وسياسيون ومشجعون يشيرون إلى أن 15 ألف شخص لقوا حتفهم في منشآت البطولة، فهل هذا صحيح؟
في إطار استعداداته لخوض غمار مونديال قطر، حقق المنتخب الألماني فوزا باهتا على عُمان في مباراة ودية جمعت بينهما. ورغم أنّه خاض المباراة بدون عدد من النجوم أعرب المدير الفني للماكينات هانزي فليك عدم رضاه عن أداء الفريق.
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