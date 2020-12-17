 قضية ريجيني تعود لواجهة العلاقات المصرية الإيطالية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.12.2020

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سياسة واقتصاد

قضية ريجيني تعود لواجهة العلاقات المصرية الإيطالية

في بداية 2016 لقي طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني مصرعه في القاهرة. أظهر فحص الطب الشرعي تعرضه للتعذيب قبل موته. ما الجديد في القضية؟ وما تداعياتها على مستقبل علاقات القاهرة بروما بشكل خاص وأوروبا بشكل عام؟

اختفى ريجيني في القاهرة في الذكرى الخامسة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير.

اختفى ريجيني في القاهرة في الذكرى الخامسة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير.

إجراء محاكمة في مقتل طالب الدراسات العليا جوليو ريجيني في مصر عام 2016 سيكشف حقائق "صادمة" على الأرجح. تصريح جديد على لسان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الثلاثاء (15 كانون الأول/ديسمبر 2020) يفتح باب القضية على كافة الاحتمالات.

واختفى ريجيني (28 عاماً) في القاهرة في الذكرى الخامسة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير التي أنهت حكم الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011. وكان يقوم ببحث أكاديمي عن النقابات العمالية المستقلة في مصر. واشتبهت السلطات المصرية بأنه يريد أن يشعل انتفاضة، وكذلك بأنه كان يعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أو الموساد الإسرائيلي.

مختارات

حثت جامعة أدنبرة البريطانية طلابها الذين يدرسون في القاهرة على العودة إلى بلدهم، مبررة ذلك بوجود مخاوف بشأن سلامتهم بعد أن احتجزت السلطات المصرية اثنين منهم وأطلقت سراحهما فيما بعد.

في وقت تنشغل فيه ألمانيا بأمر ألمانيين اختفيا في مصر، ترجح عائلتا الشابين أن يكونا محتجزين لدى السلطات المصرية. وبينما يرى حقوقيون أن هذه حالات "معزولة"، يرى آخرون أن الاحتجاز القسري في مصر يأخذ طابع "العمليات المنظمة".

كشفت باحثة تعاونت مع طالب الدكتوراه الايطالي جوليو ريجيني القتيل عن "حبه لمصر وتعلمه اللغة العربية"، الأمر الذي دفعه للبحث في مصر، في ذكرى مرور عام على اختفائه من وسط القاهرة واكتشاف جثته بعد أيام وعليها آثار التعذيب.

وحسب المعلومات المتوفرة حتى الساعة تم اختطافه من قبل أربعة عاملين في القوى الأمنية المصرية. وعُثر على جثة ريجيني في الثالث من شباط/ نوفمبر 2016 وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

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"النظام خائف"

قال مدعون إيطاليون إنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية بلعب دور في القضية. وجاءت خطوة الادعاء الإيطالي بعد ما يزيد بقليل عن أسبوع من إعلان مصر في نهاية الشهر المنصرم تعليقها مؤقتاً تحقيقها في مقتل ريجيني قائلة إن لديها تحفظات على الأدلة التي جمعتها إيطاليا. وقالت النيابة العامة المصرية إنها توصلت إلى أدلة تفيد بأن تشكيلاً عصابياً سرق ريجيني بالإكراه لكنها تعتقد أن "مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولاً".

وكان المحققون الإيطاليون والمصريون يعملون معاً، لكن مصادر قضائية إيطالية قالت لرويترز العام الماضي إن إيطاليا تشعر بالإحباط بسبب بطء وتيرة تطورات التحقيق في مصر وقررت المضي قدماً في مسار وحدها في محاولة لدفع الأمور قدماً.

