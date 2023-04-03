قضية يان كوتسياك - اغتيال صحفي في سلوفاكيا

قُتل الصحفي الاستقصائي يان كوتسياك وخطيبته في 26 من فبراير 2018 في منزلهما بالقرب من براتيسلافا في سلوفاكيا. كان كوتسياك بصدد الكشف عن روابط بين قادة في قمة هرم السلطة وشبكات إجرامية.
إثر مقتله شهدت البلاد عدة تظاهرات، وبدأت التحقيقات حول القضية.
بعد وفاته نُشرت نتائج تحقيقاته الصحفية حول الفساد والأوليغارشية في دولة يُفترض تمتعها بنظام ديمقراطي فعال، الأمر الذي تمخض عنه سقوط حكومة رئيس الوزراء روبرت فيتسو في نهاية المطاف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تم استهداف يان كوتسياك وقتله بسبب تحقيقاته الصحفية؟
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