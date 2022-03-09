قصف مستشفى للأطفال في أوكرانيا

هذا ما تطبقه روسيا من "التجربة السورية" في أوكرانيا!

لا تخفي روسيا استفادتها من تجربتها بسوريا في تطوير واختبار أسلحتها. وإضافة إلى احتمال استخدام تلك الأسلحة في أوكرانيا، يرى خبراء أن موسكو تحاول تطبيق استراتيجيات اتبعتها خلال "التجربة السورية" في أوكرانيا أيضاً، فما هي؟