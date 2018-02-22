قضية "اقتحام السجون".. مبارك ومرسي وجها لوجه أمام القضاء

شهد اليوم الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2018) أول مواجهة بين الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. واستدعت محكمة جنايات القاهرة مبارك للشهادة في قضية "اقتحام السجون" حيث تعاد محاكمة مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع مع 24 آخرين من قادتها وكوادرها، بعد نقض حكم سابق بإعدامهما مع أربعة قياديين آخرين.

ويواجه مرسي والمتهمون اتهامات بالتواطؤ مع حركتي "حماس" وحزب الله لاقتحام الحدود الشرقية لمصر عبر أنفاق في قطاع غزة من أجل تهريب قادة الجماعة من السجون.

وفي أول ظهور له منذ اطلاق سراحه قبل عام ونصف عام، رفض مبارك في البداية الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة نظرا "لأن شهادته تتضمن أسرارا للدولة وتتعلق بأمنها ويخشى أن تسبب في اتهامه بارتكاب مخالفة قانونية". لكنه استجاب لاحقا لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة التي لا تتضمن أمورا تتعلق بأسرار وأمن البلاد.

مبارك في قاعة المحكمة مع نجليه.

مبارك ببدلة ومرسي بزي السجن

واتهم مبارك (90 عاماً) حركة "حماس" في قطاع غزة بإرسال مسلحين عبر الحدود مع سيناء كي تزيد "الفوضى" التي بدأت مع انطلاق الانتفاضة يوم 25 يناير/ كانون الثاني. وأضاف أن المسلحين هاجموا أقساما للشرطة واقتحموا سجونا وأطلقوا سراح سجناء وقتلوا رجال شرطة. وتابع مبارك للمحكمة، أن اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات في عهده، أبلغه بوجود عناصر دخلت مصر عن طريق الأنفاق، في صباح 29 كانون الثاني/ يناير لعام 2011، وأنه كان على علم بوجود أنفاق ناحية رفح.

ووصل مبارك، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، مقر انعقاد محكمة جنايات القاهرة بصحبة نجليه علاء وجمال ومحاميه فريد الديب. وبينما دخل مبارك القاعة مرتديا بذلة وربطة عنق ويتوكأ على عكاز كان مرسي يجلس في قفص الاتهام بملابس السجن. ومن بين باقي المتهمين الذين حضروا جلسة اليوم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد كبير من كبار قادتها. ولم يظهر في الجزء الذي أذيع على التلفزيون أي رد فعل من مرسي وبقية المتهمين عند دخول مبارك للقاعة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعدما ألغت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في مصر) في 2016، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد، عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد. وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات جديدة.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)