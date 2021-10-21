 قضية الشريط الجنسي.. النيابة تطالب بسجن بنزيمة والمحكمة تقرر مصيره بعد شهر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

قضية الشريط الجنسي.. النيابة تطالب بسجن بنزيمة والمحكمة تقرر مصيره بعد شهر

حددت محكمة فرنسية موعداً لإصدار الحكم بحق هداف ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي كريم بنزيمة في قضية الشريط الجنسي. في وقت يصر الدفاع على تبرئته، بينما طالب الادعاء بالجسن والغرامة للنجم الفرنسي.

اللاعب كريم بنزيمة

يتهم بنزيمة بالتواطؤ في محاولة الابتزاز بشريط جنسي لزميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا.

يتعين على هداف ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي كريم بنزيمة الانتظار لأكثر من شهر لمعرفة مصيره، وذلك بعدما حددت المحكمة يوم الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإصدار الحكم بحقه في قضية الشريط الجنسي.

مختارات

في خطوة مفاجئة، أعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان عودة مواطنه كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، إلى صفوف المنتخب المشارك في بطولة كأس أوروبا. وكان بنزيمة استُبعد من المنتخب بعد فضيحة ابتزاز عام 2015.

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقات بشأن "حوادث تمييز محتملة" وقعت خلال مباراتي المجر أمام فرنسا والبرتغال خلال منافسات يورو 2020. الحديث يدور بالخصوص حول تعرض نجمي فرنسا مبابي وبنزيمة لتعليقات "عنصرية".

وطالبت النيابة العامة في فرساي الخميس بسجن بنزيمة لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التواطؤ في محاولة الابتزاز بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا.

وبنزيمة هو واحد من خمسة أشخاص خضعوا للمحاكمة بسبب محاولة ابتزاز وقعت عام 2015، ما أدى إلى استبعاده من المنتخب الوطني لمدة خمس سنوات ونصف.

وحددت المحكمة الجمعة في نهاية المحاكمة يوم الرابع والعشرين من الشهر المقبل لإصدار حكمها في القضية.

الدفاع: "لا أدلة كافية"

وخلال اليوم الأخير من المحاكمة، زعم محامو بنزيمة أن الادعاء فشل في تقديم أدلة كافية لإدانة النجم بالتواطؤ في محاولة للابتزاز. وقال المحامي أنطوان فاي للمحكمة: "يمكن للمرء أن يسأل ما الذي يهم الشعب الفرنسي حقاً في هذه القضية؟ الجنس؟ المال؟ كرة القدم؟، معتبراً أن الفرنسيين غير مهتمين بأي حال من الأحوال بالعنصر القضائي للقضية وبالتالي "نطالب باسقاطها".

وأضاف أن قضية الادعاء بنيت حول "مشاعر" فالبوينا، مخاطباً القاضي "لم يفت الأوان أبداً لتطبيق بعض القوانين. أنت الضمانة النهائية". وانتقد المحامي الآخر لبنزيمة، سيلفان كورمييه، "السيرك الإعلامي-القضائي".

مشاهدة الفيديو 01:58

إدانة المغني آر كيلي في محكمة بنيويورك بارتكاب جرائم جنسية

ولم يكن النجم العائد لمنتخب "الديوك"، الذي لعب مساء الثلاثاء في أوكرانيا مع ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا ويتحضر لمواجهة "كلاسيكو" الدوري الإسباني في عطلة نهاية الأسبوع الحالي ضد برشلونة، حاضرًا في فرساي خلال الأيام الثلاثة لجلسة المحاكمة.

ويُتهم بنزيمة بتشجيع فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم للأخير، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

ولطالما نفى بنزيمة هذه المزاعم قائلاً إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.

وقال فالبوينا في شهادته يوم افتتاح المحاكمة الأربعاء "كنت خائفاً على مسيرتي الرياضية، على منتخب فرنسا. كنت أعرف أنه إذا تم نشر مواد الفيديو، فسيكون الأمر معقداً بالنسبة لي في المنتخب وهذا ما حصل لاحقاً".

وأردف لاعب أولمبياكوس اليوناني أن اختياره للمنتخب هو بمثابة "الكأس المقدسة للاعبين، ولم يكن يتخيل تورط زميل له في مؤامرة ضده.

اتهامات خطيرة

وتابع ابن الـ 37 عاماً مؤكداً أن بنزيمة كان "مصراً على جعلي أقابل شخصاً ما"، وأقرّ أن زميله لم يكن عدوانياً ولم يذكر المال، لكنه "عندما تحلّ مشكلة من هذا القبيل (...) فهي ليست مقابل تذاكر لمباراة كرة القدم".

وقالت المدعية سيغولين مار أمام المحكمة "بنزيمة ليس شخصاً صالحاً حاول المساعدة. لقد عمل للسماح للمفاوضين بالوصول إلى هدفهم وللمبتزين بالحصول على الأموال"، مطالبة بتغريم بنزيمة بمبلغ 75 ألف يورو إضافة الى السجن لعشرة أشهر مع وقف التنفيذ.

