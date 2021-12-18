قطاع الصناعة الفرنسي يعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء

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ارتفاع أسعار الكهرباء في فرنسا يتسبب في أزمة خانقة لقطاع الصناعة.
تظاهر آلاف الأشخاص لليوم الثاني على التوالي في بروكسل وتولوز ومدريد وبرشلونة وبلغراد وسكوبيه للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا. كما نزل روس في عدة مدن روسية وأوكرانيون في بلدات تسيطر عليها القوات الروسية إلى الشارع.
قرر الرئيس الفرنسي فرض حظر التجول ليلا من التاسعة مساء وحتى السادسة من صبيحة اليوم التالي في باريس ومرسيليا وتولوز ومونبلييه وخمس مدن أخرى. يأتي القرار في ظل تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً في البلاد.
طائرة "إيرباص A380" العملاقة والتي سبق أن أُعلن عن "موتها"، تنتفض فجأة من تحت الركام لتطير من جديد! إذ ستعيدها شركة الطيران الوطنية الألمانية "لوفتهانزا" إلى أسطولها، و"الفضل" يعود إلى شركة بوينغ المنافسة لإيرباص!
مرت قبل أيام الذكرى السنوية الثالثة للحريق الذي التهم جزءً من كاتدرائية نوتردام التي تُعتبر تحفة من الطراز القوطي. وأثناء عملية ترميم الكنيسة عثر على "لقية" غامضة!
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