قضيتا الضرائب والهجوم على الكابيتول..الضغوط تشتد على ترامب

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لجنة أمريكية ٍتستعد لإصدار تقريرها النهائي بشأن هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول و لجنة أخرى تصوت لصالح نشر سجلاته الضريبية.. ما الذي ينتظر الرئيس الأمريكي السابق في الأيام القادمة؟
بعد ما يقرب من عامين من اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، أوصت لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بالأمر، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.
أعلن وزير العدل الأميركي أنه "صادق شخصيا" على مذكّرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مشددا على وجود "سبب محتمل" للخطوة غير المسبوقة.
أثارت مداهمة مكتب "إف.بي.آي" لمنتجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موجة من ردود فعل تعكس إلى حد كبير تفاقم حالة الاحتقان في المشهد السياسي الأمريكي، غير أنه واهم من يعتقد أن ترامب زال وانتهى وفق العديد من الخبراء.
هل كان اقتحام مبنى الكونغرس أمراً مفاجئا؟ تقارير عدة حذرت من مظاهرات ومسيرات لأنصار ترامب في يوم التصديق على الانتخابات في ظل تحريض متواصل من الرئيس المهزوم. لكن البداية لم تكن من الشارع بل من مجموعات مغلقة في فيسبوك.
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