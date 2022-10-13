قطاع السياحة الألماني يقترب من مستوى ما قبل كورونا

بعد نمو قوي، كادت السياحة في ألمانيا أن تصل إلى مستواهاقبل أزمة كورونافي نيسان/أبريل الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الثلاثاء (13 يونيو/ حزيران) استنادا إلى بيانات أولية أن الفنادق ودور الضيافة وما شابه ذلك سجلت 40.2 مليون ليلة مبيت للسائحين المحليين والأجانب خلال نيسان/أبريل الماضي، بزيادة بنسبة 12.4 في المائة على أساس سنوي، وبتراجع بنسبة 0.2 في المائة فقط مقارنة بنيسان/أبريل 2019، أي قبل أزمة كورونا.

وارتفع عدد الليالي للسائحين المحليين في نيسان/أبريل بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي إلى 33.9 مليون ليلة، بزيادة بنسبة 2.6 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

في المقابل واصلت السياحة الخارجية التراجع، حيث تم تسجيل 6.3 مليون ليلة، بتراجع بنسبة 13.2 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2019. وتشمل الإحصائية النُزل السياحية التي بها ما لا يقل عن عشرة أسرِّة أو أماكن تخييم.

ع.أ.ج (د ب ا)