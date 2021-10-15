 قضية تفجير بيروت ـ تدخل السياسة في القضاء يعرقل كشف الحقيقة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

قضية تفجير بيروت ـ تدخل السياسة في القضاء يعرقل كشف الحقيقة

تعليق التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت أكثر من مرة وكيل التهم للقضاة يظهر مدى تدخل السياسة في عمل القضاء والخوف من كشف الحقيقة. DWعربية تسلط الضوء على تعقيدات المشهد القضائي والسياسي في لبنان في ما يتعلق بقضية الانفجار.

متظاهرون من أنصار حزب الله وحركة أمل يدعسون على صورة قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق بيطار (على اليمين) 14/10/2021

متظاهرون من أنصار حزب الله وحركة أمل يدعسون على صورة قاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق بيطار (على اليمين)

حدث ما كان يخشى منه كثيرون على خلفية التدخلات السياسية في قضية انفجار مرفأ بيروت. وقع التصادم الطائفي المسلّح على أبواب قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت، في اشتباك بالرصاص الحي بين مسلّحين من "حزب الله" وحركة "أمل" من جهة ومسلّحين تابعين للقوات اللبنانية من جهة أخرى، امتد ليشمل مناطق محاذية وأسفر عن وقوع ستة قتلى واكثر من ثلاثين جريحاً.

مختارات

حدث ذلك بعد تصعيد كلامي وإعلامي قام به الحزب عبر أمينه العام حسن نصرالله وعبر وسائل إعلامه ضد قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار. وسبق هذه الحملة تهديد من مسؤول الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا نقله احد الاعلاميين إلى القاضي بيطار، ومفاده ان الحزب ضاق ذرعاً من أداء القاضي، و"واصلة معنا منك للمنخار"، وذلك بعد ان قام بيطار باستدعاء مسؤولين رسميين بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ومدير عام الأمن العام عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة طوني صليبا، كما قام بتسطير مذكرات توقيف غيابية بحق كل من وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، ووزير المال السابق علي حسن خليل، بعد تمنّعهما عن حضور التحقيق.

هذه الاستدعاءات اعتبرها "حزب الله" استهدافاً سياسياً له، ما دفعه إلى اتهام بيطار بأنه "منحاز ومسيّس" على لسان نصرالله. فاجتمع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت على إثر خطاب نصرالله، قبل يوم واحد من اندلاع أعمال العنف، وأصدروا بياناً أكدوا فيه أن "جريمة العصر يجب أن تخرج من التجاذبات الحزبية، الطائفية والمذهبية"، وأن الأهالي، كـ"أولياء دم"، يدعون مجلس الوزراء إلى "احترام فصل السلطات وبالتالي عدم التدخل في عمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق".

مم يخاف حزب الله؟"
ويليام نون، شقيق ضحية انفجار المرفأ جون نون، قال لـDW عربية بعد انتهاء الاجتماع، إنه يستغرب تصرّف "حزب الله" حيال القضية في وقت أن "القاضي بيطار لم يتهم أحداً من حزب الله بالتورط في الانفجار"، بل استهدف مسؤولين رسميين في الدولة. ويرى أن "حزب الله لو لم يكن متورطاً لما استُفِزّ إلى هذه الدرجة خصوصاً انه الأقوى في البلد وهو الذي يمتلك السلاح، فمم يخاف؟". ويشير نون إلى وجود أكثر من عشرين عائلة من بيئة "حزب الله" بين أهالي الضحايا، وكانوا ممثلين في الاجتماع وهم يرفضون أي تدخل في عمل القضاء من أي جهة كانت، و"كان هناك اتفاق بين الأهالي على عدم السماح لأي حسابات سياسية أو طائفية بالتدخل في قضيتهم".

 ما حدث في هذه القضية يفتح الباب لنقاش استقلالية القضاء في لبنان، وقدرته على العمل بعيداً من التدخلات السياسية. فالتحقيق بحسب أمين عام "حزب الله" مسيّس، ويستهدف فئة واحدة، ويغضّ الطرف عن مسؤولين آخرين غير محسوبين على فريقه السياسي، وبينهم قائد الجيش الحالي جوزاف عون ومسؤولي الاستخبارات العسكرية.

ويليام نون وشقيقه جون الذي وقع ضحية انفجار المرفأ (يونيو 2020)

ويليام نون وشقيقه جون الذي وقع ضحية انفجار المرفأ

نون يردّ بأن أهالي ضحايا انفجار المرفأ لا يؤلّهون القاضي بيطار، وهم يطالبونه باستدعاء كل من تثبت علاقته بالجريمة من دون حسابات. ولا يخفي نون أنه كان لا يثق بالقضاء اللبناني عموماً "لأنه كان دائماً مسيساً لصالح الجهة الأقوى في لبنان". وقد جاء بيطار، دائماً بحسب نون، وتجرأ على استدعاء النافذين وتسطير مذكرات توقيف في حقهم، وبرأي نون فإن "جرأة البيطار تطرد تهمة التسييس عنه لأنه يواجه السلطة السياسية التي لها سطوتها على القضاء".

