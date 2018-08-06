 قضية الغمغام.. مأزق بالسعودية يفتح ملفات حقوق الإنسان | سياسة واقتصاد | DW | 21.08.2018

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سياسة واقتصاد

قضية الغمغام.. مأزق بالسعودية يفتح ملفات حقوق الإنسان

انتشر فيديو إعدامها قبل أن يظهر أن الخبر كاذب، لكن تأكيد الإشاعة لا ينفي أن إسراء الغمغام تواجه خطر الموت، وأن السعودية تدير بقبضة من حديد ملفّ أحداث محافظة القطيف وكذا ما يخصّ ناشطين لا يشاركون الدولة التصوّرات ذاتها.

Saudi Arabien Spezialpolizei bei Übung (AFP/Getty Images/F. Nuraldine)

صورة رمزية، الشرطة السعودية الخاصة خلال إحدى التمرينات عام 2013.

انتشر فيديو على موقع تويتر بشكل كبير يوثق لما قيل إنه قيام السلطات السعودية بقطع رأس الناشطة السياسية إسراء الغمغام (إحدى طرق الإعدام في السعودية استناداً لتفسير هذه الأخيرة للشريعة الإسلامية). لكن الفيديو سرعان ما تبين أنه قديم ويعود لأقل تقدير إلى عام 2015، تاريخ بث إحدى نسخه في موقع يوتيوب، إذ يظهر فيه تنفيذ الإعدام بحق امرأة هويتها غير واضحة. نشر الفيديو ونسبه إلى الغمغام يأتي بعد إعلان المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، (ESOHR)  يوم 14 أغسطس 2018، أن النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام الغمغام.

بيدَ أنه، ورغم التأكيد أن الغمغام لا تزال حية، وفق تأكيدات علي الدبيسي، رئيس (ESOHR)، في حديثه مع DW عربية، فإن المؤكد كذلك أنها مهددة بالإعدام حسب المصدر ذاته. المعلومات الرسمية عن الغمغام، المعتقلة في سجن المباحث العامة بمدينة الدمام، تبقى شحيحة للغاية، في وقت يؤكد فيه الدبيسي أنها اعتقلت نهاية عام 2015 مع زوجها، وأنها وُضعت بداية في زنزانة انفرادية، كما لا يُسمح لها، كغيرها من السجناء السياسيين، إلا بزيارة عائلية واحدة شهرياً واتصال واحد أسبوعيا.

ويحظى موضوع الغمغام بأهمية خاصة، فهي تنحدر من منطقة شيعية، ومن شأن تنفيذ مطالب النيابة العامة أن تخلق توتراً شبيهاً بما جرى عام 2016 عندما أعدمت السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر. كما أنه في حالة تنفيذه، فستكون الغمغام أوّل امرأة سعودية تُعدم بناءً على تهم يحضر فيها البعد السياسي.

اتهامات خطيرة

حسب معطيات توصلنا بها من ESOHR، وُلدت إسراء في يناير/كانون الأول عام 1990، لم تكن معروفة قبل عام 2011، عندما بدأت تنشر على حساباتها بالمواقع الاجتماعية، آراءها حول "الربيع العربي" وحول المعتقلين السياسيين، لكنها كانت تستخدم اسماً مستعاراً. كما كانت عضوا في ائتلاف الحرية والعدالة، حيث تعرّفت على زوجها، وساهمت بعد ذلك في تنظيم مظاهرات ومسيرات للمطالبة برفع التهميش في محافظة القطيف التي تسكنها أغلبية شيعية، غير أن المحافظة شهدت بعد ذلك أعمال عنف قُتل فيها العشرات من المدنيين وعناصر الأمن.

في غياب تأكيد رسمي، سبق لوسائل إعلام سعودية مقرّبة من الحكومة أن أشارت إلى قائمة طويلة من التهم الموجهة لإسراء الغمغام، منها "السعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية، وإحداث أعمال شغب "، فيما تقول ESOHR إن التهم امتدت لتصل حدّ الاتهام بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، وإن السبب الحقيقي للاعتقال هو النشاط الحقوقي. وتنظر السعودية إلى احتجاجات القطيف على أنها تأييد للانتفاضة التي جرت بالبحرين آنذاك، ممّا تعتبره خطراً على النظام العام.


