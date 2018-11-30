قضية خاشقجي.. ماكرون يطالب السعودية بإشراك خبراء دوليين في التحقيق

قال مسؤول بقصر الإليزيه مساء الجمعة (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الأوروبيين سيصرون على اشتراك خبراء دوليين في التحقيقات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأضاف المسؤول أنه خلال محادثة استمرت خمس دقائق على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين نقل ماكرون رسائل "حازمة جدا" لولي عهد السعودية فيما يتعلق بمقتل خاشقجي وضرورة إيجاد حل سياسي للوضع باليمن.

من جانبها، أكدت الخارجية السعودية اللقاء الفرنسي السعودي وقالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع تويتر إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع عدد من الزعماء بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة العشرين في بوينس أيرس اليوم الجمعة. ونشرت الوزارة صورا للأمير محمد وهو يتحدث مع ماكرون وقادة آخرين. بيد أن الوزارة السعودية لم تتطرق إلى فحوى المحادثات بين ولي العهد السعودي والزعماء الذين التقى بهم.

ح.ع.ح/ع.ش(رويترز)