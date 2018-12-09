قطر توفد وزيرا من الصف الثاني للمشاركة في القمة الخليجية.. والبحرين تنتقد

انتقد وزير خارجية البحرين الشيح خالد بن أحمد آل خليفة أمير قطر، اليوم الأحد (9 ديسمبر/كانون الأول)، لعدم حضوره القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، في خطوة تشير إلى ضعف الآمال في حل وشيك للخلاف بين الدوحة وثلاث دول عربية خليجية.

وأوفدت قطر وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان المريخي، إلى القمة التي يخيم عليها قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة منذ منتصف عام 2017.

وكان في استقبال المريخي، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني. ووصل أيضا للمشاركة في القمة كل من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد. وكان في استقبالهم جميعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال وزير خارجية البحرين في تغريدة على تويتر "كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة"، في إشارة لمطالب الدول التي قاطعت الدوحة.

وتنطلق القمة السنوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية اليوم الأحد، في وقت تتعرض فيه المملكة لضغوط بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول. وحضر أمير قطر اجتماع العام الماضي في الكويت، في حين أرسلت السعودية والإمارات والبحرين وزراء أو نوابا لرؤساء الحكومة.

وظهر العاهل السعودي الملك سلمان في لقطات تلفزيونية، وهو يستقبل وفدي سلطنة عمان والإمارات لدى وصولهما اليوم الأحد للمشاركة في القمة التي تستغرق يوما واحدا، بمشاركة الدول الست الأعضاء في المجلس.

ومن المتوقع أن تركز على القضايا الأمنية بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة. وقد يتطرق الاجتماع للسياسات النفطية وللمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية التي أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر في يونيو/حزيران 2017، بسبب مزاعم عن دعم الدوحة للإرهاب. وتنفي الدوحة الاتهامات وتقول إن المقاطعة تهدف إلى النيل من سيادتها.

ف.ي/ع.ش (رويترز، أ.ف.ب)