 قطر ترفض إنشاء صندوق جديد لتعويض العمال المهاجرين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قطر ترفض إنشاء صندوق جديد لتعويض العمال المهاجرين

أعلن وزير العمل القطري أنّ بلاده ترفض الدعوات المطالِبة بإنشاء صندوق خاص جديد لتعويض العمّال المهاجرين الذين قضوا أو تأذّوا على أراضيها خلال تشييدهم مشاريع استضافة كأس العالم، مندّداً بتعرّض الدوحة لهجمات "عنصرية".

أرشيف: إحدى ورشات بناء منشئات مونديال قطر 2022

أرشيف: إحدى ورشات بناء منشئات مونديال قطر 2022

قال علي بن صميخ المرّي وزير العمل القطري في مقابلة حصرية مع فرانس برس، هي الأولى له مع وسيلة إعلام دولية، إنّ الدوحة لديها منذ سنوات صندوق لتعويض العمّال المهاجرين وقد دفعت من خلاله لهؤلاء مئات ملايين الدولارات من التعويضات والمعونات.

ومع اقتراب موعد دويّ صفارة انطلاق مونديال قطرفي كرة القدم في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تتزايد الانتقادات لسجلّ الإمارة الخليجية الحقوقي، ولا سيّما لجهة حقوق العمّال المهاجرين.

وتطالب منظمات حقوقية كلاً من السلطات القطرية والاتّحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإنشاء صندوق بقيمة 440 مليون دولار لتعويض هؤلاء العمّال، لكنّ الوزير القطري سخّف هذه الفكرة، معتبراً إياها مجرّد "حيلة دعائية". وقال المرّي إنّ دولاً ومنظّمات استخدمت "معلومات كاذبة" و"شائعات" بهدف "تشويه سمعة قطر بادّعاءات مضلّلة عمداً". وبالنسبة إلى الوزير القطري فإنّ بعض الأصوات التي هاجمت بلاده كان دافعها "عنصرياً". وقال "هم لا يريدون السماح لدولة صغيرة، دولة عربية، دولة مسلمة، أن تنظّم كأس العالم. هم على بيّنة تامّة من الإصلاحات التي حصلت، لكنّهم لا يعترفون بها لأنّ دوافعهم عنصرية".

وزيرة الداخلية الألمانية تتوجه إلى قطر قبل انطلاق المونديال

وتقود منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" حملة لدفع الفيفا وقطر لإنشاء صندوق خاص لتعويض العمّال بقيمة 440 مليون دولار يتمّ اقتطاعها من قيمة جائزة كأس العالم. وتتّهم جماعات حقوقية قطر بعدم الإبلاغ عن كلّ الوفيات التي حصلت في صفوف العمال المهاجرين خلال عملهم في ورش البناء.

لكنّ السلطات القطرية تنفي بشدّة صحّة تقارير أفادت بوفاة آلاف العمّال المهاجرين في حوادث وقعت في ورش البناء أو من جرّاء أمراض أصيبوا بها بسبب عملهم في درجات حرارة مرتفعة جداً خلال فترة الصيف.  وردّ الفيفا على هذه الدعوات بالقول إنّ هناك "حواراً مستمرّاً" بشأنها.

وفي أول تعليق علني للحكومة القطرية على هذه الدعوات، قال المرّي إنّ هذا الاقتراح غير عملي. وأضاف أنّ بلاده لديها أصلاً "صندوق تعويضات ناجحا"ً. واعتبر الوزير القطري أنّ "هذه الدعوة إلى حملة تعويضات ثانية بقيادة الفيفا هي حيلة دعائية".

 في 2018 أنشأت قطر "صندوق دعم وتأمين العمّال" بهدف مساعدة العمّال المهاجرين إذا لم يدفع أرباب عملهم مستحقّاتهم المالية. وأكّد الوزير أنّ هذا الصندوق صرف في العام 2022 لوحده 320 مليون دولار.

