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قطارات ذكية لتوفير الطاقة

القطارات الذكية لا يتوقع منها أن تجعل السكك الحديدية أكثر فعالية ودقة في المواعيد فحسب، بل توفر أيضًا ثلث الطاقة. ويأمل مشغلو القطارات أيضا في تقليل الأضرار، كما هي الحال في أحد المشاريع الرائدة في هامبورغ.