قضية خاشقجي تتسبب بتوترات داخل الائتلاف الحاكم في برلين

أثار مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول اشمئزازا دوليا وفجر في ألمانيا جدلا حول صادرات الأسلحة إلى السعودية. وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت عن وقف صادرات الأسلحة في الوقت الراهن إلى المملكة.
وشدد نائب المستشارة ووزير المالية والقيادي في الحزب الاشتراكي، أولاف شولتس، أن "الحكومة الألمانية مجمعة على عدم القيام في الحاضر بصادرات أسلحة إلى السعودية".
وتبقى السعودية ذات النظام المستبد من منظور الحكومة الألمانية شريكا هاما من الناحية السياسية والاقتصادية في منطقة تشوبها النزاعات. إلا أن صادرات الأسلحة الألمانية تثير منذ مدة جدلا، لاسيما وأن الرياض متورطة في حرب اليمن.
وقال نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش بأنه "لأمر مخزٍ أن يدفع مقتل جمال خاشقجي الحكومة الألمانية، لاسيما المستشارة إلى تغيير الموقف بالنسبة إلى الموافقة على صادرات الأسلحة إلى السعودية والعلاقة التي تربط بين البلدين". واتهم المستشارة ميركل بإعطاء الأولوية في العلاقة مع السعودية للعلاقات العسكرية والاتصالات الاقتصادية.
رولف موتسنيش، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي وصف موقف ميركل من السعودية بـ "المحزي".
وطالب حزب الخضر بوضع العلاقات مع السعودية بصفة عامة على "محك الاختبار". وقال رئيس الحزب السابق جيم أوزدمير بأن "وقفا مؤقتا لصادرات الأسلحة لا يكفي". وطالبت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب الخضر، إيرينه مهاليتش بوقف تدريب شرطة حماية الحدود السعودية من قبل الشرطة الألمانية.
أما إلمار بروك من الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة ميركل، فقد اقترح اتباع مراقبة بالكاميرات للسفارة والقنصليات السعودية في ألمانيا "لمعرفة ما يحصل هناك في حال الضرورة".
م.أ.م/ ( أ ف ب)
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
خاشقجي من منتقدي النظام السعودي
جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تاريخ ومكان الاختفاء
في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية
منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تفتيش القنصلية
مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي
بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة
نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
السيارة السوداء
ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
خطة لاستدراج خاشقجي ؟
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تركيا تملك الأدلة
في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
السعودية تطالب بتحقيق مشترك
قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك