قطة مصمم الأزياء الألماني الشهير كارل لاغرفيلد ترث الملايين!

كثيراً ما خطفت شخصية مصمم الأزياء الألماني الشهير كارل لاغرفيلد الأضواء بنظارته الشمسية السوداء، وشعره الأبيض القصير المصفف في شكل ذيل حصان، فضلاً عن ارتداء آخر صيحات الموضة.
تسليط الأضواء على كارل لاغرفيلد لم يقتصر فقط على موهبته الكبيرة في عالم الموضة، إذ يعد هذا المصمم الألماني أيقونة دار "شانيل"، التي اشتغل فيها كمدير فني لأكثر من ثلاثة عقود، بل أيضاً بسبب بعض الأشياء، التي كانت تشغل حيزاً كبيراً من حياته على غرار قطته الشهيرة "تشوبيت لاغرفيلد" والتي تحمل اسمه العائلي أيضا. فقد ظهر لاغرفيلد برفقتها في أكثر من مناسبة وفي أكثر من صورة انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبل يومين (صباح الثلاثاء (19 شباط/فبراير 2019)، توفي كارل لاغرفيلد عن 85 عاماً، بعد نقله إلى مستشفى في منطقة "نويي- سور- سين" خارج العاصمة الفرنسية باريس.
وترك لاغرفيلد ثروة طائلة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه استرليني. ويشير موقع صحيفة "الإندبندت" البريطانية إلى أن القطة "تشوبيت" من المتوقع أن ترث أيضاً جزءا من ثروته.
وكان لاغرفيلد قد صرح في مقابلة سابقة له مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية سنة 2015 أنه سيخصص جزءا من ثروته لقطته المحبوبة "تشوبيت"، وأضاف: "ستحصل على ثروة صغيرة. إنها وريثة، وإذا ما حدث لي شيئ ما، فإن الشخص الذي سيعتني بها لن يكون في حالة بؤس".
وفي السنة الماضية، أكد كارل لاغرفيلد مرة آخرى أن قطته "تشوبيت" ستنال جزءا من ثروته، وقال في تصريحات نقلها موقع مجلة "numero" المتخصصة في عالم الموضة والأزياء "لا داعي للقلق، هناك ما يكفي للجميع"، وذلك في إشارة إلى أن القريبين منه سينالون أيضاً جزءا من ثروته.
وأفاد موقع "لوفيغارو الفرنسي" أن "تشوبيت" شاركت سابقاً في عدة حملات إشهارية جنت من خلالها الكثير من الأموال. وأردف الموقع الفرنسي أن "تشوبيت" تملك حساباً بنكياً يحمل اسمها، فضلاً عن حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعه الكثير من الأشخاص.
يشار إلى أن حساب القطة "تشوبيت"، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي بوشاح أسود، بعد وفاة صاحبها. وكتب حساب القطة على "تويتر" تغريدة يقول فيها "شكراً للجميع على عبارات التعازي والمواساة..."، فيما لم يتضح بعد مصير هذه القطة الشهيرة وفي رعاية من ستكون بعد وفاة صاحبها، الذي طان يظهر حاملا لها في الكثير من المناسبات.
ر.م/ع.ج.م
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كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين
بابا الموضة العالمية
يستمتع كارل لاغرفيلد، أحد أشهر الشخصيات الألمانية في العالم أن يكون محط أنظار الصحافة العالمية، كما يحب أن تسلط عليه أضواء الشهرة. فقط عندما يتعلق الأمر بالحديث عن تاريخ ميلاده الحقيقي، يٌخرج كل ما في جعبته من تحفظ. رسمياً، وكما هو مدون في شهادة الولادة، يعتبر العاشر من سبتمبر/ أيلول 1933 هو تاريخ ميلاد كارل لاغرفيلد.
