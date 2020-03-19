 قطر تنفي تقديم رشاوى لاستضافة المونديال وبلاتر يؤكد وجود تدخل! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

قطر تنفي تقديم رشاوى لاستضافة المونديال وبلاتر يؤكد وجود تدخل!

الادعاء العام الأمريكي يوجه اتهامات لمسؤولين سابقين في الفيفا بالحصول على رشى، خلال عملية تقديم ملفات طلب استضافة بطولتي كأس العالم في روسيا وقطر. والأخيرة تنفي الاتهامات وبلاتر يؤكد حدوث "تدخل سياسي".

الشيخ حمد وزوجته الشيخة موزة عام 2010، بعد فوز قطر بحق تنظيم مونديال 2022

أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزة بعد الإعلان عن فوز قطر بحق استضافة مونديال 2022

نفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بشكل قاطع جميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الإدعاء الأمريكي أمس الاثنين، و"التي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2022".

وذكرت اللجنة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء (7 أبريل/ نيسان 2020) على حسابها بموقع "تويتر": "بالرغم من الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يثبت عدم نزاهة هذا الملف ..." وأضاف البيان: "بدورها، تؤكّد اللجنة أنها التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين والنظم واللوائح.. وستتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم".

وكان ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة قد وجهوا اتهامات لمسؤولين تنفيذيين سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالحصول على رشى، خلال عملية تقديم ملفات طلب استضافة بطولتي كأس العالم 2018،  التي أقيمت في روسيا، وكأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر.

مختارات

ومن جهتها، نفت السلطات الروسية أنها دفعت رشاوى لمسؤولي فيفا من أجل الفوز بسباق استضافة مونديال 2018 الذي توجت بلقبه فرنسا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "لا علاقة لها (روسيا) بأي رشى ونحن ننفي ذلك بشكل قاطع". 

بلاتر: حدث تدخل سياسي

وأكد الرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر مجددا وجود "تدخل سياسي" في قرار منح حق استضافة مونديال 2022 لقطر، رافضا اتهامات القضاء الأميركي المتعلقة بتلقي الرشاوى. وقال بلاتر الموقوف حتى عام 2022، في حديث لوكالة فرانس برس "لقد كان هناك (اتفاق نبيل) في اللجنة التنفيذية للفيفا: مونديال 2018 لروسيا ومونديال 2022 للولايات المتحدة"، مضيفا "لقد حصل تدخل سياسي لمنح حق استضافة مونديال 2022 إلى قطر، هذا كل ما في الامر. في هكذا نوع من القرارات، يحصل تدخل سياسي رفيع المستوى".

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)

  • Deutschland Franz Beckenbauer in München

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    فرانز بيكنباور

    حتى الآن لم تنته ذيول فضيحة حول شبهة دفع مبالغ مالية لنيل ألمانيا شرف استضافة بطولة كأس العالم 2006، الذي كان قيصر الكرة الألمانية، فرانز بيكنباور، رئيس لجنتها المنظمة. الجديد مؤخرا هو ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الألمانية عن حصول بيكنباور على 5.5 مليون يورو (6.17 مليون دولار) ضمن اتفاق مع أحد رعاة البطولة الستة، شركة أودست للمراهنات. وكان بيكنباور قد ظهر في إعلانات للشركة المذكورة.

  • Joseph Blatter

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جوزيف بلاتر

    في آخر سلسلة من فضائح بلاتر أعلن الفيفا في حزيران 2016 أن بلاتر واثنين من مساعديه تقاسموا 80 مليون دولار من أجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة السابقة. وكشفت التحقيقات أيضا أن "أدلة كشفت عن جهود مشتركة بين ثلاثة من المسؤولين البارزين السابقين بالفيفا للتربح من خلال الزيادات السنوية للرواتب، ومكافآت كأس العالم وغيرها من الحوافز."

  • Michel Platini UEFA Präsident

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    ميشيل بلاتيني

    ترأس بلاتيني الاتحاد الأوروبي منذ 2007 قبل أن يوقفه الفيفا في عام 2015 عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. ويعود إيقافه إلى دفعة غير مشروعة بقيمة مليوني دولار حصل عليها عام 2011 عن عمل استشاري قدمه قبل 9 سنوات لجوزيف بلاتر رئيس الفيفا آنذلك. وأوقف 8 سنوات في بادئ الأمر ثم قلصت العقوبة إلى 4 أعوام. علق بلاتيني على ذلك: "أنا مرتاح الضمير ومتأكد من أني لم ارتكب أي غلطة، وسأواصل معركتي القانونية".

  • Fußball FIFA Mohamed Bin Hammam

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    محمد بن همام

    حامت اتهامات حول الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القطري محمد بن همام، بشأن استخدام ثروته واتصالاته لحشد التأييد لصالح ملف قطر، للفوز بشرف استضافة مونديال 2022. غير أن لم يُثبت عليه شيء. ولكن في عام 2012 أوقف الفيفا ابن همام مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وذلك بسبب فضيحة مالية تتعلق برشوة أعضاء في الفيفا للتصويت لصالحه خلال حملته للفوز برئاستها في مواجهة جوزيف بلاتر.

