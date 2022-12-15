 قطر: الإجراءات الأوروبية بشأن "الفساد" قد تؤثر سلباً على إمدادت الغاز | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قطر: الإجراءات الأوروبية بشأن "الفساد" قد تؤثر سلباً على إمدادت الغاز

انتقدت قطر تحقيقات أطلقتها السلطات البلجيكية على خلفية اتهامات بالفساد وجهها الادعاء البلجيكي ضد مسؤولين بالبرلمان الأوروبي بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسيل أموال وفساد يشتبه في مسؤولية للدوحة فيها.

النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي سابقاً إيفا كايلي مع وزير العمل القطري علي بن صميخ المري

جرى احتجاز كايلي وثلاثة آخرين على خلفية اتهامات وجهها الادعاء البلجيكي ضدهم بالفساد

دانت قطر الأحد (18 ديسمبر/كانون الأول 2022) تحقيقا بشبهة الفساد أطلقته بلجيكا وقراراً بتعليق تعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن من شأن ذلك أن يؤثر "سلبا" على العلاقات وإمدادات الغاز الطبيعي.

مختارات

وانتقد بيان لدبلوماسي قطري، بلجيكا بالاسم مؤكداً أن معلومات "غير دقيقة" استخدمت في العملية.

والنائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، واحدة من ستة أشخاص اعتقلوا في مداهمات عثر خلالها على 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار) نقداً. وذكرت تقارير إن الأموال مرتبطة بالدولة الخليجية، وعلق البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي وصول ممثلي قطر إلى الهيئة.

وجرى احتجاز كايلي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي السابقة وثلاثة آخرين على خلفية اتهامات وجهها الادعاء البلجيكي ضدهم "بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسيل الأموال وفساد"، كما طُردت كايلي من الأحزاب والكيانات السياسية التي تنتمي إليها فضلاً عن إقالتها من منصبها.

وقال الدبلوماسي القطري إن قرار فرض "مثل هذه القيود التمييزية التي تحدّ من الحوار والتعاون، على قطر قبل انتهاء التحقيق سيؤثر سلباً على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المحادثات الجارية حول نقص وأمن الطاقة العالميين". وأضاف البيان "نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك".

صور خاصة من الشرطة البلجيكية حول قضية الفساد

تُظهر الصور التي عرضتها الشرطة البلجيكية مئات الآلاف من اليوروهات التي تم العثور عليها وتقول إنها مرتبطة بقضية الفساد

وتابع الدبلوماسي القطري في بياته "قطر ليس الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، ومع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات"، وأكد: "تابعنا هذا ا لأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد".

ورغم عدم صدور الكثير من البيانات الرسمية بشأن التحقيقات التي تقوم بها السلطات البلجيكية، إلا أن أنشطة أعضاء البرلمان وهيئات الاتحاد الأوروبي الأخرى باتت الآن تحت المجهر بعد تفجر القضية.

وقال المدعون البلجيكيون إنهم بدأوا التحقيق في شبهات فساد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام قبل تنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات في الأيام العشرة الماضية.

واعتبر الدبلوماسي القطري إنه "من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهدا للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات"، وشدد البيان على العلاقة "الوثيقة" مع بلجيكا. وقال "بلدانا تعاونا خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا".

ورفض متحدث باسم البرلمان الأوروبي التعليق. ولم ترد وزارة العدل البلجيكية أو مكتب الادعاء العام على
طلبات للحصول على تعقيب. وقالت الوزارة يوم الأربعاء إن جهاز مخابراتها عمل بشكل وثيق مع دول أوروبية أخرى على مدى أكثر من عام للكشف عن فضيحة الفساد.
 

ع.ح./م.س. (أ ف ب، رويترز)

فضيحة فساد تهز البرلمان الأوروبي.. كيف تتعامل معها بروكسل؟

مواضيع ذات صلة

Roberta Metsola (Partit Nazzjonalista), Präsidentin des Europäischen Parlaments, hält während der Verleihung des Sacharow-Preises eine Laudatio. Das Europaparlament verleiht heute den Sacharow-Preis an das ukrainische Volk und stimmt über Finanzhilfen von knapp 720 Millionen Euro für sieben EU-Länder - darunter Deutschland - ab, die 2021 von Naturkatastrophen erschüttert wurden. Außerdem sollen in einer Debatte mit der EU-Kommission und der tschechischen Ratspräsidentschaft die Ziele für den EU-Gipfel am darauffolgenden Tag festgelegt werden.

تقارير تتحدث عن تورط المغرب أيضا في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي 15.12.2022

بحسب تقارير إعلامية، اعترف أحد المشتبه بهم بفضيحة الفساد المتعلقة بالبرلمان الأوروبي بأنه "كان جزءًا من منظمة استخدمها المغرب وقطر للتدخل في شؤون الاتحاد الأوروبي". وصوت البرلمان اليوم على وقف التعامل مع قطر.

AL KHOR, QATAR - DECEMBER 14: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - AMIRI DIWAN OF THE STATE OF QATAR / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) French President Emmanuel Macron (L) meets with Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani (R) at the Al Bayt Stadium ahead of the FIFA World Cup Qatar 2022 Semi-Final match between France and Morocco in Al Khor, Qatar on December 14, 2022. Amiri Diwan of the State of Qatar / Handout / Anadolu Agency

ماكرون ردا على الانتقادات: "أتحمّل بالكامل" مسؤولية زيارتي لقطر 15.12.2022

في ظل فضيحة تعصف بالبرلمان الأوروبي بشبهات فساد يشتبه أنه مرتبط بقطر، وعقب الانتقادات لتنظيم الدوحة للمونديال، تحتم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدفاع عن زيارته لقطر والرد على الانتقادات.

Ali bin Samikh Al Marri, Qatar's minister of labour, speaks with Greece's Eva Kaili, vice president of the European Parliament, during a meeting in Qatar, October 31, 2022 in this social media handout image. Twitter/Ministry of Labour - State of Qatar via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

فضيحة "تلميع" قطر.. سمعة الديمقراطية الأوروبية في الميزان! 13.12.2022

تهدد فضيحة شبهات فساد مرتبطة بقطر بتشويه سمعة البرلمان الأوروبي. ليس هذا فحسب، بل رأت فيها رئيسة البرلمان الأوروبي "هجوما على الديمقراطية الأوروبية". تقرير DW يسلط الضوء على ضوابط عمل جماعات الضغط في الاتحاد الأوروبي.