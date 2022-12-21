"قطر غيت".. إيقاف الأمين العام الاتحاد الدولي لنقابات العمال مؤقتا

قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال اليوم الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2022)إنه قرر في اجتماع طارئ وقف لوكا فيسينتيني عن العمل إلى حين انعقاد اجتماع في 11 مارس/ آذار قد يراجع فيه القرار. وقال الاتحاد في بيان "هذا لا يعني بحال من الأحوال أي افتراض باقتراف ذنب".

وفيسينتيني واحد من ستة أشخاص تم استجوابهم بشأن مدفوعات مزعومة قدمتها قطر للتأثير على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي. لكنه ليس أحد الأشخاص الأربعة المتهمين في الفضيحة التي أُطلق عليها اسم "قطر غيت". و تنفي قطر ارتكاب أي مخالفات .

وفي بيان مسهب صدر الاثنين، قال فيسينتيني إنه اُستجوب ضمن تحقيق جنائي بلجيكي في احتمال الضلوع في فساد وغسل أموال في منظمة إجرامية وإنه أُطلق سراحه دون توجيه اتهامات له. لكنه سيبقى مع ذلك جزءا من التحقيقات إلى حين عرض النتائج النهائية على المحكمة وهو ما قد يستغرق بضعة أشهر. وقال "أُنكر بقوة كل الاتهامات الموجهة لي. أنا بريء".

وأوضح أنه كان على اتصال بمنظمة فايت امبيونتي (مكافحة الإفلات من العقاب)، وهي منظمة غير حكومية شارك في تأسيسها اثنان من المتهمين، ويُعتقد أنها منظمة غير حكومية مُحترمة تناضل من أجل حقوق الإنسان.

وقال إنه تلقى تبرعا "أقل من 50 ألف يورو" (53055 دولارا) من الجماعة، بعضها لسداد كلفة حملته ليصبح أمينا عاما للاتحاد الدولي لنقابات العمال والبعض الآخر لدعم كلفة السفر لحضور مؤتمر نظمه الاتحاد في أستراليا في نوفمبر تشرين الثاني لنقابات عمال إمكانياتها محدودة.

وأوضح أنه ليس هناك شروط محددة للتبرع. وقال إن موقفه تجاه قطر لم يتغير وإنه يجب مواصلة الضغط على الدولة الخليجية لتحسين حقوق الإنسان والعمال.

ع.ش/ ع.ج.م (رويترز)