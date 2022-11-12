قطاع العملات المشفرة.. تدهور مستمر ومستقبل مجهول

قمة الويب 2022 في البرتغال.. مشاركة عالمية وآمال كبيرة

على الرغم من الحرب في أوكرانيا والوضع الاقتصادي العالمي السيء، تم تمثيل المزيد من الشركات الناشئة في قمة الويب 2022 في لشبونة أكثر من أي وقت مضى. وتركز قمة هذا العام على مجال العملات المشفرة المثير للجدل.