قضايا شائكة في زيارة وزيرة الخارجية الألمانية المرتقبة للصين

تخطط وزيرة الخارجية الألمانية لإثارة قضايا شائكة خلال زيارتها المرتقبة إلى الصين. وذكرت الخارجية الصينية أن بيربوك ترغب بمناقشة حرب روسيا ضد أوكرانيا وحالة حقوق الإنسان بالصين وأمور أخرى. فهل يناقَش الصراع التجاري أيضا؟

تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بنظيرها الصيني وانغ يي في بكين يوم الإثنين الثاني من ديسمبر / كانون الأول 2024 المقبل خلال زيارتها التي تستمر ليومين وذلك على خلفية العديد من الصراعات الدولية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2024 إن بيربوك ترغب في مناقشة الحرب الروسية ضد أوكرانيا وحالة حقوق الإنسان في الصين، من بين أمور أخرى. وتعتبر بكين الحليف الأكثر أهمية لموسكو.

وأوضح المتحدث الصيني أنه من المقرر إجراء المزيد من المحادثات السياسية في العاصمة بكين، فضلا عن اجتماع مع ممثلي الأعمال الألمان. وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت بالفعل عن زيارة السياسية الألمانية المنتمية لحزب الخضر.

هل يُناقَش الصراع التجاري أيضا؟

ومن المرجح أن يكون الصراع التجاري المحتدم مع الصين موضوعا آخر للمناقشة في الاجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي. ويتهم الاتحاد الأوروبي بكين بتشويه المنافسة من خلال الإعانات وقرر في أكتوبر / تشرين الأول 2024 فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية. وتدرس الصين تدابير مضادة قد تؤثر على شركات صناعة السيارات الألمانية.

ومن بكين من المقرر أن تسافر بيربوك إلى بروكسل لحضور اجتماع لمدة يومين لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وسيكون الموضوع الرئيسي للمناقشة هناك تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

ع.م / ع.ش (د ب أ)