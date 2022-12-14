 قضيتا الضرائب والهجوم على الكابيتول..الضغوط تشتد على ترامب | مسائية DW | DW | 21.12.2022

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مسائية DW

قضيتا الضرائب والهجوم على الكابيتول..الضغوط تشتد على ترامب

لجنة أمريكية ٍتستعد لإصدار تقريرها النهائي بشأن هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول و لجنة أخرى تصوت لصالح نشر سجلاته الضريبية.. ما الذي ينتظر الرئيس الأمريكي السابق في الأيام القادمة؟

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