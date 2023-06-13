قضية "الوثائق السرية".. ماذا ينتظر ترامب والمشهد الأمريكي؟

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وسط إجراءات أمنية مشددة، الرئيسُ الأميركي السابق دونالد ترامب يمْثلُ أمام المحكمة بتهم ٍتتعلق بإساءةِ التعامل مع أسرار حكومية.. ما الذي تعنيه هذه المحاكمة للمشهد القضائي والسياسي في الولايات المتحدة؟
أنظار الأمريكيين مصوّبة نحو ميامي بشأن ما سيحدث اليوم الثلاثاء، حين يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة على خلفية الاحتفاظ بوثائق سرية. المتابعة القضائية وعلى ما يبدو لم تؤثر على فرصه الانتخابية.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب بتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر من خلال الاحتفاظ بوثائق سرية نووية.
أكد الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية ا لمقبلة، توجيه لائحة اتهام ضده بشأن تعامله مع وثائق سرية، مضيفا أنه من المقرر أن يمثل أمام محكمة في ميامي يوم الثلاثاء المقبل.
بعد توجيه لائحة بأكثر من 30 اتهام، ترامب يهاجم وزارة العدل ويتهمها ضمنياً بخدمة مصالح الرئيس الحالي، عبر محاولة إبعاده هو من السباق الرئيسي، مشددا مرة أخرى أن "ملاحقته القضائية" هي بـ "دوافع سياسية".
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