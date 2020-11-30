قطر تؤكد وجود جهود دبلوماسية لتسوية الخلاف الخليجي

تعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وقطع علاقات السفر مع قطر منذ أواسط عام 2017.

وأكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الجمعة (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020) وجود تحرك لتسوية الخلاف بين بلاده وبين السعودية والإمارات والبحرين، لكنه لا يعرف إن كان هذا التحرك الدبلوماسي سيعمل على تسوية هذا الخلاف.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري في مؤتمر دبلوماسي إيطالي بعد أن أجرى جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض محادثات في الدوحة يوم الأربعاء في أعقاب زيارة للسعودية. وقال الشيخ محمد عبر وصلة فيديو "تجري في الوقت الراهن بعض التحركات التي نتمنى أن تضع حدا لهذه الأزمة. يحدونا الأمل في أن تسير الأمور في مجراها الصحيح الآن. لا يمكننا التكهن بحدوث هذا على نحو وشيك أو بتسوية الأمر في يوم وليلة".

وتتهم الدول الأربع قطر بـ "دعم الإرهاب والتقرب إلى إيران". وتنفي قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، الاتهامات وتقول إن "المقاطعة تهدف لتقويض سيادتها".

ع.ش/هـ.د (رويترز)