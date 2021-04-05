 قضية ″الفتنة″ في الأردن.. مطالب بدعوة الأمير حمزة إلى المحكمة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.06.2021

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قضية "الفتنة" في الأردن.. مطالب بدعوة الأمير حمزة إلى المحكمة

يحاكم باسم عوض الله الذي كان موضع ثقة العاهل الأردني الملك عبد الله بتهمة دعم طموحات ولي العهد السابق الأمير حمزة لكي يحل محل الملك على عرش المملكة، فيما يطالب دفاع عوض الله بحضور الأمير حمزة كشاهد في القضية.

الأمير حمزة

دفاع باسم عوض الله يطلب حضور الأمير حمزة (في الصورة) كشاهد فيما بات يعرف بقضية الفتنة في الأردن.

قال محام اليوم الأربعاء (30 يونيو/حزيران 2021) إن الأمير حمزة من بين الشهود الذين سيطلب منهم فريق الدفاع عن باسم عوض الله أحد المقربين السابقين من العاهل الأردني الملك عبد الله، والذي يُحاكم بتهمة التحريض على زعزعة استقرار المملكة، الحضور للإدلاء بشهاداتهم.

مختارات

أطلق الأردن سراح 16 شخصا على صلة بخلاف في الأسرة الحاكمة هز البلاد في وقت سابق هذا الشهر، لكن أحد أفراد الأسرة الحاكمة ومستشارا سابقا للملك ما زالا رهن الاحتجاز.

أجرى الرئيس الأمريكي اتصالا مع الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، الذي وجه رسالة إلى شعبه قائلا إن "الفتنة وُئدت وأن البلاد الآن آمنة ومستقرة"، وذلك بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين.

وقال المحامي محمد العفيف لرويترز إن القرار يعود للمحكمة بشأن دعوة الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، للحضور كشاهد. وأضاف "طالبنا بـ 25 شاهدا منهم الأمير حمزة".

وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضي خلف الأبواب المغلقة، وقالت السلطات إن الجلسات سرية نظرا لحساسية القضية.

وكانت الفضيحة قد هزت الأردن لدى ظهورها في مارس/ آذار الماضي لأنها كشفت على ما يبدو عن انقسامات داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة التي كانت رمزا للاستقرار في منطقة مضطربة في السنوات القليلة الماضية. واتُّهم الأمير حمزة، الذي يمثل محور القضية، بالتواصل مع أطراف لها صلات بجهات خارجية لتقويض سلطة الملك.

وتفادى العقوبة في أبريل/ نيسان الماضي بعدما تعهد بالولاء للملك، نازعا فتيل أزمة أدت لوضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين باسم عوض الله والشريف حسن زيد التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة. ودفع كلاهما ببراءته. وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.

وشكك بعض الخبراء القانونيين ونشطاء من المجتمع المدني في شرعية محاكمة لم تُوجه فيها اتهامات للمتهم الرئيسي الأمير حمزة. ويقولون إن المحكمة الخاصة ليست مستقلة عن القضاء وتفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة. وتقول السلطات إن المحاكمة عادلة.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز)

مشاهدة الفيديو 12:58

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