وكان هناك اتفاق بين الاهالي على عدم السماح لاي حسابات سياسية او طائفية بالتدخل في قضيتهم". لكن الأحداث تسارعت بعد الاحداث الدموية التي شهدتها بيروت، وخرج فيديو للمتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط يطلب فيه من القاضي بيطار التنحي عن القضية متهماً التحقيق بانه مسيس، وقال متوجها للبيطار: "نحن وضعنا دمنا عندك، ولكن ما حصل يشير إلى تسييس، ووصلت الأمور إلى إراقة دماء الأبرياء. لذا، نحن نطالبك بالتنحي لإفساح المجال أمام محقق عدلي آخر يكون أمينا على دمائنا".

وأدان حطيط ما اسماه "التدخل الأمريكي السافر في القضية والتحقيق، فأمريكا​ لم تدعم يوما أي قضية إلا لمصالحها الخاصة، كما نرفض كل محاولات تدويل القضية، خاصة أننا في ​لبنان​ لدينا تجرية سيئة مع المحاكم الدولية".

وتداول ناشطون الفيديو مستغربين من سرعة تغيير حطيط لآرائه تجاه بيطار، متسائلين عن امكانية تعرضه لتهديدات وضغوطات اجبرته تسجيل هذا الفيديو. لكنه خرج في حديث اذاعي مؤكداً ان موقفه من المحقق العدلي طارق البيطار ليس مفبركاً او مركباً "وانا تحدثت بصفتي الشخصية وليس باسم اهالي ضحايا المرفأ، ولا احد طلب مني ان اقول ما قلته بل صدر مني عن قناعة".


"المطلوب موقف حاسم من الجهات القضائية"
من جهته، يرى منسق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد المحامي جاد طعمة، أن الملف القضائي المرتبط بقضية انفجار المرفأ دفع بقاضيين استلما القضية حتى الآن، وهما فادي صوان الذي جرى عزله بضغط من السياسيين بتهمة "الارتياب المشروع"، والآن طارق البيطار، "كلاهما وصل بتحقيقاته إلى استدعاء مسؤولين سياسيين بينهم رئيس حكومة ووزراء إلى التحقيق"، وهو ما يستند قانونياً إلى معطيات جدية داخل الملف بحسب طعمة، وأدى إلى شنّ حملة من السياسيين المتهمين والجهات الحزبية والطائفية التي تدعمهم ضد التحقيق.

ويستغرب طعمة في حديث مع DW عربية، عدم تعليق الجهات القضائية العليا على ما جرى تناقله عن زيارة مسؤول "حزب الله" وفيق صفا إلى قصر العدل، و"هو حدث أمني وسياسي داخل العدلية وكان يستدعي موقفاً حاسماً من الجهات القضائية تدين اي تدخل من هذا النوع في عمل القضاء".

منسق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد المحامي جاد طعمة

منسق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد المحامي جاد طعمة يرى أن المطلوب هو موقف حاسم من القضاء

وتعرض بيطار لتهم بأنه "مرتهن للسفارة الأميركية والمجتمع الدولي"، وهي تهم يعتبر طعمة أنها وسيلة مكشوفة ومعهودة من الجهة التي أطلقتها لشيطنة كل من تختلف معه في السياسة، ومن الطبيعي بحسب طعمة أن يكون هناك اهتمام دولي بقضية انفجار مرفأ بيروت، لأنها ليست جريمة عادية بل انفجاراً استثنائياً أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المدينة وقتل أكثر من مئتي ضحية وجرح وشرّد الآلاف، حسب كلام طعمة.


مبدأ فصل السلطات
ويشرح الباحث والأستاذ في القانون العام علي مراد لـDW عربية. فالقضاء هو سلطة لتنفيذ القوانين، ويجب أن يكون مستقلاً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. ومع أن القضاة يعيّنون من قبل السلطة التنفيذية، لكن هناك مبدأ مهم جداً هو "موجب الجحود" أو "موجب نكران الجميل" تجاه من عينوهم. ويستشهد مراد بخطاب للقاضي روبير بادانتير، الذي توجه إلى الرئيس فرانسوا ميتران بعد أن عيّنه رئيساً للمجلس الدستوري الفرنسي، بالقول "أشكرك يا صديقي على هذا التعيين لكن من الآن أنا مجبر أن اقطع علاقتي بك".

