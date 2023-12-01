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رحلاتفيتنام

قطار الوحدة - رحلة عبر فيتنام

١٣ ديسمبر ٢٠٢٣

يمتد خط الرحلة على مسافة حوالي 1700 كيلومتر على "قطار الوحدة" من هانوي إلى مدينة هوشي منه. بعد انتهاء حرب فيتنام، تم إصلاح الطريق المدمر بسرعة بهدف تعزيز المصالحة بين شعب فيتنام الشمالية والجنوبية أيضاً.

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توفر هذه الرحلة التي تستغرق 32 ساعة عبر الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا الفرصة للتعرف على الثقافة الفريدة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. المحطة الأولى هي محمية ترانغ آن الطبيعية، حيث تعيش قردة اللنغور النادرة والمهددة بالانقراض. وتستمر الرحلة جنوبا. يعبر القطار نهر بن هاي عند خط العرض 17 حيث كانت تمتد الحدود بين فيتنام الشمالية والجنوبية لفترة طويلة. شهدت هذه المنطقة أكثر المعارك دموية خلال حرب فيتنام، غير بعيد عن مدينة هيو التي كانت عاصمة فيتنام خلال العصر الإمبراطوري. في هذه المدينة يمكن حضور عرض الباليه الملكي. ثم يقترب القطار من أبرز المحطات ذات المناظر الخلابة: الطريق على طول بحر الصين الجنوبي تحت ما يدعى ممر السحاب، الذي يشكل الحدود المناخية بين شمال فيتنام وجنوبها. في مدينة دا لات يمكن القيام بجولة قصيرة إلى الجبال على الدراجات النارية، قبل أن تنتهي الرحلة في صباح اليوم التالي في مدينة هوشي منه، سايغون سابقًا. "قطار الوحدة" - رمز المصالحة بين الفيتناميين الشماليين والجنوبيين.

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