 قضية خاشقجي تتسبب بتوترات داخل الائتلاف الحاكم في برلين | أخبار | DW | 23.10.2018

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أخبار

قضية خاشقجي تتسبب بتوترات داخل الائتلاف الحاكم في برلين

تثير قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي توترات داخل الائتلاف الحكومي في برلين، إذ اتهم نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي ميركل بمراعاة المصالح الاقتصادية في التعامل مع السعودية، واصفا موقفها بـ "المخزي".

Deutschland Reaktionen auf Bayern Wahl Angela Merkel in Berlin (Reuters/F. Bensch)

أثار مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول اشمئزازا دوليا وفجر في ألمانيا جدلا حول صادرات الأسلحة إلى السعودية. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت عن وقف صادرات الأسلحة في الوقت الراهن إلى المملكة.

مختارات

تباينت ردود الصحفيين الألمان على خطاب الرئيس التركي الذي تناول فيه مقتل جمال خاشقجي. منهم من رأى أن أردوغان تجنب إغضاب الملك السعودي، في حين رأي البعض الآخر أنه يضيق الخناق على السعوديين، واعتبر بعضهم أنه لم يأتي بجديد. (23.10.2018)

لم تمضِ سوى أيام على عودة السفير السعودي إلى برلين حتّى عادت العلاقات إلى سابق عهدها من التوتر على خلفية قضية خاشقجي. ما حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ وما أهم مشتريات المملكة من السلاح الألماني؟ (23.10.2018)

وشدد نائب المستشارة ووزير المالية والقيادي في الحزب الاشتراكي، أولاف شولتس، أن "الحكومة الألمانية مجمعة على عدم القيام في الحاضر بصادرات أسلحة إلى السعودية".

وتبقى السعودية ذات النظام المستبد من منظور الحكومة الألمانية شريكا هاما من الناحية السياسية والاقتصادية في منطقة تشوبها النزاعات. إلا أن صادرات الأسلحة الألمانية تثير منذ مدة جدلا، لاسيما وأن الرياض متورطة في حرب اليمن.

وقال نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش بأنه "لأمر مخزٍ أن يدفع مقتل جمال خاشقجي الحكومة الألمانية، لاسيما المستشارة إلى تغيير الموقف بالنسبة إلى الموافقة على صادرات الأسلحة إلى السعودية والعلاقة التي تربط بين البلدين". واتهم المستشارة ميركل بإعطاء الأولوية في العلاقة مع السعودية للعلاقات العسكرية والاتصالات الاقتصادية.

Deutschland Parteien Rolf Mützenich im Bundestag (Imago)

رولف موتسنيش، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي وصف موقف ميركل من السعودية بـ "المحزي".

وطالب حزب الخضر بوضع العلاقات مع السعودية بصفة عامة على "محك الاختبار". وقال رئيس الحزب السابق جيم أوزدمير بأن "وقفا مؤقتا لصادرات الأسلحة لا يكفي". وطالبت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب الخضر، إيرينه مهاليتش بوقف تدريب شرطة حماية الحدود السعودية من قبل الشرطة الألمانية.

أما إلمار بروك من الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة ميركل، فقد اقترح اتباع مراقبة بالكاميرات للسفارة والقنصليات السعودية في ألمانيا "لمعرفة ما يحصل هناك في حال الضرورة".

م.أ.م/ ( أ ف ب)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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