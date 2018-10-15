قضية اختفاء خاشقجي.. الريال السعودي عند أضعف مستوى منذ عام

تعرضت الأسواق المالية السعودية لضغوط في الأيام القليلة الماضية مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الرياض إذا اتضح أن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي قد قُتل في قنصلية المملكة باسطنبول.
وانخفض سعر الريال السعودي إلى أضعف مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2017 في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة اليوم الاثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018)، حيث بلغ السعر المعروض للريال السعودي 3.7514 مقابل الدولار الأمريكي
كما تراجعت أيضا أسعار أسهم المجموعة اليابانية العملاقة للاتصالات "سوفت بنك غروب" اليوم الإثنين بنسبة حوالى 7 بالمئة في بورصة طوكيو بسبب مخاوف مرتبطة بعلاقاتها المالية مع السعودية. وتقود المجموعة اليابانية والرياض صندوقا استثماريا هائلا للتكنولوجيا يحمل اسم "صندوق رؤية سوفت بنك" (سوفتبنك فيجن فاند). وسجل سعر سهم "سوفت بنك" تراجعا نسبته 6,71 بالمئة ليبلغ 9,306 ين بعد بعض الانتعاش. ويتولى إدارة الصندوق الملياردير الياباني ماسايوشي سون، ويبلغ رأسمال هذا الصندوق مئة مليار دولار، يأتي نحو نصفها من صندوق سيادي للرياض.
مقاطعة "دافوس الصحراء"
وتتهم دول عدة السعودية بالوقوف وراء اختفاء خاشقجي. وقد رفضت الرياض الأحد تهديدها بعقوبات بسبب هذه القضية، مؤكّدة أنّها ستردّ على أي خطوة تتّخذ ضدها "بإجراء أكبر". وجاءت هذه التطورات قبل أسبوع من مؤتمر استثماري مهم في الرياض يطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء".
وأعلنت شركات عالمية ومؤسسات إعلامية ومستثمرون كبار انسحابهم من المؤتمر بسبب قضية خاشقجي، بينما أوقف رجال أعمال آخرون تعاونهم الاقتصادي مع المملكة. وذكرت تقارير إخبارية مساء أمس الأحد أن بيل فورد رئيس مجلس إدارة مجموعة "فورد موتور" الأمريكية لصناعة السيارات وجيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمجموعة "جيه.بي.مورجان تشيس" المصرفية الأمريكية ألغيا مشاركتهما في مؤتمر "دافوس في الصحراء"، على خلفية اختفاء خاشقجي، في حين تؤكد التقارير مشاركة وزير الخزانة الأمريكي ستيف مونشن في المؤتمر.
وكان "دارا خوسروساشي" الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر تكنولوجيز" لخدمات النقل الذكي و"بوب باكيش" الرئيس التنفيذي لشركة "فياكوم" للإعلامية "وستيف كيس" الشريك المؤسس لشركة خدمات الإنترنت "أيه.أو.إل" قد ألغوا في وقت سابق مشاركتهم في المؤتمر.
ارتفاع أسعار النفط
وعلى صعيد أسعار النفط، صعدت العقود الآجلة للنفط بشكل حاد اليوم الاثنين، مع تزايد التوترات بشأن اختفاء خاشقجي مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات. وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي 80 سنتا أو 1.12 في المئة إلى 72.14 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب يوم الجمعة بعد خسائر فادحة يومي الأربعاء والخميس.
يذكر أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي المعروف بمواقفه المنتقدة لسياسات الحكومة السعودية قد اختفى منذ دخوله القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية يوم 2 تشرين أول/أكتوبر الحالي. وفي حين يدعي مسؤولون أتراك أن لديهم أدلة تؤكد أن خاشقجي تعرض للقتل، تنفي المملكة العربية السعودية هذه الادعاءات تماما، كما تنفي أي صلة لها باختفائه.
ص.ش/م.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
خاشقجي من منتقدي النظام السعودي
جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تاريخ ومكان الاختفاء
في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية
منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تفتيش القنصلية
مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي
بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة
نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
السيارة السوداء
ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
خطة لاستدراج خاشقجي ؟
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
تركيا تملك الأدلة
في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.
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أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي
السعودية تطالب بتحقيق مشترك
قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك