قطر تفوز بكاس آسيا لأول مرة بعد اكتساحها اليابان بثلاثية

فازت قطر 3-1 على اليابان في نهائي كأس آسيا لكرة القدم على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي اليوم الجمعة (الأول من شباط/فبراير 2019) لتحرز اللقب القاري لأول مرة في تاريخها.

وتقدمت قطر بهدفين عن طريق المعز علي في الدقيقة 12 وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 27 قبل أن يقلص تاكومي مينامينو الفارق للمنتخب الياباني في الدقيقة 69. وأضاف أكرم عفيف الهدف الثالث لقطر من ركلة جزاء في الدقيقة 83 احتسبها الحكم رافشان إيرماتوف بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد.

ويتربع المنتخب القطري على عرش الكرة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخ البطولة بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته السبع في كأس آسيا 2019، علما بأنه لم يسبق له تجاوز دور الثمانية في أي نسخة سابقة منها.

أما المنتخب الياباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، فقد أخفق هذه المرة في التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، علما بأنه توج باللقب الرابع في نسخة 2011 التي احتضنتها قطر.

وعمت الفرحة بالإنجاز التاريخي للمنتخب القطري شوارع الدولة القطرية، حيث احتل المعجبون ومشجعو المنتخب الوطني الشوارع والميادين للاحتفال بالمناسبة.

وقال مدرب المنتب القطري الإسباني فليكس سانشيز "لا يمكنني التعبير بكلمات. لقد واجهنا فريقا رائعا، سجلنا هدفين في الشوط الأول واضطررنا للدفاع في الثاني".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب،رويترز)