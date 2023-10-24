 قضية مزراوي - المجلس المركزي ليهود ألمانيا يطالب بـ"عواقب شديدة" | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.10.2023

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رياضة

قضية مزراوي - المجلس المركزي ليهود ألمانيا يطالب بـ"عواقب شديدة"

طالب المجلس المركزي ليهود ألمانيا بـ"عواقب شديدة" على المغربي نصير مزراوي، لاعب بايرن ميونيخ، بسبب منشوره الداعم للفلسطينيين. ولم تقم إدارة النادي بمعاقبة اللاعب بعد إجراء محادثة توضيحية معه.

لاعب بايرن ميونيخ نصير مزراوي (23.07.2023)

بايرن ميونيخ أكد أنه جرى التحدث كثيرًا مع مزراوي وتم "تناول الموضوع على نحو عميق وجذري للغاية

في إطار الجدل الدائر حول منشور مؤيد للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي نشره  نصير مزراوي، لاعب فريق  بايرن ميونيخ  الألماني لكرة القدم، أعرب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر، عن رغبته في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد اللاعب المغربي.

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وطالب شوستر في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء (24 تشرين الأول/ أكتوبر) بـ "عواقب شديدة بشكل واضح تجاه اللاعب"، مضيفًا أنه يتعين على نادي بايرن ميونيخ ضمان "عدم تكرار مثل هذا النوع من الانحرافات (عن المسار)".

ولم تقم  إدارة بايرن-ميونيخ  بمعاقبة مزراوي بعد إجراء   محادثة تفصيلية   وتوضيحية معه، كما جاء في بيان للنادي يوم الجمعة الماضي. وعاد المدافع المغربي للمشاركة في  تدريبات بايرن ميونيخ بعد تعافيه من إصابة عضلية، وبعد حالة الجدل التي أثارها منشوره.

ومن المقرر أن يشارك اليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة أمام غالطه سراي التركي في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وغاب مزراوي عن صفوف بايرن ميونيخ في المباراة التي انتهت بالفوز على ماينز مطلع هذا الأسبوع في الدوري الألماني بسبب الإصابة، وليس بسبب منشوره الداعم للفلسطينيين.

وبعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، نشر مزراوي مقطع فيديو عبر "إنستغرام" يتمنى فيه "انتصار الفلسطينيين في الصراع مع  إسرائيل"، وبعدها جرى حذف المقطع. وجاء في بيان  صدر عن النادي أن مزراوي "يدين كل أعمال الإرهاب والمنظمات الإرهابية".

وقال شوستر أنه كان يتوقع من مزراوي إن "يدين بصفته لاعب كرة قدم محترف وقدوة يحتذى بها إرهاب حماس بشكل لا لبس فيه، ويدعم حق إسرائيل في الوجود، ويرفض معاداة السامية في الشوارع الألمانية".

ولم ترد مثل هذه التصريحات الصريحة في بيان مزراوي الذي نشره النادي. وذكر شوستر أنه من المفهوم أن نادي بايرن ميونيخ سعى إلى إجراء محادثة مع مزراوي بعد "منشوره الذي لا يوصف على إنستغرام وبيانه الضعيف للغاية الآن" ولم يستبعده من الفريق، وقال: "لكن لا يمكن أن يبقى الأمر مجرد تقرير بسيط".

وفي الوقت نفسه، أشاد شوستر بنادي بايرن ميونيخ بسبب "موقفه الواضح دائمًا تجاه إسرائيل والحياة اليهودية في ألمانيا". وقال مدرب النادي توماس توخيل أمس الإثنين إنه جرى التحدث كثيرًا مع مزراوي، وأضاف: "تناولنا الموضوع على نحو عميق وجذري للغاية".

يُذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
م.ع.ح/ح.ز/ ع.غ (د ب أ)

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