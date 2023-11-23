قطر تؤكد: الجمعة بدء الهدنة والإفراج عن دفعة من الرهائن

ستدخل هدنة إنسانية حيز التنفيذ في قطاع غزّة صباح يوم الجمعة على أن تليها عملية الإفراج عن دفعة أولى من الرهائن المدنيين لدى حركة حماس بعد ساعات، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الخميس (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023).

وقال الأنصاري "ستبدأ الهدنة الإنسانية في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة (05,00 ت غ) (...) وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين من قطاع غزة في تمام الساعة الرابعة مساء (14,00 ت غ) من يوم الجمعة". وأشار إلى أن عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى سيكون 13 هم نساء وأطفال.

ونوّه إلى أنه "ستكون هناك فترة من الوقت ستكون فيها السماء صافية، وهذا من شأنه أن يسمح بإطلاق سراح الرهائن في بيئة آمنة". وأكّد الأنصاري أنه سيتم أيضًا الإفراج عن أسرى فلسطينيين الجمعة، دون أن يحدّد عددهم، بل مؤكدًا أن تمت الموافقة على قائمة أسماء.

وأُعلن فجر الأربعاء التوصل الى اتفاق بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية تطلق الحركة بموجبه 50 رهينة ممن احتجزتهم خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، على أن تسري هدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة.

وأضاف الأنصاري "من الواضح أن كل يوم سيضم عددًا من المدنيين المفرج عنهم كما تم الاتفاق عليه ليصل الإجمالي إلى 50 على مدى أربعة أيام". وتابع "هذه الأربعة أيام سيتم من خلالها جمع المعلومات حول بقية الرهائن للنظر في إمكانية أن يكون هناك أعداد أكبر من الرهائن يتم الإفراج عنهم وبالتالي تمديد هذه الهدنة".

وأوضح المسؤول القطري أنه "تم تسليم القوائم الخاصة بالمدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي". وبالحديث عن الهدنة، قال الأنصاري "سيتم وقف كامل لإطلاق النار خلال هذه الفترة، سواء من الجو أو الأرض ونأمل ألّا تكون هناك أي خروقات".

ونقلت حماس إلى قطاع غزة إبان هجومها الإرهابي نحو 240 شخصًا، بينهم أجانب وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية. وتوسطت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة في الاتفاق.

ووفق آخر حصيلة صادرة عن السلطات الصحية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، قُتل أكثر من 14 ألف شخص غالبيتهم من المدنيين في عمليات القصف الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

كذلك، أسفر هجوم حماس عن مقتل 1200 شخص على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ش/ أ.ح/ خ.س (أ ف ب)