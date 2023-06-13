 قضية "الوثائق السرية".. ماذا ينتظر ترامب والمشهد الأمريكي؟ | مسائية DW | DW | 13.06.2023

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مسائية DW

قضية "الوثائق السرية".. ماذا ينتظر ترامب والمشهد الأمريكي؟

وسط إجراءات أمنية مشددة، الرئيسُ الأميركي السابق دونالد ترامب يمْثلُ أمام المحكمة بتهم ٍتتعلق بإساءةِ التعامل مع أسرار حكومية.. ما الذي تعنيه هذه المحاكمة للمشهد القضائي والسياسي في الولايات المتحدة؟

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