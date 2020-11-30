 قطر تؤكد وجود جهود دبلوماسية لتسوية الخلاف الخليجي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قطر تؤكد وجود جهود دبلوماسية لتسوية الخلاف الخليجي

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن هناك تحركا صوب تسوية خلاف دبلوماسي مرير بين دول الخليج، لكن لا يمكنه التكهن بحدوث انفراجة وشيكة أو بما إن كان هذا التحرك سيسوي الأمر برمته.

مشاهدة الفيديو 23:07

مسائيةDW : الأزمة الخليجية تدخل عامها الرابع.. هل من حل في الأفق؟

تعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وقطع علاقات السفر مع قطر منذ أواسط عام 2017.

مختارات

رفضت محكمة العدل الدولية طعناً قدمته دول مقاطعة لقطر ضد قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي لصالح الدوحة، في حكم رحبت به قطر وقللت الإمارات من شأنه. فيما أعلنت السعودية إلغاء ترخيص شبكة بي إن سبورت القطرية.

تفتح محكمة العدل الدولية ملف دعوى جديدة من قطر ضد دولة الإمارات، على خلفية النزاع بينهما والمقاطعة لقطر من جيرانها. وتتهم الدوحة أبو ظبي بخرق اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بطرد مواطنيها.

هي غالبا آخر زيارة لكوشنر إلى منطقة الخليج، والهدف تحقيق ما عجزت عنه إدارة ترامب لأكثر من ثلاث سنوات، أي المصالحة بين السعودية وقطر. لكن الطريق غير معبدة أمامه، فهو يأتي بأهداف لا تنظر إليها الدوحة والرياض بعين الرضا.

وأكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الجمعة (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020) وجود تحرك لتسوية الخلاف بين بلاده وبين السعودية والإمارات والبحرين، لكنه لا يعرف إن كان هذا التحرك الدبلوماسي سيعمل على تسوية هذا الخلاف.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري في مؤتمر دبلوماسي إيطالي بعد أن أجرى جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض محادثات في الدوحة يوم الأربعاء في أعقاب زيارة للسعودية. وقال الشيخ محمد عبر وصلة فيديو "تجري في الوقت الراهن بعض التحركات التي نتمنى أن تضع حدا لهذه الأزمة. يحدونا الأمل في أن تسير الأمور في مجراها الصحيح الآن. لا يمكننا التكهن بحدوث هذا على نحو وشيك أو بتسوية الأمر في يوم وليلة".

وتتهم الدول الأربع قطر بـ "دعم الإرهاب والتقرب إلى إيران". وتنفي قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، الاتهامات وتقول إن "المقاطعة تهدف لتقويض سيادتها".

ع.ش/هـ.د (رويترز)

مواضيع ذات صلة

Jured Kushner besucht saudischen Kronprinzen in Riad

تقرير: السعودية تسمح للطائرات التجارية الإسرائيلية بعبور أجوائها 30.11.2020

قبل ساعات من أول رحلة طيران "تاريخية" من إسرائيل للإمارات وافقت السعودية على السماح للطائرات التجارية الإسرائيلية بعبور مجالها الجوي، وقال مسؤول أمريكي إن صهر الرئيس ترامب ومستشاره كوشنر أقنع ولي العهد السعودي بذلك.

Saudischer Kronprinz besucht USA

المصالحة الخليجية.. هل أضاع كوشنر آخر فرصة في "شرق أوسط جديد"؟ 02.12.2020

هي غالبا آخر زيارة لكوشنر إلى منطقة الخليج، والهدف تحقيق ما عجزت عنه إدارة ترامب لأكثر من ثلاث سنوات، أي المصالحة بين السعودية وقطر. لكن الطريق غير معبدة أمامه، فهو يأتي بأهداف لا تنظر إليها الدوحة والرياض بعين الرضا.

Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

تمهيداً لتطبيع كامل .. الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل 29.08.2020

في خطوة جديدة على طريق التطبيع الكامل، أعلنت الإمارات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وذلك تمهيداً لأول رحلة جوية مباشرة بين البلدين نهاية الشهر الحالي. الإلغاء يفتح مجالات التعاون المباشر بين البلدين في كافة المجالات.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  