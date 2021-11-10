قطارات الصين عالية السرعة

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شيدت الصين ما يقرب من 40 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة في حوالي عقد من الزمان. بينما فشل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تحقيق أحلام الأنظمة عالية السرعة. كيف نجحت الصين في ذلك؟ وبأي ثمن؟
وقعت شركة سيمنس الألمانية عقداً بمليارات الدولارات مع مصر لإنشاء خط قطار فائق السرعة يربط البحر الأحمر بالمتوسط. ووصف المدير التنفيذي للشركة المشروع بأنه "قناة سويس على قضبان". فما تفاصيل المشروع؟
بعد سلسلة حوادث وكوارث دامية خلفت عشرات القتلى والجرحى تبدو السكك الحديدية المصرية ومحطات القطارات مقبلة على خطط تحديث غير مسبوقة. لكن كيف يمكن النجاح هنا في ظل إدارات ينخرها الفساد وتعاني التسيب والإهمال؟
كانت طالبان تجني الكثير من الأموال جراء تجارة الأفيون والهيروين، والآن باتت الحركة تسيطر على زمام الأمور في أفغانستان، البد الذي يزخر بمعادن قيمة، والتي تحتاجها بكين لتنمية الاقتصاد الصيني.
يبدو السودان من البلدان المحظوظة بسخاء صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى المانحة. غير أن لهذا السخاء المقترن بإصلاحات اقتصادية قاسية مخاطر في ظل تراجع أداء الاقتصاد بنسبة زادت على 8 بالمائة؟ ما هي أبرز هذه المخاطر؟
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