"في وقت مقتل ريجيني كما اليوم تعيش مصر في زمن مظلم"، يقول الباحث السياسي أرتورو فارفيللي، مدير مكتب روما في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" (ECFR). ويتابع الباحث: "سيادة القانون والحريات الأساسية لا تزال غير مضمونة. النظام خائف جداً ولا يستطيع التفريق بين ما هو خطر حقيقي وما هو ليس كذلك. ربما ترك ريجيني انطباعاً ما أثار شكوك النظام. بيد أن رد فعل النظام المصري كان عنيفاً وغبياً وجرمياً وليس بناء، إذ أنه أضر بالعلاقات مع دولة صديقة كإيطاليا".

أدت قضية ريجيني إلى توتر في العلاقات بين القاهرة وروما. وسحبت إيطاليا سفيرها من مصر في نيسان/ أبريل 2016. ولم تعده إلا في نهاية صيف 2018.

وقال النائب العام الإيطالي ميشيل بريستيبينو إن المحادثات مع القاهرة بشأن القضية كانت "صعبة ومتعبة ومعقدة". وبقي 39 سؤالاً من أصل 64 بلا إجابات، حسب بريستيبينو.

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منظمات غير حكومية: ملف حقوق الإنسان في مصر هو الأسوء

"قُتل عن عمد"

"كان تصرف الحكومة المصرية سيئاً بشكل مذهل. لو لم يرفض النظام التعاون منذ البداية، كان من الممكن تحقيق نتيجة مختلفة. إن عدم قدرة النظام على تقديم كبش فداء من القوات الأمنية يظهر مدى ضعف قيادة السيسي"، يقول الباحث السياسي أرتورو فارفيللي.

نجح الادعاء العام الإيطالي باستجواب عدد من الشهود من محيط أجهزة الأمن المصرية لم يتم تسميتهم بأسمائهم الحقيقية. ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن أحد الشهود وصفه ما حدث أثناء استجواب ريجيني في مبنى الأمن الوطني: "كان جزء جسمه العلوي نصف عار، وعليه علامات تعذيب، وكان يهذي بكلمات بلغته (...) كان ملقى على الأرض ورأسه للأسفل (...) وكانت يداه مقيدتين (...) ورأيت أن ظهره قد أحمر".

لا يرجع موت ريجيني، حسب النيابة العامة الإيطالية، إلى التعذيب نفسه، ولكن تم قتله "عن عمد".

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العلاقات الدبلوماسية إلى أين؟

حسب مجريات الأزمة المستمرة منذ خمس سنوات توصلت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" الإيطالية ذات التوجه يساري-ليبرالي إلى نتيجة قاتمة. يفتقد كاتب التعليق الإرادة عند الساسة الطليان لتوضيح القضية بكل إخلاص. ويرجع السبب إلى أن العلاقات السياسية الجيوستراتيجية مع مصر أهم من أن تتأثر بشكل دائم بسبب إعادة دراسة عملية القتل بشكل صارم، حسب رأيه. وهذا لا ينطبق على إيطاليا فقط، بل ينسحب كذلك على الاتحاد الأوروبي. "لا يمكن توقع عدالة من إيطاليا أو من الاتحاد الأوروبي، لا لجوليو ريجيني ولا لعائلته ولا للشعب المصري".

القضية ليست قانونية ولا دبلوماسية. في نهاية الأسبوع الماضي، لخص روبرتو فيكو، رئيس مجلس النواب الإيطالي، موقف النواب. ونقلت صحيفة "لا ستامبا" عنه قوله إنه "يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر".

الباحث السياسي أرتورو فارفيللي، مدير مكتب روما في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" (ECFR) يرى أنه "لا بد من قرارات شجاعة" للحكومة الإيطالية: "حتى الآن لم تكن الحكومة شجاعة. تحتاج للتعاون مع الشركاء الأوروبيين، وإلا سنرى التكريمات والجوائز للسيسي".

قبل أيام منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وسام جوقة الشرف وهو أعلى وسام في فرنسا. وفي بداية العام الجاري منح السيسي وسام سان جورج من أوبرا زمبر في دريسدن في ألمانيا، ما أثار عاصفة من الانتقادات حينها.

