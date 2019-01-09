"قطار الحب" مبادرة فريدة للعثور على شريك الحياة

لاشك أن العثور على شريك الحياة مهمة ليست دائماً مفروشة بالورود، فإيجاد الشخص المُناسب يتطلب غالباً الكثير من الجلد والإصرار، لاسيما وأن ظروف العصر الحالي أثرت بشكل كبيرعلى طبيعة العلاقات الإنسانية في أرجاء متفرقة حول العالم.
وتزداد مهمة إيجاد الشريك المناسب صعوبة في الصين، التي تضم أكثر من 200 مليون عازب. بيد أن هذا البلد الآسيوي المُترامي الأطراف، يشهد منذ حوالي ثلاث سنوات مبادرة فريدة من نوعها تهدف إلى تشجيع الأشخاص في العثور على الطرف الآخر.
فقد ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" أن أكثر من ألف شاب وشابة انطلقوا نهاية الأسبوع الماضي في رحلة على متن القطار، من أجل العثور على شخص من بين المسافرين قد يكون ربما شريك الحياة المستقبلي، وذلك في إطار مبادرة تنظم سنوياً لهذا الغرض.
وأوضح الموقع البريطاني أن "قطار الحب" يتكون من 10 عربات، بالإضافة إلى عدة أشخاص يشتغلون في القطار، وأضاف أن مبادرة العثور على شريك الحيات تأتي بالتعاون بين هيئة السكك الحديدية في مدينة تشنغدو الصينية ورابطة الشباب الشيوعي.
أما عن طريقة تسهيل التعارف بين الجنسين، فقد وضع المسؤولون على هذه المبادرة عدة طرق على غرار العديد من الألعاب وخيارات تناول الطعام. كما أن ركاب "قطار الحب" يتحتم عليهم أيضاً في طريقهم التوقف في قرية مُعينة والاستمتاع بحلفة موسيقية تقام هناك بهدف تشجيع التواصل بين ركاب القطار، حسب نفس المصدر.
وفي نفس السياق، أفاد موقع "expressdigest" أن مسافرة على متن "قطار الحب" عثرت فعلاً على شريك لها. وقالت في هذا الصدد "لقد تعرفنا على بعضنا البعض في رحلة العودة، وأدركنا أن لدينا قيماً مُتطابقة"، وأضافت: "لقد استمتعنا معا وشعرت أن الأمر طبيعي وسهل".
ر.م/ح.ز
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
روسيا: جدران سميكة
اجراءات أمنية خاصة تُتبع داخل بعض محطات المترو في مدينتي سانت بطرسبرغ وموسكو، إذ زُودت أرصفة الانتظار بجدران سميكة إضافية تفصل السكة الحديدية، بحيث لا يمكن للركاب رؤيتها ولا الوصول إليها. ولا تُفتح أبواب القطارات و لا هذه الجدران، إلا بتوقف القطار. ويهدف هذا الإجراء الأمني إلى منع المسافرين من السقوط على السكة الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
بريطانيا: فحص التذاكر والحواجز العازلة
في بريطانيا لا يمكن الوصول إلى السكة الحديدية في العديد من محطات القطارات سواء المحلية أو قطارات المسافات الطويلة ومحطات المترو، إلا عن طريق تذكرة معينة. وفي بعض المحطات مثل محطة مترو كاناري وورف/ Canary Wharf في لندن، تفصل حواجز كبيرة السكك الحديدية عن الركاب المنتظرين على الرصيف. ولا تفتح هذه الحواجز، إلا بتوقف القطار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
اليابان: المزيد من الحواجز الأمنية
غالباً ما تشهد أرصفة الإنتظار في محطات قطارات اليابان اكتظاظاً خلال ساعات الذروة، غير أن الركاب يصطفون عادة بشكل منظم. ومع ذلك، تسجل البلاد بشكل متكرر حالات انتحار أشخاص يلقون بأنفسهم أمام القطارات. ولهذا السبب، يتم تزويد الأرصفة بالمزيد من حواجز السلامة باستمرار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
الصين: أبواب زجاجية عالية
المدخل المؤدي إلى مترو الأنفاق في بكين، شبيه بالمداخل الموجودة في متاجر التسوق الكبرى. وتشهد محطات المترو في الصين اكتظاظاً كبيراً خلال ساعات الذروة. ولهذا السبب تستخدم الصين داخل محطات القطارات، أبواب من الزجاج، مهمتها الفصل بين أرصفة الانتظار و السكك الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
تايلاند: حواجز زجاجية
الانضباط والتنظيم، هما أكثر ما يميز حركة الركاب على أرصفة الانتظار داخل القطارات في تايلاند. إذ يصطف الركاب بانتظام إلى جانب السكة الحديدية. ولو حدث تدافع، قد يكون في معظم الأحيان من السياح الأجانب. ومن أجل منع الركاب من السقوط على السكة الحديدية، تستخدم حواجز زجاجية تفصل بينهم بين السكة الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
هولندا: الحواجز وأفراد الأمن
تمنع الحواجز الأمنية في هولندا الوصول إلى معظم محطات القطار من دون شريحة إلكترونية خاصة أو تذكرة. وخلال ساعات الذروة، ينتشر أفراد الأمن ذوي السترات الصفراء في محطات القطارات الرئيسية مثل محطة دين هاغ. مهمتهم الأساسية تكمن في منع المسافرين من الوقوف على مقربة من حافة رصيف الانتظار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
إسبانيا: اجراءات خاصة بالقطارات السريعة
تتبع اسبانيا إجراءات أمنية وبشكل خاص داخل محطات القطارات السريعة، ومنها النسخة الإسبانية من القطار السريع بين المدن/ AVE. وبسبب الحواجز الأمنية يُسمح فقط لحاملي التذاكر بالوصول إلى أرصفة الانتظار، وذلك بعد توقف القطار بشكل نهائي في مكانه وفتح الأبواب. راهيل كلاين (د. ب. أ)/ إيمان ملوك