ويرى مراد أن هذا المبدأ غير متحقق في لبنان لأسباب عديدة منها أن التشكيلات القضائية هي ورقة أساسية بيد السلطة التنفيذية ويد مجلس القضاء الأعلى لمعاقبة أو مكافأة القضاة، وبالتالي فإن "القضاة الذين لا يتجاوبون مع طلبات السياسيين ولا يردون على الاتصالات الهاتفية يعاقبون بالتشكيلات القضائية، ما يضطر كثيرين منهم إلى تقديم تنازلات".

الباحث والأستاذ في القانون العام علي مراد

الباحث والأستاذ في القانون العام علي مراد يؤكد على ضرورة استقلال القضاء

ومجلس القضاء الأعلى في لبنان مؤلف من عشرة قضاة، ثمانية منهم يعينون بمراسيم من مجلس الوزراء ووزارة العدل، واثنان فقط يُنتخبون من قبل رؤساء ومستشاري محكمة التمييز، و"هذا يجعل من المجلس المناط به مراقبة عمل القضاء غير مستقل بفعل آلية اختيار أعضائه من قبل السلطة السياسية، وخضوعها للعبة المحاصصة بين القوى السياسية والطائفية"، بحسب مراد. وهو ما يدفع بالأطراف السياسيين إلى التدخل عبر مجلس الوزراء لعزل قضاة وتعيين آخرين، وهو ما يحاول "حزب الله" وحلفاؤه فعله مع القاضي بيطار مؤخراً.

وما يحدث مع القاضي بيطار، يدلّ بحسب مراد "على اندثار الدولة وغياب أي احترام للقضاء، والسياسيون في لبنان لا يريدون أن يخضعوا للمحاسبة"، وما فعله البيطار هو "استدعاء كل المسؤولين السياسيين والأمنيين الذين تلقوا مراسلات أو وثائق تثبت معرفتهم  بتخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ "، وهذا بحسب مراد لا غبار عليه قانونياً، والسياسيون المدّعى عليهم مطالبون بالخضوع للقانون والتعاون مع القضاء و"لديهم قرينة البراءة وحقهم بالدفاع مكفول".

رامي الأمين - بيروت

  • Libanon Beirut Protest Ausschreitungen Inflation Wirtschaftskrise

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    شرارة الاحتجاجات

    إعلان الحكومة اللبنانية أواخر عام 2019 عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب، فجّرغضب لبنانيين لمسوا قبل أسابيع مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، أبرز ملامحها كان انهيار سعر الليرة وأزمة الخبز فنزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم القرار ورغبتهم في إسقاط النظام. من هنا انطلقت شرارة الإحتجاجات مع توالي الأزمات على اللبنانيين، أسوؤها انفجار مرفأ بيروت.

  • Libanon Saad Hariri

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    استقالة حكومة الحريري

    على الرغم من تراجع حكومة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، استمرت الاحتجاجات الشعبية. وخلال أيام بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد مطالبين برحيل الطبقة الحاكمة التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة. على وقع غضب الشارع، استقالت حكومة سعد الحريري في 2019.

  • Libanon Jahrestag der anti-Regierungsproteste in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    أزمة كورونا

    في فبراير/ شباط 2020، سجل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا. وتراكمت الأعباء تدريجياً على القطاع الصحي الذي أنهكه الوضع الاقتصادي المزري الذي تعيشه البلاد. وفي طل غياب الخطط الحكومية للتعامل مع الفيروس وتوالي الأزمات الاقتصادية والسياسية بدأ الوضع الوبائي للبلاد يتخذ منحنى أكثر سوءاً مع تفشي المتحور دلتا.

  • Libanon Gruppenbild Präsident und neues Kabinett

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    فشل حكومة دياب

    في السابع من مارس/ آذار 2020 أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب عن خطة إنعاش اقتصادي في لبنان وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. بعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين، إلا أنها توقفت في صيف 2020 بعد عدة جلسات جراء خلافات بين الفرقاء اللبنانيين أنفسهم.

  • Beirut - Explosion im Hafen

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    انفجار مرفأ بيروت

    في الرابع من أغسطس / آب 2020، دوى انفجار ضخم في بيروت دمر أحياء فيها وقتل أكثر من مئتي شخص. بعد ساعات قليلة على وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم مخزنة في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت منذ عام 2014. ألحق الانفجار، الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، دماراً ضخماً في المرفأ والأحياء القريبة منه، وأسفر عن مقتل 214 شخصاً وإصابة 6500 آخرين.

  • Libanon nach Explosion in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    الانفجار يفاقم مآسي لبنان!

