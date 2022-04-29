 قصف يستهدف كييف أثناء زيارة غوتيريش وسط إدانات أوروبية | DW الأخبار | DW | 29.04.2022

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قصف يستهدف كييف أثناء زيارة غوتيريش وسط إدانات أوروبية

رغم انسحابها من محيط كييف، لا تزال القوات الروسية تواصل غاراتها على العاصمة الأوكرانية مستهدفة مناطق سكنية وفق مصادر أوكرانية

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