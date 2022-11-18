 قطر.. ما المتوقع من أول نسخة عربية للمونديال؟ | مسائية DW | DW | 19.11.2022

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مسائية DW

قطر.. ما المتوقع من أول نسخة عربية للمونديال؟

حُمى المونديال تجتاح شوارعَ قطر التي تحتضن أولَ نٌسخةٍ من كأس العالم في العالم العربي.. كيف هي الأجواء في الدوحة ؟ وما المتوقع من مونديال هذا العام؟

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حصانة بن سلمان في ملف خاشقجي.. ماذا تعني قضائياً وسياسياً؟

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مونديال قطر 2022.. أغلى نهائيات كأس عالم على مر التاريخ 16.11.2022

بعد 12 عاما على منح قطر حق استضافة مونديال كأس العالم في قرار أثار جدلا، اقترب موعد انطلاق المنافسات. وعلى مر هذه الأعوام، استثمرت قطر المليارات ليصبح مونديال 2022 الأغلى على الإطلاق بتكلفة تجاوزت عتبة 200 مليار دولار.

16.11.2022, Katar, Doha: Fans machen vor dem Schriftzug «Fifa Wordcup Qatar 2022». Fotos. Am 20.11.2022 beginnt mit dem Eröffnungsspiel die Fußball-Weltmeisterschaft. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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في قرار مفاجئ وقبل حوالي 48 ساعة من انطلاق بطولة كأس العالم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن قطر ستحظر بيع الجعة "البيرة" في ملاعب المونديال الثمانية ومحيطها، خلال فترة إقامة البطولة.

TOPSHOT - A general view show the Lusail Stadium, the 80,000-capacity venue which will host the FIFA World Cup final in December, on the outskirts of Qatar's capital Doha on March 28, 2022. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) (Photo by GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

DW تتحقق: كم عدد من لقوا حتفهم في منشآت كأس العالم بقطر؟ 18.11.2022

قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر بوقت قصير، تصاعدت الانتقادات والدعوات للمقاطعة. ويقف وراء ذلك نشطاء حقوق إنسان وسياسيون ومشجعون يشيرون إلى أن 15 ألف شخص لقوا حتفهم في منشآت البطولة، فهل هذا صحيح؟

Soccer Football - International Friendly - Oman v Germany - Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat, Oman - November 16, 2022 Germany's Niclas Fullkrug celebrates scoring their first goal REUTERS/Annegret Hilse

فليك غير راض.. فوز باهت لألمانيا على عُمان قبل كأس العالم! 16.11.2022

في إطار استعداداته لخوض غمار مونديال قطر، حقق المنتخب الألماني فوزا باهتا على عُمان في مباراة ودية جمعت بينهما. ورغم أنّه خاض المباراة بدون عدد من النجوم أعرب المدير الفني للماكينات هانزي فليك عدم رضاه عن أداء الفريق.