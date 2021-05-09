قضية التشبيه بقاضي نازي تثير تفاعلات جديدة داخل اتحاد الكرة الألماني

قال راينر كوخ نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ" في عددها الصادر اليوم (الأحد التاسع من مايو/ أيار 2021) " لم ندفع به إلى الزاوية، ولم تكن المقارنة النازية ناجمة عن أي استفزاز مني"، بأن يكون هو من دفع برئيس الاتحاد فريتز كيلر للاستقالة. وقارن كيلر بين كوخ والقاضي النازي رولاند فريسلر خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة الشهر الماضي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى لهذه المقارنة.

وأثارت هذه المقارنة عاصفة من الانتقادات ويتم التحقيق فيها بواسطة محكمة رياضية تابعة للاتحاد بعد ورود تقرير من لجنة الأخلاقيات. وكرر أمس الأول الجمعة رؤساء الاتحادات الإقليمية واتحادات الولايات التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، مطالبتهم لكيلر بالاستقالة مع مطالبة المجلس التنفيذي لاتحاد الكرة باستبعاده من منصبه. وأكد كيلر أنه لن يستقيل رغم اقتراع سحب الثقة من رؤساء الاتحادات الإقليمية عقب تشبييه النازي.

وأكد كوخ أنه لا يتوقع استقالة كيلر مطالبا برد فعل من رئيس رابطة الدوري الألماني وممثلي الرابطة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية ومجلس إدارتها. وأوضح كوخ أنه تلقى اعتذارا من كيلر لكنه أخبره "لا يمكنني قبول الاعتذار" حيث اعتبر كوخ الذي يعمل كقاض بعيدا عن كرة القدم، أن تشبيه بفريسلر "أمر مؤلم حقا".

وكان فرايسلر قد حضر مؤتمر وانسي الذي أطلق شرارة الهولوكوست، كما أنه كان رئيسا لمحكمة الشعب، حيث أصدر ما يقرب من 2600 حكما بالإعدام في الفترة من 1942 وحتى 1945.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)