آخر المستجدات حول إسراء، هي تكفل محاميين بالترافع عنها بعد محنة عاشها والدها: "بسبب فقره، طلب والدها من الناس مساعدته في توفير أتعاب مكتب المحاماة، ونشر إعلانا في المسجد حول الأمر. لكن هذا لم يرق للسلطات السعودية التي استدعته وطلبت منه وقف نشر الإعلان لأنها اعتبرت في ذلك تأليباً للرأي العام عليها وجمعاً للمال دون تصريح"، يقول الدبيسي، مشيراً إلى أن مجرّد وضع شخص ما في سجن المباحث العامة، يعدّ تعذيباً له، نظرا للظروف السيئة بهذا السجن.

في أصول الإشاعة

كغيرها من القضايا الحقوقية التي تثير الانتقادات، استُخدمت قضية إسراء الغمغام في الشبكات الاجتماعية وبعض المواقع لإذكاء نيران المعارك بين السعودية من ناحية وبعض الدول والجهات المناوئة لها من ناحية ثانية، خاصة الإعلام الإيراني الذي اهتم لموضوع أحداث القطيف. في ظل هذه الحرب الإلكترونية، تنتشر على الدوام الكثير من الإشاعات التي يتداولها إعلام الطرفين.

بيدَ أن الدبيسي يشير إلى سبب آخر لانتشار الإشاعة: "وقع لبس عند بعض الناس الذين رّوجوا الخبر، خاصة من لديهم ثقافة قانونية ضعيفة، إذ لم يفرّقوا بين المدعي العام الذي طلب الإعدام، وبين القاضي الذي يصدر الحكم". الخلط لم يتوقف هنا، فأغلب الصور المنشورة على أنها تعود لإسراء الغمغام، تعود في الواقع للناشطة سمر بدوي، شقيقة رائف بدوي، فيما لا توجد بالوقت الحالي أيّ صورة لإسراء، التي ترتدي النقاب، باستثناء واحدة لها وهي لا تزال طفلة، نشرتها قريبة لها على تويتر.

أيّ هدف من الاعتقالات؟

ليست الغمغام الناشطة الحقوقية الوحيدة المعتقلة في السجون السعودية، فالقائمة تشمل 11 اسماً حسب ما توصلنا به من (ESOHR). من الأسماء هناك نعيمة المطرود، زميلة لإسراء في العمل الحقوقي، اعتقلت تقريباً في الفترة ذاتها، وحُكم عليها لاحقاً بسبع سنوات، وهناك رقية المحارب، وهي أستاذة جامعية اعتقلت شهر سبتمبر/أيلول 2017، وهناك ثماني ناشطات اعتقلن خلال عام 2018، منهن سمر بدوي، شقيقة رائف بدوي، كما تتضمن القائمة أربعة أسماء ناشطات اعتقلن خلال العام ذاته، لكن أفرج عنهن لاحقاً.

مختارات

"لن يذخر آل سعود جهدا لترويض الوهابية حتى يستمر النظام الحالي"، هكذا تقول متحدثة لـDW عربية. كلّ المؤشرات تُظهر أن السعودية ماضية نحو انفتاح مجتمعي، لكن التحديات متعددة، أهمها أولويات المواطن وثقل المؤسسة الدينية. (23.02.2018)

تمثل العلاقات السعودية - التركية مجالاً خصباً للتداول، فالمعارك الإعلامية تندلع من حين لآخر بينهما، دون أن يصل ذلك إلى إدارتي الدولتين، وكأنهما تحرصان على إبقاء شعرة معاوية رابطا لا ينبغي التفريط فيه. (08.03.2018)

ما بات يُعرف في السعودية بمعتقلي الرأي لا ينحصر فقط على النساء، فهناك عدة شخصيات معروفة انقطعت أخبارها منذ مدة وتأكد أنهم موجودون في السجون، منهم سلمان العودة، عوض القرني، محمد موسى الشريف، إبراهيم المديميغ، عادل باناعمة، عصام الزامل، خالد العلكمي، فهد السنيدي. وقد اعتقل عدد من هؤلاء بعد بدء الأزمة مع قطر، بل إن أنباء متعددة أشارت إلى وفاة واحدٍ منهم، هو الداعية أحمد الدويش، تحت التعذيب، وهو ما لم تنفه أو تؤكده السلطات.

