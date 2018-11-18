 قضية خاشقجي ومستقبل بن سلمان.. الرياض في امتحان صعب | سياسة واقتصاد | DW | 19.11.2018

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سياسة واقتصاد

قضية خاشقجي ومستقبل بن سلمان.. الرياض في امتحان صعب

لهيب حرائق خاشقجي لم ينطفئ بعد رغم مرور عدة أسابيع على اغتياله، ففي انتظار التقرير الأمريكي حول نتائج التحقيق، تظهر السعودية في وضع صعب، بين الاستمرار في دعم ولي العهد، وبين التضحية به لإنهاء العاصفة.

Saudi-Arabien - Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman (picture alliance/dpa/SPA)

لم يكن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يتخيّل أن أكبر الأزمات التي ستلاحقه، ستأتي من مقتل مواطن سعودي، في وقت كان الكثيرون يرّكزون على حرب اليمن التي خلّفت أكبر مأساة إنسانية في العالم. فقضية جمال خاشقجي تحوّلت إلى مطبٍ كبير للقيادة السعودية التي كلما حاولت إنهاء الجدل في الموضوع، خرجت تسريبات جديدة تعاكس الرواية الرسمية السعودية.

وأتت تسريبات الاستخبارات الأمريكية الأخيرة، التي تحدثت عن أن اغتيال خاشقجي جرى بموافقة ولي العهد السعودي، لتزيد من ثقل الاتهامات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية وألقت فيها باللوم على محمد بن سلمان، كما تأتي لتضاف إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما قال إن الأمر باغتيال خاشقجي جاءَ من أعلى مستوى في الحكومة السعودية، ولم يبرئ أردوغان في هذا السياق سوى الملك سلمان بن عبد العزيز.

مختارات

حرب إعلامية وتكهنات لا تنتهي وكل طرف يحاول فرض سرديته. بيد أن الأكيد أن جمال خاشقجي مختف بلا أثر وأن "رسالة" ما وصلت للمعارضة السعودية في الخارج. DW عربية تحدثت إلى الأمير المعارض خالد بن فرحان آل سعود حول هذه القضية. (08.10.2018)

لماذا يعود الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان للسعودية في هذه الظروف والعالم كله مشغول بقضية خاشقجي؟ الأمير أحمد، وزير الداخلية الأسبق، كان قد أثار جدلا واسعا في البلاد بسبب بانتقاداته للملك وولي عهده. (31.10.2018)

 وممّا يزيد من الضغط على بن سلمان، أن كل محاولات حليفه دونالد ترامب بالدفاع عنه لم تقنع الرأي العام، على الأقل في الولايات المتحدة، خاصة وأن ترامب الذي يتناقض في تصريحاته من حين لآخر، اكتفى بالإشارة إلى أن التسريبات لا تشكل حقائق نهائية. وسيحدّد تقرير البيت الأبيض الذي سينشر في الساعات القادمة، موقف ترامب النهائي من القضية، وإن كانت الاحتمالات كلها تقول إن الرئيس الأمريكي لن يغامر بحلفه الوثيق مع الأمير وسيحاول إمساك العصا من الوسط.

وعلى حد تعبير عبد العزيز المؤيد، ناشط سعودي مقيم في الخارج، في حديث لـDW عربية، فـ"سوء السمعة الذي لاحق السعودية في عدة قضايا محلية وإقليمية ودولية، منذ وصول بن سلمان إلى الحكم، ساهم في تأجيج قضية خاشقجي وأوصلها إلى هذا الحد"، في وقت يتحدث فيه كريستين كنيب، صحافي بالقسم الألماني في DW، عن أن القيادة السعودية مدركة أن محاولة تحميل ولي العهد مسؤولية مقتل خاشقجي من شأنها أن تخلق مشكلا حقيقياً للبلد، لذلك تحاول تجاوز الأمر بكل السبل.

هل العائلة الملكية قوية لتجاوز الأزمة؟

عشية اعتراف السلطات السعودية بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بعد أيام ممتدة من الإنكار، كتب عبد الباري عطوان، في عموده اليومي، أن العائلة المالكة في السعودية "تواجه أحد أبرز التحديات التي تهدد وجودها واستمرارها"، متحدثاً عن أن أزمة خاشقجي "أخطر من حربي اليمن الأولى والثانية، لأنها تأتي في وقت تواجه فيه (العائلة) انقسامات داخلية، وضغوط دولية، وشعبية متدنية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي".

Saudi Arabien Vision 2030 Präsentation König und Kronprinz (picture-alliance/abaca/B. Algaloud)

غير أن العائلة المالكة تتوّفر على الكثير من عوامل القوة التي تتيح لها الخروج من عاصفة خاشقجي، منها أساساً دورها المحوري في تأسيس الدولة السعودية واستمرارها، وما ينبثق عن هذا الدور من شرعية اجتماعية بين المواطنين السعوديين وكذا شرعية دينية بين المسلمين باعتبار الملك سلمان بن عبد العزيز هو خادم الحرمين الشريفين، فضلاً عن امتداد النفوذ السعودي في المنطقة، واستخدام الرياض لسلاحها المالي لأجل الترهيب والترغيب.