مشاهدة الفيديو 05:05

طالبات يتحدثن عن "ثقافة تحرش جنسي" في جامعات بريطانيا

ورد المحامي كورمييه في تصريحات للصحافة، معتبراً أن "النيابة العامة طالبت بعقوبة سخيفة وغير متناسبة، لا علاقة لها بهذا الملف"، مضيفاً "كنا نتوقع ذلك بعض الشيء".

واستبعد اللاعبان من منتخب "الديوك" منذ أواخر العام 2015 قبل عودة بنزيمة في كأس أوروبا هذا الصيف حيث خرج أبطال العالم من الدور الـ16 أمام سويسرا، قبل أن يحققوا في العاشر من الشهر الحالي لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا في النهائي بقيادة بنزيمة، فيما بقي فالبوينا مستبعداً منذ حينها.

ويستند الملف بشكل خاص إلى مناقشة جرت في تشرين الاول/أكتوبر 2015 بين الرجلين في كليرفونتان، مركز تدريبات منتخب "الديوك"، ويُزعم أن بنزيمة أوضح خلالها أنه يمكنه أن يعرّف فالبوينا على "شخص موثوق"، وفقاً لما قاله الأخير في جلسة الاستماع، لمساعدته على "التعامل" مع أي نشر محتمل للشريط.

وزعم بنزيمة وقتها أنه تدخل لدى فالبوينا بطلب من صديق طفولة له لجأ إليه المبتزون الذين كان الشريط بحوزتهم.

وفي مقابلة مع المحققين عام 2015، نفى بنزيمة تورطه وتساءل عن السبب الذي قد يدفعه للقيام بعملية الابتزاز، وقال: "لديّ ما يكفي من المال. لست بحاجة إليه".

ع.ح./ف.ي. (أ ف ب)

  • Mesut Özil Zaatari (picture alliance/dpa/S.McNeil)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    تألق نجم مسعود أوزيل ليس كلاعب كرة قدم في صفوف منتخب ألمانيا والعديد من الأندية فقط، بل أيضا كناشط في مجال الأعمال الخيرية، التي لا تعد. كانت آخرها زيارته إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث وزع كرات وملابس رياضية على الأطفال للفت أنظار العالم إلى معاناة هؤلاء. وقبلها كان أوزيل قد حصل على جائزة لاريوس للأعمال الخيرية، حيث كان مول عمليات جراحية معقدة لـ23 طفلا في البرازيل خلال مونديال 2014.

  • Sami Khedira PK Pressekonferenz Deutsche Fussball Nationalmannschaft (picture-alliance/dpa/M. Gilliar)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    لطالما وُصف لاعب المنتخب الألماني سامي خضيرة من قبل مدربه يواخيم لوف بـ"الصخرة الصامدة التي لا تحركها الأمواج مهما كانت عاتية"في إشارة إلى دوره في لم شمل لاعبي المنتخب حوله. وصف يبدو أن لوف محق فيه، على الأقل وفق حكومة ولاية بادن فورتنبيرغ الألمانية التي منحت اللاعب التونسي الأصل قبل أسابيع وسام الاستحقاق تكريما لجهوده في دعم الاندماج ومساعدة الضعفاء اجتماعيا داخل الولاية التي ولد وترعرع فيها.

  • Deutschland Fußballspieler Änis Ben-Hatira Flüchtlingslager Marienfelde in Berlin (picture-Alliance/Tagesspiegel/K. U. Heinrich)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    على الرغم من أن اللاعب التونسي الأصل والألماني المولد والمنشأ أنيس بن حتيرة، والذي يشغل خطة لاعب وسط في صفوف آينتراخت فرانكفورت، لا يزال يواجه صورة "الفتى المشاغب" نظرا لاندفاعه أحيانا، إلا أنه من أكثر الرياضيين دعما للنشاطات الاجتماعية ماديا ومعنويا، حيث أنه كان مثلا من أول من زار مآوي اللاجئين لتقديم يد المساعدة. أعماله الخيرية المتعددة جلبت له جائزة لاوريوس العالمية للرياضيين المتميزين.

  • Karim Benzema (picture-alliance/dpa/G. Horcajuelo)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    بلا شك فإن اللاعب الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل. رغم تألقه في صفوف المنتخب الفرنسي، إلا أنه منع من المشاركة معه في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة لتورطه في قضية ابتزاز لأحد زملائه. لكن يبدو أن بنزيما يظل من الرياضيين الناشطين في مجال الأعمال الخيرية، الأمر الذي جلب له العام الماضي جائزة من إحدى المنظمات الكروية الشهيرة في فرنسا.

