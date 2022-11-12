قطاع العملات المشفرة.. تدهور مستمر ومستقبل مجهول

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وفي أعقاب انهيار بورصة "إف تي إكس" للعملات المشفرة.. مخاوف متزايدة من استمرار تدهور قيمة هذه العملات ودخول هذا القطاع في أزمة جدية.. فهل باتت أموال المستثمرين فيه في خطر؟ وأي مستقبل ينتظر العملات المشفرة عموما؟
على الرغم من الحرب في أوكرانيا والوضع الاقتصادي العالمي السيء، تم تمثيل المزيد من الشركات الناشئة في قمة الويب 2022 في لشبونة أكثر من أي وقت مضى. وتركز قمة هذا العام على مجال العملات المشفرة المثير للجدل.
تشتهر بلدان شمال أوروبا بـ "التعدين المستدام"، حيث تنخفض بشدة تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي ينخفض سعرها، فإنتاجها يتم بشكل أساسي من مصادر متجددة. لكن هناك صناعات أخرى تريد أيضاً الاستفادة من هذه الطاقة الخضراء.
قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وبيلاروسيا شملت القطاع المصرفي والقطاع البحري والعملات المشفرة. في الوقت نفسه لم تستبعد أوكرانيا مناقشة مسألة حيادها مع روسيا.
استطاع الإسبان أن يتصدروا استخدام العملات الرقمية المشفرة لتتحول إسبانيا إلى مركز لما يُعرف بـ (blockchain) أو "سلسلة الكتل"وهي تكنولوجيا خاصة بتطوير معظم العملات المشفرة والافتراضية. والآن اقتحمت سلسلة متاجر شهيرة.
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