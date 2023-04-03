 قضية يان كوتسياك - اغتيال صحفي في سلوفاكيا | تقارير جديدة | DW | 04.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

قضية يان كوتسياك - اغتيال صحفي في سلوفاكيا

قُتل الصحفي الاستقصائي يان كوتسياك وخطيبته في 26 من فبراير 2018 في منزلهما بالقرب من براتيسلافا في سلوفاكيا. كان كوتسياك بصدد الكشف عن روابط بين قادة في قمة هرم السلطة وشبكات إجرامية.

Mordfall Jan Kuciak und Martina Kusnirova

إثر مقتله شهدت البلاد عدة تظاهرات، وبدأت التحقيقات حول القضية.

Dokumentation Der Fall Ján Kuciak - Journalistenmord in der Slowakei

 
بعد وفاته نُشرت نتائج تحقيقاته الصحفية حول الفساد والأوليغارشية في دولة يُفترض تمتعها بنظام ديمقراطي فعال، الأمر الذي تمخض عنه سقوط حكومة رئيس الوزراء روبرت فيتسو في نهاية المطاف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تم استهداف يان كوتسياك وقتله بسبب تحقيقاته الصحفية؟
 


مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 31 مايو/أيار 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 31 مايو/أيار 2023– 22:15 UTC
الخميس 01 يونيو/حزيران 2023– 01:15 UTC
الخميس 01 يونيو/حزيران 2023 – 03:00 UTC
الخميس 01 يونيو/حزيران 2023 – 05:15 UTC
الخميس 01 يونيو/حزيران 2023 – 09:15 UTC
السبت 03 يونيو/حزيران 2023 – 06:15 UTC
السبت 03 يونيو/حزيران 2023– 10:15 UTC
السبت 03 يونيو/حزيران 2023– 15:15 UTC
السبت 03 يونيو/حزيران 2023– 23:15 UTC
الأحد 04 يونيو/حزيران 2023– 13:15 UTC
الأحد 04 يونيو/حزيران 2023– 19:15 UTC
الإثنين 05 يونيو/حزيران 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 06 يونيو/حزيران 2023– 11:15 UTC

 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

مواضيع ذات صلة

02/04/2023**Investigators work at the site of an explosion in a cafe in Saint Petersburg, Russia April 2, 2023. Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

موسكو تتهم أجهزة أمن أوكرانية بالتورط في مقتل مدون روسي بارز 03.04.2023

قالت روسيا إنها ألقت القبض على امرأة يشتبه في أنها منفذة التفجير الذي أسفر عن مقتل مدون حربي بارز في مقهى بمدينة سان بطرسبورغ أمس الأحد، فيما اتهم سياسيون ومعلقون قوميون أوكرانيا بالوقوف وراء الجريمة ودعوا إلى الانتقام.

03.01.2023 *** Members of the Kurdish community pay their respects in front of the flag-drapped coffins of the three Enghien Street shooting victims during a funeral service, in Paris' northern suburb of Villiers-le-Bel, on January 3, 2023. - Three people were killed and three injured in a shooting on Enghien Street in central Paris on December 23, 2022, police and prosecutors said, adding that the shooter had been arrested. A 69-year-old French man has confessed to a pathological hatred for foreigners, Paris prosecutor Laure Beccuau said on December 25, 2022. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) (Photo by BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images)

باريس: منفّذ الهجوم على مركز كردي يعاني من اضطرابات شخصية 02.03.2023

قال طبيبان نفسيان في تقرير طبي إن منفذ الهجوم على مركز ثقافي كردي في باريس، أسفر عن مقتل ثلاثة نشطاء وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، يعاني من اضطرابات نفسية، في حين انتقدت شخصيات كردية مسار التحقيق.

08.06.2022, Berlin: Vermummte Polizisten führen in der Bülowstraße einen Mann ab. Mit einer größeren Razzia ist die deutsche Polizei in Berlin gegen den organisierten Drogenhandel vorgegangen. Seit dem frühen Mittwochmorgen, 08.06.2022 durchsuchten Polizisten in mehreren Stadtteilen Wohnungen von Verdächtigen. Mutmaßliche Täter sollten verhaftet werden. Foto: Paul Zinken/dpa - ACHTUNG: Person wurde aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen gepixelt. +++ dpa-Bildfunk +++

الجريمة المنظمة .. خطر "يهدد" الديمقراطية في ألمانيا! 21.11.2022

تشعر السلطات الأمنية بقلق بالغ لتنامي الجريمة المنظمة في ألمانيا، وتريد الآن التصدي لها ومكافحتها بحزم أكبر. وقد حذرت وزيرة الداخلية من الاستهانة والتقليل من مخاطر هذه الجريمة أو إضفاء "رومانسية كاذبة" عليها.

إعلان