كريستن كنب/خ.س

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (Reuters/M. A. El Ghany)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    توقعات حول نسبة المشاركة

    على مدار ثلاثة أيام يصوت المصريون على التعديلات الدستورية. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. مراقبون لا يتوقعون إقبالاً كبيراً، ويعزون ذلك لعدم "وضوح" التعديلات بالنسبة للكثيرين بسبب قصر الفترة بين طرحها وإجراء الاستفتاء عليها. بينما تعلن مصادر رسمية عن إقبال كبير في مناطق معينة. إعلان نتيجة الاستفتاء يكون يوم 27 نيسان/ أبريل.

  • Ägypten Präsident Abdel Fattah al Sisi (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Belousov)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    السيسي في الحكم

    توسع التعديلات المقترحة من سلطة الرئيس؛ إذ تسمح بتمديد فترة ولايته إلى 6 سنوات، بدلاً من أربع سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030. وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة الحق في تعيين نائب أو أكثر له.

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (Reuters/M. A. El Ghany)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تعزيز قبضة الجيش

    زيدت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها - إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها - مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

  • Ägypten Demonstrationen vor dem Verfassungsgericht in Kairo (picture-alliance/Photoshot)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    السلطة القضائية

    تمنح التعديلات الرئيس المزيد من الصلاحيات في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

  • Ägypten Kairo Verfassungsreferendum (Reuters)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    إحياء مجلس الشيوخ (الشورى)

    تضمنت التعديلات إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ. وحسب التعديلات يبلغ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي. وقد تم إلغاء المجلس المذكور (الشورى سابقاً) بموجب دستور 2014.

  • Ägypten Parlament erstes Treffen (picture-alliance/dpa/A.Sayed)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    الشباب والمرأة

    كما تتضمن التعديلات مواداً أخرى تتعلق بتمثيل المرأة داخل مجلس النواب وتحديد حصتها بـ 25%. كما تضمنت تعديلات أخرى على "ضرورة" الحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.

  • Kombobild Ägypten Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam und Tawadros II

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    رجال الدين: واجب وطني

    بحسب موقع التليفزيون المصري، دعا البابا تواضروس الثانى، عقب الإدلاء بصوته، أبناء الوطن للمشاركة في الاستفتاء. مؤكداً ان هذه التعديلات في "صالح" الوطن، مردفاً أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني على كل المصريين. في نفس الاتجاه، أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، في تصريح عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطني على كل مصري.

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تصويت "نزيه وحر"

    في حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية نفى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحراً "مئة بالمئة". وأوضح إن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.

  • Ägypten Poster zur geplanten Verfassungsänderung (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    صوت "نعم"

    منذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014. كما انتشرت حملات "نعم" الإعلانية في الصحف.

  • Ägypten stimmt über Ausbau der Macht des Präsidenten ab (picture-alliance/NurPhoto/M. Mostafa)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    معارضة جد خجولة

    كان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتاً من أصل 554 نائباً على التعديلات. وخلى المجال العام المصري من أي صوت معارض، إلا القليل كالنائب البرلماني المعارض هيثم الحريري، الذي أعرب عن اعتقاده أن التعديلات تقوض "المسار الديمقراطي". كما رأى أنها ليست في صالح البلاد، مضيفاً أنها تبدو مفصلة على شخص معين، في إشارة غير مباشرة إلى السيسي.

  • Kairo Referendum Verfassung Ägypten (Reuters/M. Abd El Ghany)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    المناخ غير "مؤات"

    مركز"صوفان سنتر" للتحليل الأمني ذهب إلى أنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية". كما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

  • Abdel Fattah al-Sissi Bildschirm Leinwand Kairo Ägypten (picture-alliance/dpa)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تداعيات "خطيرة"

    رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، لينا الخطيب رأت أن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي. وأضافت "ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".


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