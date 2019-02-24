 قضية مصادرة البيوت تتفاعل وميركل تدخل على الخط | أخبار | DW | 10.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

قضية مصادرة البيوت تتفاعل وميركل تدخل على الخط

تشهد ألمانيا مظاهرات وتحركات تطالب السلطات بالتدخل لحل أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. ولم يتوقف الأمر عند التظاهر، بل طالب البعض بمصادرة ما تملكه شركات الإسكان الكبيرة. المستشارة ميركل دخلت على خط الأزمة، فماذا قالت؟

Merkel im Bundestag Regierungserklärung EU-Gipfel Brexit (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن معارضتها على نحو قاطع مطالبة بعض الساسة والنشطاء بمصادرة شركات الإسكان الكبيرة كوسيلة للتصدي لارتفاع أسعار الإيجارات وأزمة السكن. وقالت ميركل اليوم الأربعاء (العاشر من نيسان/أبريل 2019) في البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين إن هذا الطريق خاطئ تماما، مؤكدة في المقابل ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات المحددة في الإعمار السكني.

مختارات

كما طالبت المستشارة ببحث سبل للتعامل مع أراضي البناء غير المستغلة والزيادة الكبيرة في الإيجارات. وفي الوقت نفسه أعربت ميركل عن رضاها عن معارضة شريكها في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لنزع الملكية من شركات الإسكان.

وكان آلاف من الأشخاص احتشدوا يوم السبت الماضي في العاصمة الألمانية برلين وعدة مدن ألمانية أخرى احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات. كما تم إطلاق حملة لجمع توقيعات على التماس شعبي للمطالبة بنزع ملكية شركات الإسكان. ويطالب الالتماس الشعبي بنزع ملكية الشركات التي تمتلك أكثر من 3 آلاف منزل، عبر قيام ولاية برلين بشراء هذه المنازل منها عنوة. 

تستهدف المبادرة مجموعة "دويتشه فونين" للإسكان على وجه الخصوص، التي تمتلك نحو 112 ألف منزل في برلين. وتواجه المجموعة الكثير من الانتقادات على خلفية تعاملاتها مع المستأجرين. وبحسب تقديرات حكومة ولاية برلين، ستضطر الولاية إلى إنفاق نحو 30 مليار يورو في حال استجابتها للالتماس الشعبي وقيامها بشراء منازل من نحو عشر شركات تمتلك نحو 240 ألف منزل.

وتتحمل الولاية حاليا ديونا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار يورو. وأمام أصحاب المبادرة مهلة ستة أشهر لجمع الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة للالتماس، أي 20 ألف توقيع. تجدر الإشارة إلى أن الالتماس الشعبي ليس ملزما للحكومة المحلية في ولاية برلين، ويتعلق فقط بالمطالبة بسن قانون لنزع ملكية شركات العقارات.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    نجح مصور وكالة أسوشيتد برس محمد محسن في التقاط هذه الصور للاجئين في سجون هولندا. في هذه الصورة ينشغل اللاجئ السوري فادي طحان بعزف مقطوعات على آلة العود في فناء سجن هارليم القديم ، فيما تدخن مجموعة أخرى من اللاجئين داخل غرفة مخصصة للتدخين وسط السجن.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    ربما لم تسنح الفرصة للاجئ الأفغاني حامد كرمي في بلاده أفغانستان لممارسة هوايته بعزف الموسيقى فوجد في هذا السجن مجالا لممارستها للترويح عن نفسه وعن وزوجته فاريشتا مورحمي.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئ الإيزيدي ياسر حجي (24 عاما) يتقاسم مع زوجته إحدى ردهات سجن هارليم بعد أن هربا من مدينة سنجار التي استباحها تنظيم "داعش" وقتل الرجال وسبى نساء وأطفال الإيزيديين فيها.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئ الجزائري محمد بن سالم (36 عاما) في اليسار وجنبه اللاجئ الليبي أمين أوشي (22عاما) يستمتعان بأجواء وهواء هولندا. عدد المساجين في هولندا في تراجع كبير منذ عدة سنوات، ما جعل الكثير من سجونها فارغة، وبعضها مثل سجن هارليم لا يمكن هدمه لأنه صرح معماري مهم في المدينة.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    ساعدت هولندا جارتها بلجيكا بأخذ بعض سجناء بلجيكا ووضعهم في سجونها الخاوية لتخفيف مشكلة امتلاء السجون في بلجيكا، ولكن وبعد قدوم آلاف اللاجئين إلى هولندا قررت السلطات الاستفادة من سجنوها الخالية في حل مشكلة السكن وإيواء اللاجئين فيها.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    تتمتع السجون الهولندية بمختلف وسائل الراحة وفيها الكثير من الساحات وقاعات الألعاب، بالإضافة إلى كونها آمنة جدا بالنسبة لـ "النزلاء" الجدد، وهذا ما جعلها بمثابة مراكز إيواء مثالية للاجئين، ولو مؤقتا.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    يغسل اللاجئ الأفغاني صراط الله حياة الله (23 عاما) ملابسه في مكان مخصص لذلك في السجن. تم تحوير السجن ونزع القضبان من أبواب الغرف وإزالة الجدران التي تحيط بالسجون لإيواء اللاجئين.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    مصور وكالة أسوشيتد برس محمد محسن ذكر أن الشكوى الوحيدة التي سمعها كانت عن نوعية الأكل، أما بالنسبة للسكن فلم يسمع عن شكاوي، إذ أن كل زنزانة تتسع لشخصين، وتحوي على حمام.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئة الأفغانية شازيا لطفي (19 عاما) تقيم في الطابق الثالث في المبنى. يتمتع اللاجؤون بحرية الدخول والخروج، على أن يبلغوا عن أماكن تواجدهم في كل بضعة أيام.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئة العراقية فاطمة حسين (65 عاما) تصلي في إحدى ردهات السجن المخصصة لها. وصل إلى هولندا في عام 2015 نحو 59 ألف لاجئ أغلبهم من سوريا والعراق وإريتريا.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

لم يكن يخطر على بال الكثير من اللاجئين الجدد القادمين إلى هولندا أن يكون منزلهم الجديد هو السجن بسبب أزمة السكن، فقد قررت الحكومة وضعهم في السجون بسبب خلوها من المجرمين. جولة مصورة من داخل "سجون اللاجئين". (23.05.2016)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Flüchtlingszentrum in Bamberg

مجمعات للاجئين في ألمانيا.. غيتوهات جديدة أم حل لمشكلة السكن؟ 24.02.2019

العثور على مسكن لائق أصبح ليس بالأمر الهين على المواطن الألماني، أما بالنسبة للاجئ فيصبح أكثر فأكثر بعيد المنال. هل يكون تجميع اللاجئين في أحياء سكنية خاصة بهم هو الحل؟ وما تبعات ذلك اجتماعياً؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  