قطارات ذكية لتوفير الطاقة

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القطارات الذكية لا يتوقع منها أن تجعل السكك الحديدية أكثر فعالية ودقة في المواعيد فحسب، بل توفر أيضًا ثلث الطاقة. ويأمل مشغلو القطارات أيضا في تقليل الأضرار، كما هي الحال في أحد المشاريع الرائدة في هامبورغ.
طالب ساسة ألمان بتشديد إجراءات حماية البنية التحتية في البلاد وذلك عقب عمل "تخريبي شرير ومتعمد" استهدف خطوط للسكك الحديدية في البلاد، مما تسبب قي تعطيل حركة القطارات في أجزاء كثيرة من ألمانيا.
في سابقة هي الأولى عالميا، انطلق خط قطار على مئة كيلومتر بين عدة مدن ألمانية شمال البلاد، يعمل بالكامل بالهيدروجين، ما "سيُجنّب إنتاج "4400 طنّ من ثاني أكسيد الكربون كلّ عام".
تعهّد الرئيس زيلينسكي في خطاب في يوم عيد استقلال أوكرانيا أن تواجه بلاده الغزو الروسي "حتى النهاية". وفيما تعهدت واشنطن بإرسال مزيد من المساعدات العسكرية، أكدت المخابرات الأوكرانية أن الهجوم الروسي يتباطأ بسبب الإرهاق.
أكدت وسائل إعلام ألمانية أن المحققين الألمان مقتنعون بأن تخريب سكك الحديد نفّذه محترفون يتمتعون بمعلومات داخلية، بينما تولى التحقيقات جهاز حماية الدولة المعني بالتحقيق في الجرائم السياسية.
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