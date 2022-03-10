قطر تتسلم مقاتلات "تايفون" وتستثمر بـ12 مليار دولار في بريطانيا

نقلت وكالة الأنباء القطرية اليوم الثلاثاء (24 مايو/أيار) عن مارتن إليوت سامبسون، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية، قوله إن قطر ستتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات تايفون في أغسطس آب المقبل.

وكانت قطر أبرمت في 2017 عقدا مع بي.ايه.إيه سيستمز قيمته خمسة مليارات جنيه إسترليني لشراء 24 مقاتلة من طراز تايفون. وقالت مجموعة الصناعات العسكرية البريطانية إن التسليم متوقع أواخر 2022.

من جانب آخر قالت بريطانيا اليوم إنها اتفقت على شراكة استراتيجية جديدة للاستثمار مع قطر سيقوم بموجبها البلد الخليجي باستثمار ما يصل إلى عشرة مليارات جنيه إسترليني (12.5 مليار دولار) على مدار الأعوام الخمسة القادمة.

وجرى التوقيع على الاتفاق، الذي يشمل قطاعات من بينها التكنولوجيا المالية والأمن الإلكتروني، أثناء زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى لندن. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "قطر شريك معتبر للمملكة المتحدة".

وأضاف قائلا "أجرينا نقاشا غنيا بشأن القضايا التي تهم بلدينا كليهما، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد وضمان الاستقرار الإقليمي وتحسين أمن الطاقة في أعقاب الغزو الروسي المريع لأوكرانيا."

ع.ج.م/ف.ي (رويترز)