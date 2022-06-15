قضية وايركارد - فضيحة شركات التدقيق الكبرى

EY و PwC و KPMG و Deloitte هي أربع شركات كبيرة للتدقيق المالي لكن لا يكاد أحد يعرف أسماءها، مع أن هذه الشركات الأربعة تلعب دورا هاما في الاقتصاد العالمي.

قام المدققون بلعب دور مهم في عدد من الفضائح المالية الكبرى. كان مدققو شركة EY يفحصون ويصدقون على البيانات المالية السنوية لشركة وايركارد لمدة عشر سنوات، لكنهم لم يكونوا قادرين على تعقب شبكة المحتالين الذين يستخدمون حيلا في الميزانية العامة للتلاعب بالمليارات في سجلات وايركارد على مر السنين. فقد المئات من موظفي وايركارد وظائفهم نتيجة لذلك وخسر آلاف المستثمرين ما مجموعه 4.5 مليار يورو.

لماذا لم يكتشف المدققون الاحتيال؟ هل كانوا مهملين وعاجزين؟ تهيمن الشركات الأربعة على سوق التدقيق في جميع أنحاء العالم. بفضل معرفتها الواسعة بالشركات وقوانين الضرائب أصبحت هامة ومن الصعب الاستغناء عن خدماتها. فهل أصبحت الشركات الأربعة الكبرى قوية إلى حد لا يمكن السيطرة عليها؟ يبحث هذا الوثائقي في دور المدققين في قضية وايركارد، ويحقق في الاشتباه في وجود مصالح خاصة بين "الأربعة الكبار" كما يلقي الضوء على دورها في شبكة معقدة من التبعيات السياسية والاقتصادية.





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