كما أن جلّ الاتهامات التي لاحقت السعوديين في قضية خاشقجي استثنت الملك سلمان، ما يجعله في موضع جيدٍ للتعامل مع أيّ تحدٍ يواجه عائلته. بيدَ أن عبد العزيز المؤيد، يرى أن الملك سلمان مكّن ابنه من كل السلطات، وأن الأسرة المالكة باتت تعطي السلطة المطلقة لمن هو على رأس النظام، ما يجعل الأسرة تعيش وضعاً صعباً بسبب غياب شخصيات قادرة على التأثير في قرارات الملك وابنه.

أيّ سيناريوهات لوليّ العهد؟

بعد اشتداد الضغط على السعودية في قضية خاشقجي، تكهنت عدد من وسائل الإعلام، منها موقع ميدل إيست أي، بإمكانية بإجراء تعديل على ولاية العهد في السعودية، ونقلها من محمد بن سلمان إلى شخص آخر، وقد أشار الموقع إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يدعم هذا التعديل. لكن الموقع ذاته استدرك القول إن أفراد العائلة المالكة يتمسكون بولي العهد الحالي خوفاً من الانزلاق إلى صراع داخلي يؤثر على البلد.

اعتمدت هذه التقارير كثيراً على قرار الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك، بالعودة إلى البلاد بعد سنوات من الإقامة خارجها، خاصة وأن الأمير ذاته، الذي شغل منصب وزير الداخلية سابقا، كان أحد الأسماء التي جرى تداولها قبل سنوات لمنصب ولاية العهد. وقد عُرف عن الأمير العائد، حسب تقارير إعلامية، معارضته سياسات محمد بن سلمان. لكن في الآن ذاته، استبعدت آراء أخرى أن تشكّل هذه العودة تغييراً في منصب ولي العهد، وقد تكون مجرّد دعوة من القصر الملكي لأحد أفراده بالعودة لأجل المساهمة في كيفية تدبير هذه المرحلة الحرجة.

من جانب آخر، يشير تقرير لصحيفة هارتز الإسرائيلية إلى أن القيادة السعودية تدرك أن خطوة تغيير ولي العهد لن تكون في صالحها، إذ ستخلق جدلا لدى الأمراء الذين يحسّون أنه تم تجاهلهم مؤخراً. وأحالت الصحيفة على آراء أخرى تدعم إمكانية تعيين "وصي" مسؤول على الأمير، لأجل مراقبة سياساته والحدّ من سلطاته، أو تعيين مجلس استشاري يرافق الأمير الشاب الذي سيقاوم، حسب الصحيفة، كل المحاولات الرامية لإنزاله من منصبه.

ويرى عبد العزيز المؤيد أن الغرب قادر على دعم أمير آخر، خاصة وأن الغرب هو "من منح الضوء الأخضر لولي العهد لأجل أن يصعد نجمه". لكن حتى هذه الإمكانية مستبعدة، لأن الغرب، حسب المتحدث، يخاف أن تهتز العائلة الملكية سلبياً إذا تمت التضحية ببن سلمان، كما أن الغرب مدرك أن ولي العهد قد يختار الاستمرار في منصبه رغماً عن الضغط الخارجي، ما يُسبب أزمة معقدة بين الغرب والسعودية، وفق تعبير المتحدث.

Donald Trump und Prinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

وتقف إلى جانب الأمير محمد بن سلمان الكثير من العوامل التي تصعّب من إمكانية عزله، منها اضطلاعه بمهام محورية في المملكة، فهو من يقود مشروعها الاقتصادي "رؤية 2030"، وهو من ساهم في الإصلاحات الاجتماعية التي مكّنت من تخفيف قبضة الوهابية على الحياة العامة، وهو من يهتم بملف حرب اليمن، فضلاً عن دوره الكبير في السياسة الخارجية. وقد كان القصر السعودي حريصاً، منذ اندلاع قضية خاشقجي، على بعث رسائل تؤكد تشبثه بالأمير الشاب، ومن ذلك إعلان ترؤس هذا الأخير للجنة الوزارية المكلّفة بهيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

غير أن تداعيات قضية خاشقجي، وقبلها ملفات حرب اليمن ورد الفعل العدائي على كندا وقطع العلاقات مع قطر واحتجاز سعد الحريري، وضعت الغرب بدوره تحت الضغط في طريقة تدبيره لعلاقاته مع السعودية. لذلك يتوقع كريستين كنيب صعوبة استمرار الأمير في منصبه، لأنه من جهة "تسبب بدمار سياسي - دبلوماسي كبير جدا، ولأن السعودية من جهة ثانية تعتمد بشكل أساسي على الشراكة مع الغرب في المجالين الاقتصادي والسياسي والأمني".

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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