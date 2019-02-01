 قطر تفوز بكاس آسيا لأول مرة بعد اكتساحها اليابان بثلاثية | عالم الرياضة | DW | 01.02.2019

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عالم الرياضة

قطر تفوز بكاس آسيا لأول مرة بعد اكتساحها اليابان بثلاثية

في مباراة مثيرة، حقق المنتخب القطري لكرة القدم نصرا تاريخيا بفوزه لأول مرة بلقب كأس آسيا 2019 إثر اكتساحه لمنتخب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جرت في أبو ظبي.

Asienmeisterschaft 2019 | Japan vs. Katar | TOR Katar (Reuters/S. Salem)

فازت قطر 3-1 على اليابان في نهائي كأس آسيا لكرة القدم على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي اليوم الجمعة (الأول من شباط/فبراير 2019) لتحرز اللقب القاري لأول مرة في تاريخها.

وتقدمت قطر بهدفين عن طريق المعز علي في الدقيقة 12 وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 27 قبل أن يقلص تاكومي مينامينو الفارق للمنتخب الياباني في الدقيقة 69. وأضاف أكرم عفيف الهدف الثالث لقطر من ركلة جزاء في الدقيقة 83 احتسبها الحكم رافشان إيرماتوف بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد.

ويتربع المنتخب القطري على عرش الكرة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخ البطولة بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته السبع في كأس آسيا 2019، علما بأنه لم يسبق له تجاوز دور الثمانية في أي نسخة سابقة منها.

أما المنتخب الياباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، فقد أخفق هذه المرة في التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه،  علما بأنه توج باللقب الرابع في نسخة 2011 التي احتضنتها قطر.

وعمت الفرحة بالإنجاز التاريخي للمنتخب القطري شوارع الدولة القطرية، حيث احتل المعجبون ومشجعو المنتخب الوطني الشوارع والميادين للاحتفال بالمناسبة.

وقال مدرب المنتب القطري الإسباني فليكس سانشيز "لا يمكنني التعبير بكلمات. لقد واجهنا فريقا رائعا، سجلنا هدفين في الشوط الأول واضطررنا للدفاع في الثاني".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب،رويترز)

  • Asian Cup Fußball | Irak - Palästina (picture-alliance/dpa/AAP/P. Miller)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة آسيا

    للمرة الثانية بعد 1996 ستكون الإمارات العربية المتحدة البلد المضياف لبطولة آسيا (5 يناير حتى 1 فبراير). والمدافع عن اللقب هي أستراليا. ولأول مرة سيشارك 24 عوض 16 فريقا في الجولة النهائية. والفائز سيمثل الاتحاد الآسيوي في كأس كونفدرالية الفيفا 2021.

  • Handball WM in Frankreich - Spiel Deutschland vs. Ungarn | Patrick Groetzki (Reuters/C. Platiau)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    البطولة العالمية في كرة اليد

    لأول مرة ستُقام البطولة العالمية في هذه الرياضة في بلدين: ألمانيا والدنمارك (من 10 يناير حتى 27 يناير). وعند إثارة مشاركة محلية في البطولة العالمية لكرة اليد يفكر الكثير من المعجبين في إنجاز المنتخب الألماني في 2007 عندما حصلت ألمانيا على اللقب أمام الجمهور المحلي، وكافة ألمانيا كانت في حمى كرة اليد. فهل ستتكرر هذه الفرحة مرة أخرى هذا العام؟

  • Super Bowl LII-Philadelphia Eagles vs New England Patriots Zach Ertz (USA TODAY Sports/W. Townson)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    البطولة الممتازة

    دوما في الأحد الأول من فبراير ينظر عالم الرياضة إلى أمريكا حيث تُقام المباراة النهائية في دوري كرة اليد الأمريكية، فحوالي مليار شخص تابعوا على مستوى العالم الحدث في السنة الماضية عندما انتصر فريق فيلاديلفيا على نيو إنغلاند باتريوتس. فمن سينتزع لقب البطولة في 2019؟

  • FIS Alpine Skiing World Cup in Parpan-Lenzerheide - Bode Miller (picture-alliance/dpa/J.-C. Bott)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    البطولة العالمية في التزحلق على الجليد

    المتسابقون على الجليد يختبرون أنفسهم ضمن خمس منافسات، المنحدر يُعتبر تخصصا عاليا في رياضة التزحلق على الجليد، لأن المسافة هي الأطول والرياضيون تصل سرعتهم إلى 140 كم في الساعة. وهذه المرة تُقام البطولة العالمية في السويد من الـ 5 إلى الـ 17 فبراير. وقبل سنتين فاز الألماني فليكس نويرويتر بالبرونزية في التزحلق المنعرج، وكانت الميدالية الوحيدة للمنتخب الألماني.

