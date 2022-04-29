قصف يستهدف كييف أثناء زيارة غوتيريش وسط إدانات أوروبية

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رغم انسحابها من محيط كييف، لا تزال القوات الروسية تواصل غاراتها على العاصمة الأوكرانية مستهدفة مناطق سكنية وفق مصادر أوكرانية
تواصل روسيا حربها على أوكرانيا على عدة محاور: هجوم مركز في شرق وجنوب البلاد وهجمات متفرقة على مناطق أخرى كالعاصمة كييف ولفيف غير البعيدة من الحدود مع بولندا.
قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لكييف إن روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيا لتشديد العقوبات على روسيا.
وجهت روسيا إنذارا جديدا للمقاتلين الأوكرانيين المحاصرين في ماريوبول للاستسلام، في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق نصر حاسم في هجومها الجديد على الشرق. بينما تعهدت حكومات غربية بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف.
نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.
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