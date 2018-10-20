قضية خاشقجي ـ ألمانيا تمنع دخول 18 مواطنا سعوديا أراضيها

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم (الاثنين 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن ألمانيا قررت منع دخول 18 سعوديا إلى أراضيها يشتبه بصلتهم بقضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، موضحا أن هذه العقوبات كانت موضع "تنسيق وثيق" مع فرنسا وبريطانيا. وأحجم ماس عن التعليق عندما سئل عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تتهمه المخابرات الأمريكية بإصدار أمر قتل خاشقجي، من بين هؤلاء الأشخاص.

وقامت الحكومة الألمانية بهذا الإجراء كرد فعل على نتائج التحقيقات المتوافرة حتى الآن عن الواقعة، والتي تقول إن خاشقجي الذي كان يعيش في المنفى بالولايات المتحدة الأمريكية قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من شهر تشرين الأول /أ كتوبر الماضي. يذكر أن خاشقجي توجه إلى القنصلية السعودية فى اسطنبول لإحضار وثائق لإتمام زواجه بسيدة تركية.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أنه ليست هناك صادرات أسلحة من ألمانيا للسعودية في الوقت الحالي.

ح.ز / ه.د (د.ب.أ)