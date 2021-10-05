قضية "الشريط الجنسي" - الادعاء يطالب بالسجن والغرامة لكريم بنزيمة

طالب ممثلو الادعاء بحبس كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، لمدة عشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها 75 ألف يورو (88 ألف دولار)، وذلك لمساعدته فيمحاولة ابتزاز زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا في واقعة شريط جنسي، وذلك حسبما أكد مكتب الادعاء في فرساي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتتواصل محاكمة بنزيمة (33 عاما) والذي لا يحضر بشكل شخصي إلى المحكمة، حتى يوم غد الجمعة. كما يتم أيضا محاكمة أربعة أشخاص أخرين بتهمة محاولة الابتزاز وأخرى بخيانة الأمانة.

وطلب المدعي العام أحكامًا تتراوح بين السجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ والسجن حتى أربع سنوات للمحكومين الاربعة الآخرين.

وتم اتهام بنزيمة بالتواطؤ في عملية ابتزاز فالبوينا، الذي تلقى مكالمة هاتفية في حزيران / يونيو عام 2015 تم تهديده فيها بنشر الفيديو. وترتكز القضية على محادثة بين بنزيمة وفالبوينا، حيث اقترح فيها لاعب ريال مدريد على زميله في الفريق أن يتواصل مع المبتزين من خلال وسيط. وقال فالبوينا ابن الـ 37 عاماً، الذي يلعب حاليا لأولمبياكوس اليوناني، في يوم افتتاح المحاكمة الأربعاء إن بنزيمة كان "مصرًا على جعلي أقابل شخصًا ما"، وأقرّ أن زميله لم يكن عدوانيًا ولم يذكر المال، لكنه "عندما تحلّ مشكلة من هذا القبيل (...) فهي ليست مقابل تذاكر لمباراة كرة القدم".

ويزعم محققون أن بنزيمة شجّع فالبوينا على دفع أموال للمبتزينونفى بنزيمة ارتكاب أي خطأ. كما رفض دفاع اللاعب تلك الاتهامات، ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن المحاميين قولهم إنهم يطالبون ببراءة بنزيمة.

وفقد بنزيمة وفالبوينا مركزيهما في تشكيلة منتخب فرنسا بعد الفضيحة التي وصفت "بقضية الشريط الجنسي" في 2015. وبسببها تم استبعاد بنزيمة من صفوف المنتخب الفرنسي في بطولة كأس أمم أوروبا 2016، وكأس العالم 2018 والتي توج بها منتخب بلاده، قبل أن يعود إلى الفريق الوطني لبلاده هذا الصيف.

ويغيب بنزيمة عن المحاكمات بسبب التزاماته الاحترافية، حيث لعب مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونتيسك الأوكراني في كييف يوم الثلاثاء الماضي، قبل أنه يواجه برشلونة في كلاسيكو كرة القدم الإسبانية يوم الأحد المقبل.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)