 وقال "إذا كان هناك شخص له الحقّ بالحصول على تعويض ولم يحصل عليه فيجب أن يقدّم طلباً وسنساعده"، مشيراً أيضاً إلى أنّ قطر مستعدّة للنظر في حالات تعود وقائعها إلى أكثر من عقد.

ح.ز/ ع.ش (رويترز)

 

مختارات

فيزر تنهي الشكوك وتتوجه إلى قطر لمناقشة قضايا حقوق الإنسان

إثر شكوك حول زيارتها إلى قطر بعد احتجاج رسمي من الدوحة على تصريحات لها، أنهت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التكهنات وتوجهت إلى الإمارة التي تستضيف كأس العالم، في زيارة "محورها قضايا حقوق الإنسان".  

وزير الخارجية الألماني الأسبق غابرييل يتنقد "الغطرسة الألمانية" تجاه قطر!

انتقد وزير الخارجية الألماني الأسبق زيغمار غابرييل ما وصفه بـ"الغطرسة الألمانية" في التعامل مع قطر، واصفًا إياها بـ"المثيرة للاشمئزاز"، ومشيرًا إلى أن ألمانيا استغرقت عقودًا لتصبح ليبرالية.  

ألمانيا تحصل على "ضمانات أمنية" لجميع مشجعي مونديال قطر

بعد زيارة لقطر، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حصولها على "ضمانات أمنية" لجميع مشجعي مونديال قطر 2022، بمن فيهم المشجعين من مجتمع الميم. فيزر أكدت نيتها حضور المبارة الأولى للمنتخب الألماني في المونديال.  

مواضيع ذات صلة

Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin des Innern und Heimat, wird am Flughafen von Doha empfangen. Faeser reist in ihrer Funktion als Sportministerin im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft in das Gastgeberland Katar. Im Mittelpunkt der Reise stehen die Menschenrechtsfragen, die rund um das Turnier diskutiert werden, etwa der Schutz von queeren Menschen vor Diskriminierung und Verfolgung sowie die Verantwortung für Wanderarbeiter, die die WM-Stadien gebaut haben. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا ـ دعوة لـ"مراعاة" شعور القطريين بشأن استضافة المونديال 01.11.2022

منذ أن نالت قطر شرف استضافة المونديال والجدل لا يتوقف بشأن سجل هذا البلد في حقوق الإنسان، وبعد وزير الخارجية السابق سيغمار غابرييل، دعا قيادي بارز في التكتل المسيحي المعارض في ألمانيا لاحترام افتخار القطريين بهذا الحدث.

Pressekonferenz zur Flüchtlingslage 2022-10-11, Deutschland, Berlin. Pressekonferenz nach dem Spitzengespräch von Bund, Ländern und Kommunen zur aktuellen Flüchtlingslage im Bundesinnenministerium. Im Bild v.l. Burkhard Jung SPD, Vizepräsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Nancy Faeser SPD, Bundesministerin des Inneren und fuer Heimat, und Joachim Herrmann CSU, Innenminister des Freistaates Bayern. *** Press conference on the refugee situation 2022 10 11, Germany, Berlin Press conference after the top-level meeting of the federal government, states and municipalities on the current refugee situation in the Federal Ministry of the Interior In the picture from l Burkhard Jung SPD , Vice Pres

تضامنا مع قطر.. "مجلس التعاون" يندّد بتصريحات وزيرة ألمانية 29.10.2022

ندّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بتصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر. وكانت الدوحة قد استدعت السفير الألماني وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات الوزيرة.

Eine Innenansicht vom Stadion Lusail Iconic Stadium in Lusail bei Doha, aufgenommen während eines Medienrundgangs. In Doha findet am 1. April die Auslosung für die Fußball-WM 2022 in Katar statt.

الفيفا يكشف عدد حالات الوفيات خلال إنشاء ملاعب المونديال بقطر 25.10.2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عدد وفيات العمال خلال بناء الملاعب الرياضية التي ستحتضن مونديال كرة القدم في قطر. ويذكر أن الأخيرة تواجه انتقادات من قبل المنظمات الحقوقية بشأن حقوق العمال وحقوق الإنسان بشكل عام.