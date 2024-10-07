قصف واشتباك بين حزب الله وإسرائيل وسقوط قتلى من الجانبين

أعلنت إسرائيل نشر جنود من فرقة ثالثة وهي فرقة الجليل 91 الإسرائيلية لتعزيز عمليتها البرية في جنوب لبنان وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا ثانيا قُتل باشتباك الحدود اللبنانية فيما هاجم حزب الله شمال حيفا بإسرائيل بالصواريخ.

أعلن الجيش الإسرائيلي (اليوم الإثنين السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2024) أنه نشر فرقة إضافية لتنضم إلى المعارك في جنوب لبنان، هي الثالثة التي تشارك في العمليات البرية ضد حزب الله، وهي فرقة الجليل 91 التي بدأت أمس عملية برية محدودة ومحددة الهدف في جنوب لبنان.

وأشار إلى أنه "منذ بداية الحرب تخوض فرقة الجليل قتالا دفاعيا منسجما مع عمليات هجومية عديدة لاستهداف العدو وبناه التحتية في جنوب لبنان جوا وبرا"، ولفت إلى أنه "على مدار الأسابيع الأخيرة نفذت قوات الفرقة مئات الهجمات وقضت على عشرات المخربين"، موضحا أن قوات اللواء 769 تواصل الأعمال الدفاعية على الحدود، ودعا جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم إلى عدم العودة حتى إشعار آخر حفاظا على سلامتهم لأن غارات الجيش مستمرة.

وزارة الصحة اللبنانية: مقتل 10 رجال إطفاء لبنانيين في ضربة إسرائيلية

من جانبها قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين إن الغارة الاسرائيلية -التي استهدفت فوجَ إطفاء محلياً في مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل جنوب لبنان- أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص في "حصيلة أولية" منددة بتكرار استهداف مسعفين ورجال إنقاذ منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل. ونددت وزارة الصحة بما وصفته بـ"مجزرة"، بحق رجال إطفاء "كانوا موجودين في المبنى استعدادا للانطلاق في مهماتهم الإنقاذية".

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي ثانٍ باشتباكات الحدود

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن جنديا ثانيا قُتل في اشتباك على الحدود اللبنانية. وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل جندي في اشتباك على الحدود وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

حزب الله يقول إنه هاجم شمال حيفا بإسرائيل بصواريخ

وذكر حزب الله اللبناني أنه هاجم مناطق شمال حيفا -ثالث أكبر مدينة في إسرائيل- بوابل من الصواريخ، في ثاني هجوم اليوم الإثنين.

إسرائيل تشنّ غارات عنيفة على جنوب بيروت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وجاء ذلك بعد أن أمطرت صواريخ الحزب المدينة الساحلية في الساعات الأولى من الصباح بينما استعدت إسرائيل فيما يبدو إلى توسيع اجتياحها البري في جنوب لبنان. وأكدت الشرطة الإسرائيلية سقوط صواريخ على حيفا المطلة على ساحل البحر المتوسط في إسرائيل، وذكرت وسائل إعلام أن عشرة أشخاص أصيبوا، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن خمسة صواريخ أطلقت على حيفا من لبنان وأردف قائلا "أُطلقت صواريخ اعتراضية. وسقطت قذائف في المنطقة. الواقعة قيد البحث"، وأضاف أن 15 صاروخا آخر أُطلقت على طبريا في منطقة الجليل بشمال إسرائيل وتم اعتراض بعضها. وقالت الشرطة إن بعض المباني والممتلكات تضررت.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن غاراته الجوية استهدفت خلال الساعات القليلة الماضية منشآت تخزين أسلحة لحزب الله في منطقة بيروت، مضيفا أنه تم رصد انفجارات ثانوية بعد الضربات، مما يشير إلى وجود أسلحة.

ع.م / ع.ج.م/م.س (أ ف ب ، رويترز)