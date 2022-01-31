 قطر: تعويض إمدادات الغاز الروسية لأوروبا بسرعة شبه مستحيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قطر: تعويض إمدادات الغاز الروسية لأوروبا بسرعة شبه مستحيل

على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، حذّر منتدى الدول المصدّرة للغاز بعد اجتماع قمة في الدوحة من أنّ لدى هذه الدول قدرة محدودة على زيادة الإمدادات بسرعة إلى أوروبا ولا تملك رؤية واضحة لمستوى الأسعار.

قطر ـ ناقلة غاز في راس لفان

وزير الطاقة القطري يقول إنه لا قطر ولا أي دولة أخرى قادرة على أن تسد الفراغ أو تحل محل إمدادات الغاز الروسية لأوروبا.

التقى اليوم الثلاثاء (22 فبراير/ شباط 2022) قادة الدول الإحدى عشرة الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أو ممثلون عنها في الدوحة، في خضم الأزمة الروسية الغربية التي تهدد إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا وتساهم في ارتفاع أسعاره.

مختارات

بعد قرار مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز إدراج اسم المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر ضمن قائمة المرشحين لمجلس الرقابة بالشركة، طالب نواب ألمان بسحب الامتيازات التي يتمتع بها كمستشار سابق لألمانيا.

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

على خلفية النزاع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا أوقفت الحكومة الألمانية إجراءات اعتماد خط الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2" لحين إشعار آخر. ومعلومات عن قائمة العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

وأكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف أن "الشركات الروسية ملتزمة التزاما كاملا بالعقود القائمة"، بدون أن يعلّق على الوضع في بلاده التي تمر علاقاتها مع الدول الغربية بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الباردة بسبب قضية أوكرانيا.

وكان الوزير يتحدث قبل ساعات من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي طالب فيها بوقف "فوري" لخط أنابيب الغاز الروسي الألماني "نورد ستريم 2" بعد قرار موسكو الاعتراف بـ "الجمهوريات" الانفصالية الموالية لروسيا في شرق روسيا.

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه قرّر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وحذّر من عقوبات إضافية محتملة.

من جهته، قال أمير قطر للحاضرين "نقدّر الجهود المشتركة بين جميع الدول الأعضاء التي عملت على توفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، وحافظت على استقرار الأسواق"، فيما أشار وزير الطاقة سعد الكعبي في تصريحات لصحافيين إلى أن قطر، وهي إحدى الدول الرئيسية المصدرة للغاز، طمأنت أوروبا بأنها قادرة على "مساعدتها" في حالة وجود صعوبات في الإمداد، موضحا بأن المساعدة ستقتصر على الكميات المتاحة.

مشاهدة الفيديو 02:41

مستقبل نورد ستريم 2 في ظل أزمة أوكرانيا وروسيا

وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء بعد أن أمرت موسكو قواتها بالانتشار في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا. ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات جديدة على روسيا بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا باستقلال المنطقتين. وقد تؤثر العقوبات على تدفق الغاز الروسي إلى

أوروبا.

وقال الوزير سعد الكعبي للصحفيين في مؤتمر عن الغاز في الدوحة "أعتقد أن روسيا مسؤولة عن توريد ما بين 30 و40 بالمئة تقريبا من الإمدادات لأوروبا. لا تستطيع دولة بمفردها تعويض هذا الكم، لا توجد مقدرة للقيام بذلك فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال".

وأضاف "أغلب الغاز الطبيعي المسال مرتبط بعقود طويلة الأجل ووجهات واضحة للغاية. لذلك فإن تعويض هذا الكم بهذه السرعة شبه مستحيل".

وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم وطالبتها الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بتحويل إمدادات غاز لأوروبا إذا هاجمت روسيا أوكرانيا وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على موسكو.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 30:08

الأزمة الروسية الأوكرانية نحو فصل جديد من التصعيد

مواضيع ذات صلة

Panzer fahren während der Militärparade zur Feier des 30. Unabhängigkeitstages auf der Hauptstraße Chreschtschatyk entlang. +++ dpa-Bildfunk +++

مجلس الأمن يبحث الوضع بأوكرانيا وسط تلويح بعقوبات جديدة على موسكو 31.01.2022

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

US Secretary of State Antony Blinken and German Foreign Minister Annalena Baerbock speak to the press on January 5, 2022, at the State Department in Washington, DC. (Photo by MANDEL NGAN / POOL / AFP) (Photo by MANDEL NGAN/POOL/AFP via Getty Images)

أوكرانيا تتصدر جدول أعمال أول زيارة لبيربوك إلى واشنطن 05.01.2022

حذرت ألمانيا والولايات المتحدة الحكومة الروسية من عواقب وخيمة بسبب الصراع في أوكرانيا. وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك في أول زيارة رسمية لها لواشنطن أنه لا يمكن اتخاذ قرار بدون أوروبا، عندما يتعلق الأمر بأمنها.

ARCHIV - 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff Audacia des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. (zu dpa USA fordern offen den Ausstieg aus Nordstream 2 vom 10.12.2018) Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تسميم نافالني.. تحذيرات في ألمانيا من وقف مشروع "نورد ستريم 2" 09.09.2020

حذرت هيئة اقتصادية في ألمانيا من وقف مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، الذي من المقرر أن ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، فيما نددت روسيا بما أسمته "حملة تضليل" تهدف الى فرض عقوبات جديدة عليها.