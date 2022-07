قضية وايركارد - فضيحة شركات التدقيق الكبرى

Wirtschaftsprüfer haben in einer Reihe großer Finanzskandale eine wichtige Rolle gespielt. Zehn Jahre lang prüften und testierten die Wirtschaftsprüfer von EY die Jahresabschlüsse von Wirecard, konnten aber das Netzwerk von Betrügern nicht ausfindig machen, die mit Bilanztricks über die Jahre Wirecards Aufzeichnungen in Milliardenhöhe manipulierten. Hunderte von Wirecard-Mitarbeitern verloren dadurch ihren Job und Tausende von Investoren verloren insgesamt 4,5 Milliarden Euro. Warum haben die Prüfer den Betrug nicht aufgedeckt? Waren sie sorglos und hilflos? Die vier Unternehmen dominieren den Wirtschaftsprüfungsmarkt weltweit. Dank ihrer umfassenden Kenntnisse im Gesellschafts- und Steuerrecht ist sie wichtig und kaum mehr wegzudenken. Sind die Big Four also zu mächtig geworden, um sie zu kontrollieren? Diese Dokumentation untersucht die Rolle von Wirtschaftsprüfern im Fall Wirecard, geht dem Verdacht auf Sonderinteressen bei den „Big Four“ nach und beleuchtet ihre Rolle in einem komplexen Geflecht politischer und wirtschaftlicher Abhängigkeiten.