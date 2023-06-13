قضية "الوثائق السرية".. ماذا ينتظر ترامب والمشهد الأمريكي؟

ترامب يتلقى لائحة اتهام رسمية بسبب قضية الوثائق السرية

أكد الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية ا لمقبلة، توجيه لائحة اتهام ضده بشأن تعامله مع وثائق سرية، مضيفا أنه من المقرر أن يمثل أمام محكمة في ميامي يوم الثلاثاء المقبل.