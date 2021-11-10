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قطارات الصين عالية السرعة

شيدت الصين ما يقرب من 40 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة في حوالي عقد من الزمان. بينما فشل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تحقيق أحلام الأنظمة عالية السرعة. كيف نجحت الصين في ذلك؟ وبأي ثمن؟