    شكل الانفجار صدمة غير مسبوقة لللبنانيين، الذين أنهكتهم الأزمات المتتالية. بدأ سكان بيروت في اليوم التالي يبحثون عن المفقودين ويتفقدون منازلهم وأبنيتهم المتضررة، فيما انهمك عمال الإغاثة بالبحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض. ووصف محافظ بيروت مروان عبود وقتها الوقع بأنه "كارثي". وأعلنت حالة الطوارئ وبدأت المساعدة الدولية تتدفق إلى البلاد.

  • Libanon | Emmanuel Macron umarmt eine betroffene der Explosion in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    ماكرون يمدّ يد الإنقاذ

    في السادس من أغسطس/ آب زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت حيث تفقد المرفأ والأحياء المتضررة وسط حشد من اللبنانيين الغاضبين على طبقة سياسية متهمة بالفساد وسوء الإدارة. في ختام زيارته، دعا إلى "تغيير" في النظام. ثم رعى مؤتمراً دولياً لدعم لبنان، تعهد خلاله المجتمع الدولي بتقديم مساعدة طارئة بقيمة نحو 300 مليون دولار، على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة.

  • Libanon | Explosion in Beirut | Proteste gegen Regierung

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    استقالة حكومة دياب

    في الثامن من أغسطس/ آب، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين حمّلوهم مسؤولية مأساة انفجار مرفأ بيروت. وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي. وأعلن عدة وزراء تباعاً استقالتهم، إلى أن أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في العاشر من آب/أغسطس استقالة حكومته.

  • Libanon Beirut Trauer und Mahnwache nach Explosionen im Hafen

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    أزمة تليها أخرى!

    على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة، حتى أن أسعار مواد غذائية أساسية ارتفعت بأكثر من 70 في المئة خلال عامين. كما تشهد البلاد منذ أسابيع أزمة وقود وشحاً في الدواء وتقنيناً شديداً في الكهرباء يصل الى 22 ساعة. 

  • Libanon Präsidentenpalast | Michel Aoun, Präsident & Nadschib Miqati, ehemaliger Ministerpräsident

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    إجهاض تشكيل حكومة جديدة

    بعد تسعة اشهر من تكليفه، اعتذر سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون إتمامه المهمة وتم تكليف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، بتشكيل حكومة جديدة. عادة ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية. لكن الانهيار الاقتصادي، الذي فاقمه انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا، عوامل تجعل تشكيلها أمراً ملحاً.

  • Libanon Sidon Wirtschaftskrise Schild Geschäft

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    الدعم مقابل الاستقرار السياسي

    منذ عام كامل، لم يعلن القضاء اللبناني عن تحقيق أي تقدّم في التحقيق بشأن انفجار مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت من دون أي إجراءات وقاية. كما لا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، فيما يشترط المجتمع الدولي تسريع تشكيل حكومة تباشر بتنفيذ إصلاحات ملحة، مقابل تقديم الدعم المالي للبنان.

  • Libanon Mahnwache für Opfer der Explosion in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    لبنان في ذكرى أسوأ أزماته

    في الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا من أجل مساعدة لبنان، وهو الثالث بالتعاون مع الأمم المتحدة. تسعى باريس من خلال هذا المؤتمر إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل شعب لبنان، الغارق في أزماته الاقتصادية والأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، كما صنفها البنك الدولي. فهل تندمل جراح لبنان قريباً؟ إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

قتلى على الأقل في إطلاق نار ببيروت مع تصاعد التوتر بشأن تحقيق المرفأ  

لبنان عنف مسّلح وسجال متصاعد. نذر أزمة جديدة؟  

مواضيع ذات صلة

14.10.2021, Beirut, Libanon, Supporters of a Shiite group allied with Hezbollah fire weapons during armed clashes that erupted during a protest in the southern Beirut suburb of Dahiyeh, Lebanon, Thursday, Oct. 14, 2021. It was not immediately clear what triggered the gunfire, but tensions were high along a former civil war front-line between Muslim Shiite and Christian areas. (AP Photo/Hassan Ammar)

أزمة تلد أزمة... لماذا يغرق لبنان في كل هذه الفوضى؟ 15.10.2021

توتر حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وانقسامات طائفية وانهيار اقتصادي وتدخلات خارجية.. أزمات متلاحقة يعاني منها لبنان. فما خلفيات ما يحدث في بلد الأرز؟

Lebanese security forces react to gunfire during a protest in Beirut, Lebanon, Thursday, Oct. 14, 2021. Armed clashes broke out in Beirut Thursday during a protest against the lead judge investigating last year’s massive blast in the city's port, as tensions over the domestic probe boiled over. (AP Photo/Hussein Malla)

قتلى وجرحى في تصاعد التوتر بشأن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت 14.10.2021

قتل وأصيب عدة أشخاص في بيروت إثر إطلاق نار عند خطوط التماس بين الأحياء المسيحية والشيعية وبالتزامن مع مظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.