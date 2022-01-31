قطر: تعويض إمدادات الغاز الروسية لأوروبا بسرعة شبه مستحيل

التقى اليوم الثلاثاء (22 فبراير/ شباط 2022) قادة الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أو ممثلون عنها في الدوحة، في خضم الأزمة الروسية الغربية التي تهدد إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا وتساهم في ارتفاع أسعاره.

وأكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف أن "الشركات الروسية ملتزمة التزاما كاملا بالعقود القائمة"، بدون أن يعلّق على الوضع في بلاده التي تمر علاقاتها مع الدول الغربية بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الباردة بسبب قضية أوكرانيا.

وكان الوزير يتحدث قبل ساعات من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي طالب فيها بوقف "فوري" لخط أنابيب الغاز الروسي الألماني "نورد ستريم 2" بعد قرار موسكو الاعتراف بـ "الجمهوريات" الانفصالية الموالية لروسيا في شرق روسيا.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرّر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وحذّر من عقوبات إضافية محتملة.

من جهته، قال أمير قطر للحاضرين "نقدّر الجهود المشتركة بين جميع الدول الأعضاء التي عملت على توفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، وحافظت على استقرار الأسواق"، فيما أشار وزير الطاقة سعد الكعبي في تصريحات لصحافيين إلى أن قطر، وهي إحدى الدول الرئيسية المصدرة للغاز، طمأنت أوروبا بأنها قادرة على "مساعدتها" في حالة وجود صعوبات في الإمداد، موضحا بأن المساعدة ستقتصر على الكميات المتاحة.

مشاهدة الفيديو 02:41 مستقبل نورد ستريم 2 في ظل أزمة أوكرانيا وروسيا

وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء بعد أن أمرت موسكو قواتها بالانتشار في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا. ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات جديدة على روسيا بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا باستقلال المنطقتين. وقد تؤثر العقوبات على تدفق الغاز الروسي إلى

أوروبا.

وقال الوزير سعد الكعبي للصحفيين في مؤتمر عن الغاز في الدوحة "أعتقد أن روسيا مسؤولة عن توريد ما بين 30 و40 بالمئة تقريبا من الإمدادات لأوروبا. لا تستطيع دولة بمفردها تعويض هذا الكم، لا توجد مقدرة للقيام بذلك فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال".

وأضاف "أغلب الغاز الطبيعي المسال مرتبط بعقود طويلة الأجل ووجهات واضحة للغاية. لذلك فإن تعويض هذا الكم بهذه السرعة شبه مستحيل".

وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم وطالبتها الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بتحويل إمدادات غاز لأوروبا إذا هاجمت روسيا أوكرانيا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على موسكو.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، رويترز)