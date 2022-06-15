 قضية وايركارد - فضيحة شركات التدقيق الكبرى | تقارير جديدة | DW | 15.06.2022

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تقارير جديدة

قضية وايركارد - فضيحة شركات التدقيق الكبرى

سلطت فضيحة وايركارد الضوء على عمل شركات التدقيق المالي الكبرى. كانت تقاريرها النهائية تهدف إلى بناء الثقة في الشركة الألمانية. لكن هل كان ذلك فعلا هو الهدف؟

Thumbnail ZDF Doku Big Four

EY و PwC و KPMG و Deloitte هي أربع شركات كبيرة للتدقيق المالي لكن لا يكاد أحد يعرف أسماءها، مع أن هذه الشركات الأربعة تلعب دورا هاما في الاقتصاد العالمي. 

Thumbnail ZDF Doku Big Four

قام المدققون بلعب دور مهم في عدد من الفضائح المالية الكبرى. كان مدققو شركة EY يفحصون ويصدقون على البيانات المالية السنوية لشركة وايركارد لمدة عشر سنوات، لكنهم لم يكونوا قادرين على تعقب شبكة المحتالين الذين يستخدمون حيلا في الميزانية العامة للتلاعب بالمليارات في سجلات وايركارد على مر السنين. فقد المئات من موظفي وايركارد وظائفهم نتيجة لذلك وخسر آلاف المستثمرين ما مجموعه 4.5 مليار يورو.

Symbolbild | Start-ups

لماذا لم يكتشف المدققون الاحتيال؟ هل كانوا مهملين وعاجزين؟ تهيمن الشركات الأربعة على سوق التدقيق في جميع أنحاء العالم. بفضل معرفتها الواسعة بالشركات وقوانين الضرائب أصبحت هامة ومن الصعب الاستغناء عن خدماتها. فهل أصبحت الشركات الأربعة الكبرى قوية إلى حد لا يمكن السيطرة عليها؟ يبحث هذا الوثائقي في دور المدققين في قضية وايركارد، ويحقق في الاشتباه في وجود مصالح خاصة بين "الأربعة الكبار" كما يلقي الضوء على دورها في شبكة معقدة من التبعيات السياسية والاقتصادية.

 

مواعيد البث
DW  عربية

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الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022– 22:15 UTC
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الخميس 28 يوليو/تموز 2022 – 05:15 UTC
الخميس 28 يوليو/تموز 2022 – 09:15 UTC
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السبت 30 يوليو/تموز 2022– 10:15 UTC
السبت 30 يوليو/تموز 2022– 15:15 UTC
السبت 30 يوليو/تموز 2022– 23:15 UTC
الأحد 31 يوليو/تموز 2022– 13:15 UTC
الأحد 31 يوليو/تموز 2022– 19:15 UTC
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