ومع إعدام نمر النمر على خلفية أحداث القطيف، ومطالبة النيابة العامة بالعقوبة ذاتها للغمغام، فإن هناك من يرى أن السلطات السعودية ترغب بإرسال رسالة قوية إلى جميع من في البلاد، مفادها أنها لن تتسامح مع أيّ احتجاجات، وهو ما يتفق معه غيدو شتاينبيرغ، خبير الشرق الأوسط في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية. ويقول لـDW، إن الاستراتيجية الجديدة للدولة هي تخويف كل من يرغب بالتظاهر حتى لا تتكرر أحداث 2011 و2012، إذ لا تتسامح الدولة في ذلك حتى مع القاصرين، يضيف الخبير، معطياً المثال بمحمد علي النمر، ابن أخ نمر النمر، الذي يتهدده بدوره خطر الإعدام.

لكن هذه الاعتقالات تأتي في ظرفية تعلن فيها السعودية القيام بإصلاحات كبيرة في مجال عصرنة الدولة، ما جعل الكثير من المتتبعين يتحدثون عن ولادة دولة جديدة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. التعارض بين استمرار القبضة الأمنية ومحاولات الانفتاح على الحداثة، يشرحه غيدو شتاينبيرغ بطريقتين: "الأولى أن الدولة السعودية لا تريد أن ينسب المعتقلين الإصلاحات الأخيرة إلى 'تضحياتهم'. الثانية، وهي أن الأمير بن سلمان تحت ضغط كبير من المحافظين الذين يرفضون التحولات الاجتماعية، ولذلك فهو يحاول الإبقاء على التوازن وتأكيد استمرار التحالف مع الفكر الوهابي".

إ.ع /و.د

  • Saudi Arabien Pilger (Getty Images/AFP)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    التأسيس الديني للسعودية

    يعود التأثير الواضح للدين على السياسة في تاريخ السعودية إلى الدولة السعودية الأولى، حيث تحالف أمير الدرعية (التي كانت بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى) محمد آل سعود مع محمد بن عبدالوهاب، مؤسس "الوهابية"، لبسط السيطرة على الجزيرة العربية، حيث اتفقا معاً على نشر الدعوة سياسيا ودينيا.

  • Saudi-Arabien Kamel-Korps (picture-alliance/dpa)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    الدولة السعودية الثانية

    بعد تدمير الدرعية بأوامر من العثمانيين، اجتمعت القبائل مرة أخرى حول الفكر الوهابي، واستطاع تركي بن عبدالله، حفيد محمد آل سعود، أن يؤسس إمارة نجد التي تسمى بـ"الدولة السعودية الثانية"، وذلك بعد أن عاد حفيد أبن عبد الوهاب من المنفى وهو (عبد الرحمن بن حسن آل شيخ) ليدعو القبائل إلى العودة إلى "الإسلام الأصيل".

  • Abd al-Aziz ibn Saud (Saudi National Museum)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    الدولة السعودية الثالثة

    بعد سقوط الدولة السعودية الثانية على أيدي العثمانيين، بقي الفكر الوهابي يجذب الكثيرين في الجزيرة العربية، حتى قامت الدولة السعودية الثالثة بعد ضعف الخلافة العثمانية. وكان ذلك نتيجة تحالف مؤسس المملكة الثالثة عبدالعزيز آل سعود مع الوهابيين.