  • Formel 1 Großer Preis von Brasilien (Getty Images/L.Baron)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    فورمول واحد

    الموسم الـ 70 للبطولة العالمية لسباقات الفورمولا واحد على الأبواب: يبدأ في الـ 17 من مارس في ملبورن الأسترالية وينتهي في الأول من كانون أول/ديسمبر في أبو ظبي. ويشمل البرنامج في المجموع 21 سباقا بما في ذلك ألمانيا في حلبة هوكينهايم. والسؤال هل سيتمكن سائق من التغلب على المدافع عن اللقب وبطل العالم خمس مرات لويس هاملتون؟

  • Deutschland Eishockey-WM: USA - Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    الهوكي على الجليد

    المؤهلون هم المشتبه بهم العاديون: روسيا وكندا وتشيكيا والسويد. وأحرز السكاندينافيون في السنتين الماضيتين اللقب. فهل سينجحون في إحراز الانتصار للمرة الثالثة على التوالي؟ وألمانيا تحتل في البطولة العالمية في سلوفاكيا (10 حتى 26 مايو) مرتبة هامشية. لكن المنتخب الألماني في الألعاب الأولمبية فاز في كوريا الشمالية بالميدالية الفضية.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Imago/Bildbyran/v. Wivestad Grott)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    نهائي بطولة أبطال الدوري

    ريال مدريد، ريال مدريد وريال مدريد هو الفائز في السنوات الثلاث الأخيرة. وهذه المرة تُقام المباراة الأخيرة في العاصمة الإسبانية، لكن في ملعب الخصم أتلتيكو في الأول من يونيو. ومن بين أربعة في المجموع ماتزال ثلاث فرق ألمانية ـ بايرن ميونيخ وشالكه 04 وبوروسيا دورتموند ـ ممثلة في الدرجة الملكية.

  • Afrika-Cup Pokal (picture alliance/dpa/N. Bothma)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    كأس إفريقيا

    هناك تغييران هامان في هذه البطولة القارية: لأول مرة يشارك 24 عوض 16 فريقا في البطولة. وهذه المسابقة التي تُقام مرة في كل سنتين ستُنظم لأول مرة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو وليس في كانون الثاني/يناير. ومن خلال تغيير هذه المواعيد يُراد تفادي المشاكل في تفرغ اللاعبين من الأندية الأوروبية. والمدافع عن اللقب هي الكاميرون.

  • USA Frauenfussball SheBelieves Cup Deutschland - England (picture alliance/AP Photo/N. K. Murray)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة العالم لكرة القدم للنساء

    بطل العالم مرتين هن لاعبات كرة القدم الألمانية. وقبل 12 سنة انتزع المنتخب الألماني للمرة الأخيرة اللقب. وبعد الإقصاء من البطولة الأوروبية في 2017 والتغيير المتجدد للمدرب لم تعد ألمانيا في البطولة العالمية في فرنسا (7 حزيران/يونيو حتى 7 تموز/يوليو) المؤهل لنيل اللقب. والمدافع عن اللقب هي الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Europaspiele Baku 2015 Schlussfeier (Reuters/S. Nenov)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    الألعاب الأوروبية

    عدة أمم تتبارى في 21 نوعا من الرياضات. فالألعاب الأولمبية المصغرة الأوروبية تُقام بعد ألعاب باكو 2015 للمرة الثانية، وهذه المرة في مينسك بروسيا البيضاء (من الـ 21 حتى الـ 30 يونيو). وبهذا تسمح اللجان الأولمبية الأوروبية بإقامة هذه الألعاب مرة أخرى في بلد لا يعبأ بحقوق الإنسان.

  • Spanien Tour de France 2006 Val-d'Aran (picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    سباق فرنسا

    للمرة الـ 106 يجابه سائقو الدراجات في إطار أشهر سباق للدراجات في العالم شوارع فرنسا من الـ 29 حزيران/يونيو حتى الـ 21 تموز/يوليو. وفي البداية ستحصل إطلالة على البلد المجاور بلجيكا: فالمحطة الأولى ستكون بروكسل. وستة من بين الفائزين السبعة الأخيرين كانوا بريطانيين من فريق سكاي الذي يشارك في 2019 في سباقه الأخير. فهل تحصل هذه المرة مفاجئة؟

  • Rugby World Cup 2015 Finale Neuseeland gegen Südafrika (Reuters/H. Browne)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة العالم في الرغبي

    إنها من التظاهرات الرياضية المحبوبة في العالم: وكادت ألمانيا تتأهل للمرة الأولى لبطولة العالم في الرغبي، لكن أوشكت على ذلك فقط. والمدافع عن اللقب في اليابان من الـ 20 أيلول/سبتمبر حتى الـ 2 تشرين ثان/نوفمبر هي نيوزيلاندا التي أحرزته ثلاث مرات.

  • Leichtathletik Weltmeisterschaft 2017 in London Gesa Krause (Picture-alliance/Sven Simon)

    عالم الرياضة في 2019 ـ أبرز البطولات

    بطولة العالم في ألعاب القوى

    بالنسبة إلى الرياضيين ستكون بطولة العالم في قطر (28 أيلول/سبتمبر حتى 6 تشرين أول/أكتوبر) تحديا كبيرا. وبسبب الحر المفرط يجب على متسابقي الماراتون الانطلاق في منتصف الليل. وحتى مسابقة المشي ستنطلق في ذلك الموعد. "كل هذا جديد ومثير"، يقول رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو.


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