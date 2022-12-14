قضيتا الضرائب والهجوم على الكابيتول..الضغوط تشتد على ترامب

الطريق إلى الكابيتول- كيف خطّط أنصار ترامب ليوم الاقتحام؟

هل كان اقتحام مبنى الكونغرس أمراً مفاجئا؟ تقارير عدة حذرت من مظاهرات ومسيرات لأنصار ترامب في يوم التصديق على الانتخابات في ظل تحريض متواصل من الرئيس المهزوم. لكن البداية لم تكن من الشارع بل من مجموعات مغلقة في فيسبوك.