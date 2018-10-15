 قضية اختفاء خاشقجي.. الريال السعودي عند أضعف مستوى منذ عام | أخبار | DW | 15.10.2018

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أخبار

قضية اختفاء خاشقجي.. الريال السعودي عند أضعف مستوى منذ عام

تواجه السعودية خسائر مالية على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. وتراجع الريال السعودي، كما خسرت أسهم مجموعة اتصالات يابانية عملاقة من قيمتها. وألغى عدد من كبار رجال الأعمال المشاركة في مؤتمر "دافوس في الصحراء" بالرياض.

Türkei Fahne Saudi Arabins über dem Konsulat in Istanbul (Reuters/M. Sezer)

تعرضت الأسواق المالية السعودية لضغوط في الأيام القليلة الماضية مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الرياض إذا اتضح أن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي قد قُتل في قنصلية المملكة باسطنبول.

وانخفض سعر الريال السعودي إلى أضعف مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2017 في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة اليوم الاثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018)، حيث بلغ السعر المعروض للريال السعودي 3.7514 مقابل الدولار الأمريكي

كما تراجعت أيضا أسعار أسهم المجموعة اليابانية العملاقة للاتصالات "سوفت بنك غروب" اليوم الإثنين بنسبة حوالى 7 بالمئة في بورصة طوكيو بسبب مخاوف مرتبطة بعلاقاتها المالية مع السعودية. وتقود المجموعة اليابانية والرياض صندوقا استثماريا هائلا للتكنولوجيا يحمل اسم "صندوق رؤية سوفت بنك" (سوفتبنك فيجن فاند). وسجل سعر سهم "سوفت بنك" تراجعا نسبته 6,71 بالمئة ليبلغ 9,306 ين بعد بعض الانتعاش. ويتولى إدارة الصندوق الملياردير الياباني ماسايوشي سون، ويبلغ رأسمال هذا الصندوق مئة مليار دولار، يأتي  نحو نصفها من صندوق سيادي للرياض.

Symbolbild Börse in Saudi Arabien (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

مقاطعة "دافوس الصحراء"

مختارات

أكدت السعودية رفضها لأي اتهامات "تحاول النيل منها"، محذرة من أنها سترد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر، وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض بعقوبات قاسية إثر اختفاء الصحافي جمال خاشقجي. (14.10.2018)

توعّد الرئيس الأمريكي ترامب السعودية بـ"عقاب شديد" إن كانت وراء اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. ولم يستبعد أن تكون السعودية وراء ذلك، لكنه تمسك بموقفه من عدم منع مبيعات الأسلحة للمملكة، مشيرا إلى أن "هناك وسائل أخرى للعقاب". (13.10.2018)

وتتهم دول عدة السعودية بالوقوف وراء اختفاء خاشقجي. وقد رفضت الرياض الأحد تهديدها بعقوبات بسبب هذه القضية، مؤكّدة أنّها ستردّ على أي خطوة تتّخذ ضدها "بإجراء أكبر". وجاءت هذه التطورات قبل أسبوع من مؤتمر استثماري مهم في الرياض يطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء".

وأعلنت شركات عالمية ومؤسسات إعلامية ومستثمرون كبار انسحابهم من المؤتمر بسبب قضية خاشقجي، بينما أوقف رجال أعمال آخرون تعاونهم الاقتصادي مع المملكة. وذكرت تقارير إخبارية مساء أمس الأحد أن بيل فورد رئيس مجلس إدارة مجموعة "فورد موتور" الأمريكية لصناعة السيارات وجيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمجموعة "جيه.بي.مورجان تشيس" المصرفية الأمريكية ألغيا مشاركتهما في مؤتمر "دافوس في الصحراء"، على خلفية اختفاء خاشقجي، في حين تؤكد التقارير مشاركة وزير الخزانة الأمريكي ستيف مونشن في المؤتمر.

وكان "دارا خوسروساشي" الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر تكنولوجيز" لخدمات النقل الذكي و"بوب باكيش" الرئيس التنفيذي لشركة "فياكوم" للإعلامية "وستيف كيس" الشريك المؤسس لشركة خدمات الإنترنت "أيه.أو.إل" قد ألغوا في وقت سابق مشاركتهم في المؤتمر.

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تصاعد حدة اللهجة بين واشنطن والرياض حول خاشقجي

ارتفاع أسعار النفط

وعلى صعيد أسعار النفط، صعدت العقود الآجلة للنفط بشكل حاد اليوم الاثنين، مع تزايد التوترات بشأن اختفاء خاشقجي مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي 80 سنتا أو 1.12 في المئة إلى 72.14 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب يوم الجمعة بعد خسائر فادحة يومي الأربعاء والخميس.

يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي المعروف بمواقفه المنتقدة لسياسات الحكومة السعودية قد اختفى منذ دخوله القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية  يوم 2 تشرين أول/أكتوبر الحالي. وفي حين يدعي مسؤولون  أتراك أن لديهم أدلة تؤكد أن خاشقجي تعرض للقتل، تنفي المملكة العربية  السعودية هذه الادعاءات تماما، كما تنفي أي صلة لها باختفائه.

ص.ش/م.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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