  • Euro 2016 Portugal vs Wales Ronaldo (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    بلا شك فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أكثر الشخصيات الرياضية شهرة في العالم وكذلك أكثرها إثارة للجدل. البعض يرى فيه شخصية مغرورة، والبعض الآخر يعشقه بلا حدود. لكن الأكيد أنه أحد أكثر المشاهير سخاء في دعم المشاريع الخيرية سواء بوطنه أو خارجه، حيث كان مثلا تبرع بـ1,5 مليون يورو لبناء مدارس في قطاع غزة. ولايقتصر هذا الدعم على المال فحسب، بل إن رونالدو مواظب أيضا على التبرع بدمه بشكل دوري.

  • Afghanistan Messi-Fan Murtaza in echtem Trikot (picture-alliance/dpa/Unicef/Mahdy Mehraeen)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    ربما هي مجرد لفتة رمزية لا أكثر، لكنها رسمت الابتسامة على مُحيا الصبي الأفغاني مرتضى أحمدي الذي كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت الربيع الماضي صورته وهو يرتدي كيسا من البلاستيك بلوني العلم الارجنتيني مع اسم نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي. الأخير أرسل إليه - عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف- بقميصين وكرة يحملون توقيعه. وهاهو يقف مرتديا قميصا موقعا من ميسي أمام عدسات الكاميرات.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    يبدو أن هذه الفترة من الفترات الحالكة التي يمر بها معشوق الجماهير ليونيل ميسي. فبعد فشله في الفوز بلقب قاري مع منتخب بلاده هذا العام وفشله من قبل في الفوز بمونديال 2014، صدرت بحقه وحق والده أحكام قضائية بتهمة التهرب الضريبي. لكن هذا لا يغطي عن حقيقة مفادها أن نجم برشلونة قد أسس مؤسسة خيرية تحمل اسمه تدعم مشاريع خيرية لصالح الأطفال خاصة، حيث دعم مستشفى في مسقط رأسه روزاريو بـ600 ألف يورو.

  • EURO 2016 Irland vs Schweden Zlatan Ibrahimovic (Reuters/C. Hartmann)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    الكثير من السويديين لا يزالون يتذكرون لاعبهم زلاتان ابراهيموفيتش، ذا الأصول البوسنية والكرواتية، عندما تبرع عام 2014 بجميع تكاليف سفر وإقامة عدد من ذوي الاحتاجات الخاصة لمتابعة مباريات مونديال البرازيل والتي بلغت 39 ألف يورو. وعلى الرغم من أن هذا المبلغ يعد بسيطا مقارنة بمداخيل النجم السويدي، إلا أن لفتة تصنع قدوة بين زملائه والكثير من المشاهير حتى لا ينسوا بأن هناك من لا يستطيع أن يعيش مثلهم.

  • Fußballer Neymar (picture-alliance/dpa/A. Garcia)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    صنف قائد المنتخب البرازيلي ونجم برشلونة الإسباني، كواحد من عشرة أكثر الرياضيين مساهمة في الأعمال الخيرية في العالم. سنة 2014 افتتح مؤسسة خيرية وساهم فيها بمبلغ 9,2 ملايين دولار أميركي، لمساعدة الفقراء في مسقط رأسه بمدينة برايا غراندي. كما يتبرع نيمار لفائدة هيئات اجتماعية وصحية منها التي تعنى بمكافحة فيروس ايبولا.


مواضيع ذات صلة

Real Madrid's French forward Karim Benzema gestures during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Real Madrid and Chelsea at the Alfredo di Stefano stadium in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on April 27, 2021. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)

قضية "الشريط الجنسي" - الادعاء يطالب بالسجن والغرامة لكريم بنزيمة 21.10.2021

تسببت "قضية الشريط الجنسي" في 2015 في استبعاد بنزيمة وفالبوينا من تشكيلة منتخب فرنسا. ويزعم محققون أن بنزيمة شجّع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين هددوا بنشر شريط الفيديو وطالب الادعاء بحبس بنزيمة الذي ينفي ارتكاب أخطاء.

March 6, 2018 - Paris, France - Karim Benzema during the UEFA Champions League football match Paris Saint-Germain vs Real Madrid, on March 6, 2018 at the Parc des Princes stadium in Paris |

بدء محاكمة كريم بنزيمة في قضية قد تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات 20.10.2021

انطلقت محاكمة الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، المتهم بالتورط في عملية ابتزاز ضد زميله السابق في المنتخب ماتيو فالبوينا، في قضية قد تصل عقوبتها إلى السجن لخمس سنوات.

FILE - File pictute dated 08 October 2015 of French player Karim Benzema during the international friendly soccer match between France and Armenia at Allianz Riviera stadium in Nice, France. EPA/SEBASTIEN NOGIER Copyright: picture-alliance/dpa/S. Nogier

بنزيمة يعود إلى صفوف الديوك بعد ست سنوات على فضيحة الابتزاز 18.05.2021

في خطوة مفاجئة، أعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان عودة مواطنه كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، إلى صفوف المنتخب المشارك في بطولة كأس أوروبا. وكان بنزيمة استُبعد من المنتخب بعد فضيحة ابتزاز عام 2015.