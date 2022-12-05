قطر تحقق في وفاة عامل بموقع تدريب المنتخب السعودي بالمونديال

قال مسؤولون اليوم الخميس (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2022) إن قطر فتحت تحقيقا في وفاة عامل فلبيني بعد تقارير تفيد بوفاة الرجل أثناء عمله في موقع تدريب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وكانت صحيفة "ذي اتلتيك" قد ذكرت على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء أن هناك أنباء عن وفاة رجل فلبيني في أوائل الأربعينيات من العمر أثناء عمله في مقر إقامة المنتخب السعودي خلال فعاليات دور المجموعات.

وقالت الصحيفة إن الرجل جرى التعاقد معه لإصلاح الأضواء في موقف للسيارات في منتجع سيلين، حيث كان المنتخب السعودي يتدرب، توفي بعد أن "انزلق من على منحدر أثناء سيره بجانب سيارة وارتطم رأسه بكتلة خرسانية". وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تكشف عنها إن الحادث وقع خلال منافسات كأس العالم، لكنها لم تحدد وقتا دقيقا.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة القطرية تحقق في الواقعة.

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان إن أحد مواطنيها لقي حتفه أثناء عمله في منتجع إلى الجنوب من العاصمة الدوحة. وقالت إن سفارتها "تعمل مع السلطات القانونية للتحقق من مزيد من التفاصيل حول وفاته". وقال بيان الفلبين إنها لن تقدم تفاصيل أخرى احتراما لأسرة الرجل. ولم يرد المنتجع على استفسار من رويترز.

تقول التقارير إن العامل كان في منتجع سيلين، حيث كان المنتخب السعودي يتدرب. صورة رمزية للمنتخب السعودي في مونديال قطر.

وأكد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لرويترز وفاة العامل دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وقدم الخاطر العزاء لأسرة العامل المتوفى.

وقال مسؤول حكومي قطري في بيان لرويترز "إذا خلص التحقيق إلى عدم اتباع بروتوكولات السلامة، فإن الشركة ستتعرض لإجراءات قانونية وعقوبات مالية شديدة".

وتتعرض بطولة كأس العالم التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط لموجة من الجدل مع تصاعد وتيرة الانتقادات الموجهة من جانب بعض نجوم كرة القدم والمسؤولين الأوروبيين لسجل قطر في مجال حقوق الإنسان، ومنها حقوق العمال والمثليين وحقوق المرأة.

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)