 قضية خاشقجي ـ ألمانيا تمنع دخول 18 مواطنا سعوديا أراضيها | أخبار | DW | 19.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

قضية خاشقجي ـ ألمانيا تمنع دخول 18 مواطنا سعوديا أراضيها

قررت ألمانيا منع دخول 18 مواطنا سعوديا لأراضيها على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما أكدت وزارة الاقتصاد أنه ليست هناك صادرات أسلحة من ألمانيا للسعودية في الوقت الحالي.

Heiko Maas (SPD) Bundesaußenminister (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم (الاثنين 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن ألمانيا قررت منع دخول 18 سعوديا إلى أراضيها يشتبه بصلتهم بقضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، موضحا أن هذه العقوبات كانت موضع "تنسيق وثيق" مع فرنسا وبريطانيا. وأحجم ماس عن التعليق عندما سئل عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تتهمه المخابرات الأمريكية بإصدار أمر قتل خاشقجي، من بين هؤلاء الأشخاص.

 وقامت الحكومة الألمانية بهذا الإجراء كرد فعل على نتائج التحقيقات المتوافرة حتى الآن عن الواقعة، والتي تقول إن خاشقجي الذي كان يعيش في المنفى بالولايات المتحدة الأمريكية قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من شهر تشرين الأول /أ كتوبر الماضي. يذكر أن خاشقجي توجه إلى القنصلية السعودية فى اسطنبول لإحضار وثائق لإتمام زواجه بسيدة تركية.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أنه ليست هناك صادرات أسلحة من ألمانيا للسعودية في الوقت الحالي.

ح.ز / ه.د (د.ب.أ)

 

مشاهدة الفيديو 24:43
بث مباشر الآن
24:43 دقيقة

مسائية DW: هل أوروبا قادرة فعلا على وقف صادرات الأسلحة للسعودية؟

مختارات

الاتحاد الأوروبي يشدد على تحقيق شامل وشفاف بشأن مقتل خاشقجي

جددت ألمانيا وشركاؤها الأوروبيون الدعوة لإجراء تحقيق شامل وشفاف في مقتل جمال خاشقجي. وأكد البيان الذي نشرته أيضا الخارجية الألمانية أن الحاجة لا تزال قائمة لتوضيح ملابسات الجريمة البشعة التي أودت بحياة الصحافي السعودي. (18.11.2018)  

برلين تطالب بكشف شامل وشفاف لملابسات مقتل خاشقجي

طالبت الخارجية الألمانية الرياض بكشف شامل وشفاف لملابسات مقتل خاشقجي ومواصلة التحقيقات وفق المعايير الدولية، وذلك عقب تحريك دعوى قضائية ضد 11 متهما، فيما كشفت صحيفة تركية أن لدى أنقرة أدلة تناقض الرواية السعودية الأخيرة. (16.11.2018)  

أردوغان: قدمنا تسجيلات مقتل خاشقجي إلى واشنطن وعواصم أوروبية

قال الرئيس التركي أردوغان إن تركيا قدمت تسجيلات تتعلق بعملية قتل جمال خاشقجي إلى السعودية والولايات المتحدة ودول أخرى من بينها ألمانيا. أردوغان جدد طلبه بالكشف عن مكان الجثة التي لم يعثر عليها حتى الآن. (10.11.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: هل أوروبا قادرة فعلا على وقف صادرات الأسلحة للسعودية؟  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Bundesaussenminister Heiko Maas

ألمانيا: وزير الخارجية ماس يطالب بتجميد صادرات السلاح للرياض 20.10.2018

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بوقف صادرات السلاح للمملكة العربية السعودية لحين توضيح ظروف وفاة الناقد للنظام السعودي جمال خاشقجي. يأتي ذلك فيما تتواصل ردود الفعل الأوروبية بعد إعلان السعودية وفاة خاشقجي.

Belgien | Beginn EU-Gipfel mit Beratungen zum Brexit

بعد التفسير السعودي.. ميركل تطلب مزيدا من التوضيح حول خاشقجي 20.10.2018

فيما رفضت المستشارة الألمانية ميركل التفسير السعودي لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، طالب حزبا الاشتراكي، حليف ميركل، والخضر المعارض بضرورة إعادة النظر في صادرات السلاح للمملكة العربية السعودية.

Deutschland Hafen von Mukran | Küstenschutzboot für Saudi-Arabien

الحكومة الألمانية تبحث وقف بيع السلاح إلى السعودية 24.10.2018

تدرس الحكومة الألمانية كيفية التعامل مع صادرات ألمانيا من الأسلحة إلى السعودية التي تم الموافقة عليها. فيما تستمر دول أوروبية من بينها إسبانيا في بيع السلاح للسعودية رغم انتقادات أحزاب المعارضة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  