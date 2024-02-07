قطر تتأهل إلى نهائي كأس آسيا لتدافع عن لقبها ضد الأردن

تأهلت قطر إلى المباراة النهائية لكأس آسيا التي تستضيفها بعد فوزها على إيران، لتدافع عن لقبها أمام الأردن، في ثالث نهائي عربي بتاريخ البطولة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.

ستدافع قطر عن لقبها بعد تخطيها إيران 3-2 في مباراة مثيرة على استاد الثمامة، الأربعاء (السابع من شباط/فبراير 2024)، في الدور نصف النهائي من النسخة 18 لكأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها.

وسجل جاسم جابر (17) وعلي عفيف (43) والمعز علي (82) أهداف قطر، وسردار أزمون (4) وعلي رضا جهانبخش (51 من ركلة جزاء) هدفي إيران. وتلتقي قطر في المباراة النهائية مع الأردن الذي حقق المفاجأة بفوزه على كوريا الجنوبية 2-0 الثلاثاء. وهي المرة الثالثة التي تكون المباراة النهائية عربية بحتة بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.



وافتتحت إيران التسجيل باكرا، بعد رمية تماس طويلة داخل المنطقة وصلت إلى سعيد عزة اللهي ضربها برأسه ولم يحسن الدفاع القطري تشتيها فوصلت إلى سردار ازمون الذي سددها خلفية رائعة في الشباك القطرية (4). وفي أوّل رد فعل، سدد أكرم عفيف كرة لولبية سيطر عليها الحارس الايراني علي رضا بيرانوند بسهولة. وكاد المنتخب الإيراني يعزز تقدمه من هجمة مرتدة سريعة عندما مرر أزمون كرة عرضية باتجاه مهدي طارمي لكن الأخير لم يلحق بها والمرمى مشرّع أمامه (12).

واعترض الإيرانيون بشدة على مخالفة ارتكبها المهدي علي من الخلف بحق طارمي الذي كان يشق طريقه بين مدافعين قطريين على مشارف المنطقة لكن الحكم لم يكترث لهم. ونجح المنتخب القطري في إدراك التعادل بعد كرة أمامية طويلة وصلت الى أكرم عفيف فمررها بإتقان إلى جاسم جابر على مشارف المنطقة أطلقها قوية ارتطمت بقدم سعيد عزة اللهي لتخدع حارس مرماه وتسقط من فوقه داخل الشباك (17).



واستغل عفيف كرة خلفية خاطئة وسار بها لمسافة طويلة قبل أن يسددها، فتصدى لها الحارس من دون أن يلتقطها وعادت إلى عفيف لكنه غمزها فوق العارضة (32). ونجحت قطر في التقدم قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عندما وصلت الكرة إلى عفيف على مشارف المنطقة وتوغل داخل المنطقة وأطلقها صاروخية عانقت شباك إيران. ورفع عفيف رصيده إلى خمسة أهداف في المركز الثاني متخلفًا بفارق هدف وحيد عن متصدر ترتيب الهدافين العراقي أيمن حسين.

وبدأ المنتخب الإيراني الشوط الثاني ضاغطًا واحتسب له الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد من أحمد فتحي انبرى لها علي رضا جهانبخش بنجاح (51). وكاد المنتخب القطري يتقدم مجددًا بعدها بلحظات بعد لعبة مشتركة رائعة بين ثلاثة لاعبين وصلت إلى يوسف عبد الرزاق فأطلقها بيسراه تصدى لها ببراعة الحارس الإيراني (52).

وأبعد حارس قطر مشعل برشم بأطراف أصابعه رأسية المدافع شجاع خليل زاده (72). وتدخل مدافع قطر لوكاس منديس في اللحظة الأخيرة لتشتيت الكرة التي سددها طارمي من مسافة قريبة (74). وفي الدقيقة 82 وصلت الكرة بشكل مفاجىء إلى المعز علي فسيطر عليها وسددها على يمين الحارس الإيراني مانحًا التقدم لقطر.

وساءت الأمور بالنسبة إلى إيران عندما قام خلبل زاده باعتراض عفيف في طريقه إلى المرمى فرفع الحكم في وجهه البطاقة الصفراء قبل أن يلغيها ويمنح الحمراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في اي آر" في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورمى المنتخب الإيراني بكل ثقله في الدقائق الأخيرة ورد أسفل القائم القطري كرة زاحفة سددها جهانبخش قبل أن يتصدى برشم لكرة خادعة من أحد مدافعيه، ليطلق الحكم صافرته النهائية.



م.ع.ح/ف.ي (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)