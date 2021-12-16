 قطرات للعين كبديل لنظارات القراءة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 16.12.2021

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صحة

قطرات للعين كبديل لنظارات القراءة

أمر مزعج جدا حينما تصبح الحروف أصغر وغير واضحة. حينها تصبح نظارات القراءة ضرورية. اليوم يظهر دواء جديد قد يجعل نظارات العين من الماضي بعد أن تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة الأمريكية.

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صورة رمزية

في سن مبكرة، تكون العيون السليمة قادرة على التكيف مع مسافات مختلفة بسهولة. فحدقة العين تتسع وتضيق أمام حجم الإضاءة. لكن قدرة حدقة العين على التركيز تتناقص بمرور السنين. حالها في ذلك حال جميع أعضاء الجسم.

عدسة العين هي جزء من نظامنا البصري وتتميز بالمرونة ويمكنها التكيّف مع مسافات مختلفة. ومع ذلك، فإنها وبعد سن الأربعين، تبدأ في فقدان مرونتها وقدرتها على التركيز من القريب إلى البعيد والعكس صحيح.

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بالنسبة لمعظم الناس، يصعب رؤية الأشياء بوضوح ضمن مسافة القراءة العادية - وهي علامة الإصابة بـ "طول النظر الشيخوخي"، إذ تفقد العين القدرة على تغيير بؤرتها لرؤية الأشياء.

قطرات للعين بدلاً من النظارات

في هذه الحالة تكون نظارات القراءة هي الحل. واليوم هناك بديل آخر يحمل اسم "Vuity". إنه دواء جديد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدامه لعلاج قصر النظر الشيخوخي. وهو عبارة عن قطرات للعين التي من المفترض أن تجعل نظارات القراءة غير ضرورية. 

تتمثل طريقة الاستعمال في وضع قطرة واحدة في كل عين مرة واحدة في اليوم. وتكون هذه القطارات فعّالة بعد نحو ربع ساعة، اذ يستمر تأثيرها في العين ما بين ست إلى عشر ساعات، وهو جزء كبير من اليوم. وإذا أثبتت القطرات فعّاليتها من خلال الممارسة اليومية، فإنها قد تجعل من نظارات القراءة شيئاً من الماضي - على الأقل لجزء كبير من اليوم ولفترة معينة من الحياة فقط.

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قطرات للعين بدلاً من النظارات

أظهرت الدراسات أن القطرات تعمل بشكل جيد خاص لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و55 عاماً. بعد ذلك، غالباً ما تكون نظارات القراءة ضرورية مرة أخرى.

مادة بيلوكاربين ليست شيئا جديداً، يتم استخدامه كما هيدروكلوريد بيلوكاربين في قطرات العين Vuity. عُرف بيلوكاربين في طب العيون منذ عام 1875. ولطالما استخدم لعلاج الغلوكوما، وهي حالة مرتبطة بزيادة ضغط العين.

قطرات العين للقراءة لا تخلو من الآثار الجانبية

تكلّف القطرات ما يعادل حوالي 70 يورو. وهي كافية لفترة علاج مدتها 30 يوماً. قطرات العين لعلاج قصر النظر الشيخوخي قد تكون وسيلة للتخلص من نظارات القراءة التي لا تحظى بشعبية في الدول الغنية. ومع ذلك، فبالنسبة للناس في البلدان الفقيرة، لا يمثلون بديلاً لأسباب تتعلق بالتكلفة وحدها، بل يمثلون الحل لمشكلة الرفاهية أكثر من كونهم ضرورة ملحة.

لكن السعر ليس التأثير السلبي الوحيد. لقد ثبت أن للقطرات آثاراً جانبية أيضاً، فقد اشتكى بعض المشاركين في الدراسة التي تم إجراؤها من احمرار العيون والصداع، وواجه البعض الآخر صعوبة في تغيير التركيز بسرعة بين البعيد والقريب والعكس صحيح.

ر.ض/و.ب

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

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    في هذه المنطقة تختفي الأنسجة الدهنية التي تتوضع عادة تحت الجلد. ومقابل ذلك ينتشر الكثير من الأوعية الدموية واللمفاوية التي تظهر بوضوح بسبب رقة الجلد، وأي تغير في الدم - بسبب السهر مثلا- يظهر أولا كهالات سوداء تحت العينين.

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

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    يتغير لون الدم بانخفاض تركيز الأوكسجين، إذ يصبح أغمق ويتجمع بكثافة. التغير في لزوجة الدم ولونه يؤثران على لون الجلد ليبدو أكثر قتامة

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    إخفائها بكريمات الكافيين

    تساعد مواد التجميل على التخلص من اللون الأسود تحت العينين، كالكريمات التي تحتوي على مادة الكافيين، إذ تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتخفيف الهالات السوداء، فالكافيين ينشط الدورة الدموية، كما تحتوي هذه الكريمات على مواد تزيد رطوبة البشرة، لكن يجب ألا نعلق عليها آمالا كبيرة، إذ لا تتغلل في الجلد.

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    الليزر للتخلص من الهالات السوداء الخًلقية

    يعود سبب ظهور الهالات السوداء لدى البعض إلى كثافة الصبغيات في الجلد. مايجعل تخفيفها ممكنا باستعمال مواد مبيضة أو حمض فيتامين A أو بالليزر.

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    حمض الهيالورونيك للعلاج

    التقدم في السن يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء، فبمرور السنين يصبح الجلد رقيقا، وتنخفض نسبة الخلايا الدهنية فتظهر التجاعيد التي تزيد الهالات السوداء و التي يتم علاجها بحمض الهيالورونيك الصافي أحيانا، إذ يزيد هذا الحمض كمية السوائل في النسيج الضام ما يساعدعلى شد البشرة وجعلها ذات ملمس ناعم. ويتم حقن هذه المادة تحت الجلد كل عدة أسابيع مرة، و لظهور النتيجة المرجوة من العلاج يجب الانتظار لبعض الوقت.

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    كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    المعالجة الطبيعية

    يجب الإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء للمحافظة على رطوبة البشرة. إضافة إلى النوم بشكل كافي إذ يساعد الجلد على التجدد وخاصة بالنسبة لهذا الجزء الحساس منه. كما أن للرياضة دور مهم، إذ تساعد خلايا الجسم في حصولها على الكثير من الأوكسجين.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية