قطر: اختتام جولة "بناءة" من المحادثات بين طالبان وأمريكا

أكدت حركة طالبان الافغانية اليوم الخميس (التاسع من أيار/مايو 2019) اختتام جولة أخرى من المفاوضات "الإيجابية" مع ممثلي الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة. ووفقًا لبيان أصدره المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، ناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من الجولة السابقة للمحادثات، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان ومنع أفغانستان من إيذاء الآخرين. وقال مجاهد "تم إحراز تقدم" في بعض النقاط و "هناك نقاط أخرى لم يتم الانتهاء منها بعد".

وترأس المحادثات المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، شير محمد عباس ستانيكزاي.

وتهدف المناقشات إلى إيجاد حل سياسي محتمل للنزاع الأفغاني وإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة. وفي بداية المحادثات، التقى خليل زاد بنائب زعيم طالبان والمؤسس المشارك ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطر، الملا عبد الغني بارادار، حسبما قال نشطاء في طالبان.

وتجرى الولايات المتحدة محادثات مع طالبان منذ شهر تموز/يوليو من العام الماضي على أمل التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأفغاني المستمر منذ 17 عامًا. ورفضت طالبان حتى الآن التحدث مباشرة مع الحكومة الأفغانية، التي يطلق عليها المسلحون "نظام الدمى".

ورفضت طالبان دعوة من جمعية اللويا جيرغا الكبرى (المجلس الأعلى للقبائل) في أفغانستان لوقف فوري ودائم لإطلاق النار بدءاً من شهر رمضان.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.ا)