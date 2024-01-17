قطر حاملة اللقب أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس آسيا

باتت قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة أول المتأهلين الى الدور ثمن النهائي من كأس آسيا بعد فوزها على طاجيكستان. كما ضمنت صدارة المجموعة الأولى بعد أن رفعت رصيدها إلى ست نقاط، بفارق أربع نقاط عن الصين صاحبة المركز الثاني.

ضمن منتخب قطر تأهله لدور الستة عشر ببطولةأمم كأس آسيا لكرة القدم وذلك عقب فوزه على طاجيكستان بهدف دون رد، اليوم الأربعاء (17 يناير/ كانون الثاني 2024)، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالبطولة.

وضمن المنتخب القطري صدارة المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط، بفارق أربع نقاط عن منتخب الصين صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن كل من طاجيكستان ولبنان في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

ويلعب المنتخب القطري في الجولة الثالثة مع منتخب الصين، فيما يلعب منتخبا لبنان وطاجيكستان في الجولة ذاتها، وتقام المباراتان في نفس التوقيت يوم الاثنين المقبل.

وشهدت المباراة تعرض أمادوني كامالوف لاعب منتخب طاجيكستان للطرد في الدقيقة 81، وذلك بعد ضربه لأحمد جناحي لاعب منتخب قطر بدون كرة.

وأجرى مدرب قطر خمسة تعديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة الافتتاحية أبرزها عدم اشراكه قائد المنتخب حسن الهيدوس أساسياً.

وكانت الفرصة الأولى لطاجيكستان عندما أطلق رستم سيوروف كرة قوية أبعدها حارس قطر مشعل برشم.

نجحت قطر في افتتاح التسجيل بعد 17 دقيقة من صافرة البداية بفضل الثنائي المعز علي وأكرم عفيف حيث مرر الاول للثاني كرة أمامية ليتابعها في الشباك.

ورفع عفيف رصيده من الأهداف إلى 3 في البطولة الحالية بعد هدفيه في مرمى لبنان لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين.

وكان المعز علي توج هدافاً للنسخة الأخيرة برصيد 9 أهداف وهو رقم قياسي في نسخة واحدة، في حين نجح عفيف في 10 تمريرات حاسمة فيها، وهي أعلى نسبة في تاريخكأس آسيا.

وظلت الأفضلية لقطر في الشوط الثاني من دون أن تنجح في تعزيز تقدمها على الرغم من إكمال طاجيكستان المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد أمادوني كامولوف بالبطاقة الحمراء بعد العودة إلى الحكم الفيديو المساعد "VAR" إثر خشونة زائدة على أحمد الجانحي (81).

والفوز هو التاسع توالياً لقطر في النهائيات بعدما حققت 7 انتصارات في نسخة الإمارات عام 2019 في طريقها الى اللقب، علماً أن الخسارة الاخيرة لها في البطولة القارية تعود إلى 19 كانون الثاني/يناير 2015 في نسخة أستراليا عندما خسرت أمام البحرين 1-2.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)