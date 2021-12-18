 قطاع الصناعة الفرنسي يعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء | DW الأخبار | DW | 09.09.2022

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قطاع الصناعة الفرنسي يعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء

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