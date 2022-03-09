قصف مستشفى للأطفال في أوكرانيا

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غارة جوية روسية تستهدف مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول المحاصرة.
بعد أن فتح الجيش الروسي ممرات إنسانية في مدن يحاصرها بدأت أوكرانيا بإجلاء المدنيين، وسط اتهامات للجانب الروسي بانتهاك الممرات الانسانية عبر عمليات قصف. الممرات تشمل كييف وماريوبول وسومي.
تستحضر صور الدمار وحصار مدن خاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول الأوكرانية، حصار مدينتي غروزني في الشيشان وحلب السورية اللتين دُمّرتا جرّاء القصف الروسي، لكن خبراء يرون إختلافا في السياق.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
لا تخفي روسيا استفادتها من تجربتها بسوريا في تطوير واختبار أسلحتها. وإضافة إلى احتمال استخدام تلك الأسلحة في أوكرانيا، يرى خبراء أن موسكو تحاول تطبيق استراتيجيات اتبعتها خلال "التجربة السورية" في أوكرانيا أيضاً، فما هي؟
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