  • FIFA Vizepräsident Jeffrey Webb

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جيفري ويب

    أوقف الفيفا رئيس اتحاد كونكاكف (اتحاد كرة القدم لشمال ووسط أمريكا والكاريبي) والنائب السابق لرئيس الفيفا، جيفري ويب، مدى الحياة وفرض عليه غرامة مقدارها مليون فرنك سويسري (نحو مليون دولار أميركي). وأدين ويب بـ"تضارب المصالح" و"الفساد". وكانت السلطات السويسرية قد اعتقلت جيفري ويب مع ستة آخرين من الفيفا، ومن ثم سلمته مخفوراً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Jerome Valcke

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جيروم فالكه

    أعلن الفيفا في 13 يناير/ كانون الثاني 2016 إقالة أمينه العام الفرنسي جيروم فالكه من منصبه بسبب قضية بيع تذاكر مونديال 2014 بطريقة غير مشروعة. كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات الأمريكية تعتقد "أن جيروم فالكه أقدم على تحويل عشرة ملايين دولار لحساب مصرفي يتحكم فيه جاك وارنر النائب السابق لرئيس الفيفا وأن هذا المال جاء من جنوب أفريقيا التي استضافت بطولة كأس العالم 2010"

  • FIFA-Interimsgeneralsekretär Markus Kattner mit sofortiger Wirkung entlassen

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    ماركوس كاتنر

    شغل الألماني ماركوس كاتنر عدة مناصب رفيعة في الفيفا: المسؤول المالي، نائب السكرتير العام، من سبتمبر/ أيلول 2015 الأمين العام بالنيابة وحتى إقالته في أيار 2016. في أيار الماضي تم تسريحه من قبل الفيفا بسبب استغلاله لمنصبه وانتهاكات محتملة للقواعد العامة للسلوك وتضارب المصالح وتبادل الهدايا والمصالح، وكذلك الرشوة والفساد "في سياق الرواتب والمكافآت.. وكذلك مخصصات أخرى" في عقده.

  • Deutschland DFB Präsident Wolfgang Niersbach Rücktritt

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    فولفغانغ نيرسباخ

    قررالفيفا إيقاف، فولفغانغ نيرسباخ، الرئيس السابق للاتحاد الألماني ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، لمدة عام عن ممارسة أي نشاط كروي لتورطه في قضية فساد متعلقة بمنح شرف استضافة مونديال 2006 لألمانيا. يذكر أن فولفغانغ نيرسباخ قدم استقالته من رئاسة الاتحاد الألماني في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، بعد أن بدأ الادعاء العام الألماني تحقيقا بشأن الفساد بمنح ألمانيا استضافة المونديال.

  • Vereinigte Arabische Emirate Chuck Blazer in Abu Dhabi

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    تشاك بليزر

    أوقفت لجنة الأخلاق بالفيفا الأمريكي، تشاك بليزر، مدى الحياة عن ممارسة كل الأنشطة المتعلقة باللعبة لضلوعه في فضائح فساد: "عرض، قبول، دفع واستلام مبالغ مالية غير قانونية وغير معلنة، رشاوى وعمولات بالإضافة إلى مكائد أخرى لجلب المال". واعترف بليزر بأنه مع مسؤولين آخرين في اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقوا على تلقي رشى تتعلق في تسهيل اختيار جنوب أفريقيا لتنظيم بطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2010".

    الكاتب: خالد سلامة


مواضيع ذات صلة

Deutschland Coronavirus Köln

جائحة كورونا تواصل تمددها وأرقام الوفيات في تصاعد 19.03.2020

تواصل أرقام الوفيات حول العالم ارتفاعها، وكذلك الشأن بالنسبة لحالات الإصابات، فيما لا تزال إيطاليا وإيران أكثر الدول المنكوبة. آخر التطورات صباح الخميس...

Symbolbild Saudi Arabien Finanzmarkt Ölfelder Öl

إجراءات سعودية تشعل "حرب أسعار" في أسواق النفط العالمية 09.03.2020

هوت أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب إجراءات سعودية ردا على رفض روسي لطلب من "أوبك"، لتبدأ حرب أسعار رغم تراجع الطلب العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا. وأسواق المال في السعودية ودول الخليج تسجل نتيجة لذك خسائر كبيرة.

Fans mit Plakat Thanks Russia see you in Qatar

رئيس اتحاد الكرة الألماني ينتقد تنظيم مونديال 2022 في قطر 12.12.2019

وجه رئيس اتحاد الكرة الألماني انتقادات لمونديال 2022 وقال إن قرار منح قطر حق تنظيمه "سيء" من عدة نواح. لكنه رفض المقاطعة ويعول على الزخم الإعلامي "في كشف المظالم"، وأكد أنه حيث تفشل السياسة تكون الكلمة للرياضة أحياناً.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

قطر تنفي تقديم رشاوى لاستضافة المونديال وبلاتر يؤكد وجود تدخل!

فاجعة تصيب غوارديولا بوفاة والدته بفيروس كورونا المستجد

رقم قياسي جديد؟ ـ رونالدو قد يصبح أول لاعب كرة ملياردير

بايرن يستأنف تدريباته وحكومة بافاريا تقول "لا استثناءات" في الحجر

ماذا ينتظر لوف مع نهاية أقصر موسم له مع المانشافت؟

من بينهم أوزيل ـ هكذا يشغل نجوم ألمان أوقاتهم تحت الحجر