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كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين
من هامبورغ إلى باريس
ينحدر كارل لاغرفيلد من أسرة ميسورة. كان والده مالكاً لشركة تنتج الحليب المُعلب. لكن حياة الطبقة العليا في هامبورغ لم تكن تستأثر باهتمام الشاب كارل الذي كان يهوى الموضة. في عام 1955 انتقل إلى عاصمة الموضة العالمية باريس، حيث بدأ في تصميم الأزياء الراقية لببير بالمان وبعدها لجان باتو. كان يصمم حوالي مائة قطعة في العام. بعدها أسس شركته الخاصة ليبدأ في العمل مع دور أزياء معروفة مثل فيندي وكلوي.
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كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين
كارل الأنيق
أصبحت ضفيرة الشعر إلى جانب النظارات الشمسية داكنة اللون منذ العام 1976 هي العلامة المميزة لكارل لاغرفيلد. كما كان يظهر أيضاً، ولمدة ليست بالقصيرة، وهو يحمل مروحية صغيرة في اليد. ويفضل لاغرفيلد نمط الموضة الذي يعود للقرن 18 إضافة إلى موجة التصميم الشعبية "آرت ديكو".
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كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين
عاهرة شانيل
هكذا كان يصف كارل لاغرفيلد نفسه منذ أن بدأ في تطوير تصاميم الأزياء الراقية لشركة شانيل عام 1983، حيث نجح في بداياته إضفاء طابع شبابي على ماركة شانيل التي كانت مفضلة لدى فئات السيدات المتقدمات في السن. وقد ساهم عمله لدى شانيل من جعل كارل لاغرفيلد ملكاً لخشبة عروض الأزياء. ومازالت تصاميمه تلاقي إقبالاً كبيرا حتى الآن.
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كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين
روابط وثيقة
كانت عارضة الأزياء إيناس دو لا فريسانج التي تظهر إلى جانب لاغرفيلد في الصورة هي ملهمته الأولى. بعد ستة أعوام من العمل المشترك انفصلا بطريقة غير ودية عن بعضهما البعض. وفي تسعينيات القرن الماضي جعل لاغرفيلد من الألمانية كلاوديا شيفر رمزاً لماركة شانيل. وفي الوقت الحالي تعتبر العارضة بابتيست جيابيكوني الاكتشاف الجديد لكارل لاغرفيلد ومصدر إلهامه.
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كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين
إرادة حديدية
في عام 1989 توفي صديق كارل لاغرفيلد جاك دو باشي. وكنتيجة لذلك زاد وزن لاغرفيلد بشكل مذهل. وفي عام 2000 فقد ملك الموضة الألماني 42 كيلوغراما خالقاً بذلك قصة نجاح بعدما أصبح لديه قوام عارض أزياء شاب. لكن كان له نصيب كبير من الانتقادات كذلك بسبب هوسه بالنحافة، وهو ما يظهر أيضاً من خلال اعتماده على عارضات نحيفات في ملتقيات عروض الأزياء العالمية.
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كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين
اهتمامات أخرى
في الصورة تظهر مجموعة من الصور لموديلات مختلفة من تصاميم أنجزها لاغرفيلد وصورها بنفسه. وإلى جانب التصوير الفوتوغرافي يمتد إبداع لاغرفيلد إلى ميادين أخرى مثل وضعه تصاميم لبعض الفيلات الفاخرة في دبي وهامبورغ. علاوة على تصميم قطع الأثاث المنزلية ودمى الأطفال، والكتابة.
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كارل لاغرفيلد يحتفل بعيد ميلاده الثمانين
الامتناع عن الاحتفال
لا يفكر كارل لاغرفيلد في التقاعد. فلتوه قام بافتتاح محل جديد للموضة في مدينة ميونيخ. وكما هو معهود، كان محاطا خلال هذا الافتتاح بكثير من عشاقه ووسائل الإعلام. لكن يبدو أن ضوضاء المناسبات التي يكون فيها الحضور مكثفاً قد نال منه. فملك الموضة العالمي قرر هذا العام عدم الاحتفال بعيد ميلاده.
الكاتب: سوزانه ديكل/زابينه أولز/عادل الشروعات