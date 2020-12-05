 قطر توقف سفينة صيد بحرينية وتعتقل طاقمها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قطر توقف سفينة صيد بحرينية وتعتقل طاقمها

في خطوة قد تزيد من التوتر بين البحرين وقطر، أوقفت السلطات القطرية سفينة بحرينية واعتقلت طاقمها بعد اتهامهم بدخول مياهها الإقليمية. يحدث في ذلك في اليوم ذاته الذي شهد تدريبات تركية-قطرية، رغم مطالب دول المقاطعة بوقفها.

ميناء حمد الدوحة

أرشيف من ميناء حمد في الدوحة

أوقف خفر السواحل القطري طرادا (سفينة صغيرة) بحرينيا كان يقوم بالصيد في المياه الإقليمية القطرية وألقى القبض على طاقمه المؤلف من ثلاثة أفراد، وفق ما قالته وزارة الداخلية القطرية اليوم السبت (12 ديسمبر/ كانون الأول 2020).

وذكرت الوزارة في حسابها على تويتر "في إطار ممارستها لأعمالها المعتادة بمراقبة وحماية المياه الإقليمية القطرية، أوقفت دوريات أمن السواحل والحدود طرادا بحرينيا في منطقة فشت الديبل داخل حدود المياه القطرية ب 1.3 ميل بحري".

وأضافت الوزارة أن أفراد الطاقم الثلاثة أحيلوا إلى النيابة القطرية ومنهم مواطن بحريني. ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى مسؤولين بحرينيين للتعقيب.

مختارات

هي غالبا آخر زيارة لكوشنر إلى منطقة الخليج، والهدف تحقيق ما عجزت عنه إدارة ترامب لأكثر من ثلاث سنوات، أي المصالحة بين السعودية وقطر. لكن الطريق غير معبدة أمامه، فهو يأتي بأهداف لا تنظر إليها الدوحة والرياض بعين الرضا.

سوّقت قطر لفنادقها الفخمة على أنّها أحد أبرز أوجه استضافتها لبطولة كأس العالم بكرة القدم في 2022، لكنّ القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ووفرة العقارات تهدد هذا القطاع قبل نحو عامين من صافرة انطلاق المونديال.

كشفت صحيفة كويتية استناداً لمصادر رفيعة عن موعد ومكان المصالحة الخليجية، يذكر أن الرياض أكدت على لسان وزير خارجيتها أن حلفاءها "على الخط نفسه" في ما يتعلّق بحل هذه الأزمة، متوقعاً التوصل قريباً إلى اتفاق نهائي بشأنها.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية اتهمت خفر السواحل القطري الشهر الماضي بانتهاك الاتفاقيات الإقليمية والدولية بعدما أوقف قاربين بحرينيين داخل المياه القطرية.

وتأتي هذه التطورات رغم تأكيدات رسمية من دول على علاقة بالأزمة  وقوع انفراج كبير يمكن أن يؤدي إلى حلّ الخلافات في أخطر أزمة تشهدها دول الخليج فيما بينها، إذ قطعت البحرين والسعودية والإمارات إلى جانب مصر العلاقات مع قطر في عام 2017.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت بأن قواتها بقيادة القوات القطرية التركية المشتركة بالدوحة أجرت تدريبات مع عناصر من القوات الخاصة القطرية.

جاء ذلك في تغريدة لوزارة الدفاع التركية عبر موقع "تويتر"، أرفقتها بصور من التدريبات. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن أن التدريبات أجريت بالذخيرة الحية بطلقات مدفعية "العاصفة هاوتزر" عيار 22/155 مم.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، عقب اندلاع الأزمة الخليجية، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس التركي  رجب طيب أردوغان.

وكانت دول المقاطعة قد اشترطت على قطر، من بين شروط أخرى، إغلاق القاعدة التركية. غير أن الدوحة رفضت جلّ الشروط واعتبرتها تدخلا في شؤونها السيادية.

إ.ع/ص.ش (رويترز، د ب أ) 

مشاهدة الفيديو 14:06

مسائية DW: الأزمة الخليجية.. هل يحلها ترامب قبل رحيله؟

مواضيع ذات صلة

Treffen zwischen Tamim bin Hamad Al-Thani und Salman in Riad

وسط ترحيب دولي.. تأكيدات على قرب نهاية الأزمة بين قطر وجاراتها 05.12.2020

بعد الإشارات الإيجابية التي بعثتها دولة الكويت، الوسيط الخليجي في الأزمة بين دول المقاطعة وقطر، أكدت السعودية بدورها وقوع تقدم كبير في المفاوضات، وسط توقعات بأن تنفرج الأزمة أولا بفتح المجال الجوي أمام الطائرات القطرية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  