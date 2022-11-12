 قطاع العملات المشفرة.. تدهور مستمر ومستقبل مجهول | مسائية DW | DW | 17.11.2022

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مسائية DW

قطاع العملات المشفرة.. تدهور مستمر ومستقبل مجهول

وفي أعقاب انهيار بورصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة.. مخاوف متزايدة من استمرار تدهور قيمة هذه العملات ودخول هذا القطاع في أزمة جدية.. فهل باتت أموال المستثمرين فيه في خطر؟ وأي مستقبل ينتظر العملات المشفرة عموما؟

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