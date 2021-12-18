قطاع الصناعة الفرنسي يعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء

مظاهرات تعم المدن الأوروبية احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا

تظاهر آلاف الأشخاص لليوم الثاني على التوالي في بروكسل وتولوز ومدريد وبرشلونة وبلغراد وسكوبيه للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا. كما نزل روس في عدة مدن روسية وأوكرانيون في بلدات تسيطر عليها القوات الروسية إلى الشارع.