  • Saudi Arabien Pipeline (Getty Images/Evans/Three Lions)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    تراجع للوهابيين أمام النفط

    كان الملك عبدالعزيز يسعى لإقامة دولة قائمة على تحالفات دولية، لكن الوهابيين عارضوا إحدى اتفاقياته مع شركة أمريكية للتنقيب على النفط لأنها –بحسب رأيهم- ستؤدي إلى دخول غير المسلمين فواجههم الملك عسكرياً في معركة السبلة في 29 آذار/مارس عام 1929 فهزمهم وسجن قائدهم.

  • Saudi Arabien Plakat Saudi religious police (picture alliance/dpa7AP Photo)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    تأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

    طاوع الملك عبدالعزيز الوهابيين حيث كان يخشى من قوتهم فأنشأ لهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تعرف أيضاً باسم "المطاوعة"، حيث نشطت في تبليغ الدعوة الوهابية بأكثر من عشرة آلاف مركز ومئات آلاف الموظفين.

  • Mekka Besetzung Moschee November 1979 (AFP/Getty Images)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    جهيمان العتيبي

    اقتحم جهيمان العتيبي الذي كان عضواً سابقاً في الحرس السعودي المسجد الحرام مع أتباعه وحاول السيطرة عليه، وفقاً للرواية السعودية الرسمية، لكنه استسلم بعد مقتل بعض أتباعه وأعدم بعد ذلك. يعتبر البعض أن حركة التطرف في السعودية بدأت بعد حركة جهيمان، كالمحلل السياسي السعودي عبدالمجيد الجلّال.

  • Golfkrise - USA-Soldat spricht mit Beduinen (picture-alliance/dpa)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    حرب الخليج الثانية

    أدى قدوم القوات الأمريكية لتحرير الكويت عام 1990 لإعادة تشكيل التيار السلفي في السعودية بسبب السخط على قدوم "قوات احتلال" غير مسلمة لبلد مسلم، فانضم آلاف السعوديين للجماعات الإسلامية وتأثروا بها، وساهم السعوديون الذين كانوا يقاتلون في أفغانستان بتكوين نواة للجهاد السلفي في السعودية وفي المنطقة.

  • Mohammed bin Naif (Imago)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    تغيير الجيل الملكي

    تعاقب أبناء الملك عبدالعزيز، مؤسس المملكة، على استلام الحكم منذ عام 1953 واحداً تلو الآخر. لكن الملك سلمان قام بعد توليه السلطة بتغيير هذه المتوالية مانحاً ولاية العهد للجيل الثاني من أبناء الملك عبدالعزيز، حيث استلمها الأمير محمد بن نايف، وبذلك فقد تم نقل ولاية العهد إلى الجيل التالي.

  • Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP Photo/Saudi Press Agency)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    "ثورة" الجيل الثالث

    في حزيران 2017 حدث تغيير كبير في البيت السعودي بإعفاء ولي العهد الأمير محمد بن نايف من منصبه وتصعيد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ليحل محله، وتعهد بن سلمان بقيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman bei Militärübung (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    إصلاحات اقتصادية واعتقالات

    وبموازاة الاصلاحات ضمن خطة "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد، يؤكد الامير محمد بن سلمان من خلال حملة اعتقالات أن القيادة الجديدة للمملكة لن تتسامح مع اي معارضة للمسار الحالي الذي تمضي به، حيث شهدت المملكة السعودية في أيلول/سبتمبر توقيف رجال دين بينهم الداعيان البارزان سلمان العودة وعوض القرني، من دون أن توضح أسباب اعتقالهم.

  • Saudi Arabien Verschleierte Frau in einem Auto in Riad (picture-alliance/dpa/EPA/Str)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    القيادة الإصلاحية تسمح للمرأة بالقيادة

    نتيجة الإصلاحات التي برزت مع صعود الأمير محمد ابن سلمان، حصلت المرأة السعودية وبموجب أمر ملكي على حقها في قيادة السيارة بعد نضال دام 27 عاماً.

    الكاتب: محي الدين حسين


مختارات

مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

تأسست المملكة العربية السعودية على أساس السلطة الدينية، لكن تأثير هذه السلطة على السياسة السعودية مر بمراحل مختلفة. في ألبوم الصور هذا نتعرف على أهم هذه المراحل. (25.10.2017)  

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