 قصف مستشفى للأطفال في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 10.03.2022

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قصف مستشفى للأطفال في أوكرانيا

غارة جوية روسية تستهدف مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول المحاصرة.

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أوكرانيا.. نزوح متواصل وخطة أوروبية للتخلي عن غاز روسيا

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بعد أيام من القصف المستمر على مدينة ماريوبول - أعلنت روسيا إنها ستوقف إطلاق النار وتسمح للمدنيين بالفرار.

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واصلتْ القوات الروسية قصف مدينتي فولونوفاخا وماريوبول المحاصرتين رغم من الإعلان عن فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين.

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فتح ممرات إنسانية في مدن أوكرانية وسط اتهامات للجيش الروسي بانتهاكات 08.03.2022

بعد أن فتح الجيش الروسي ممرات إنسانية في مدن يحاصرها بدأت أوكرانيا بإجلاء المدنيين، وسط اتهامات للجانب الروسي بانتهاك الممرات الانسانية عبر عمليات قصف. الممرات تشمل كييف وماريوبول وسومي.

10/02/2000 A Russian tank with soldiers sitting ontop of it passes by destroyed buildings in the Chechen capital Grozny on Wednesday, 09 February 2000. Russian warplanes on Wednesday, 09 February 2000, for the first time dropped 1,5-tonne bombs on the southern mountains region of Chechnya where rebels were setting up a new power base. dpa (Digitale Fotografie) +++ dpa-Bildfunk +++

شبح تدمير حلب وغروزني يخيم على المدن الأوكرانية المحاصرة 06.03.2022

تستحضر صور الدمار وحصار مدن خاركيف وتشيرنيغيف وماريوبول الأوكرانية، حصار مدينتي غروزني في الشيشان وحلب السورية اللتين دُمّرتا جرّاء القصف الروسي، لكن خبراء يرون إختلافا في السياق.

07.03.22 *** TOPSHOT - A Ukrainian serviceman helps evacuees gathered under a destroyed bridge, as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on March 7, 2022, after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.

Pro-Russian Servicemen on the observation post watching for a Ukrainian drone on positions of the people's militia of the Donetsk People's Republic, Donbas, Ukraine on February 10, 2022. Russia said on February 15 it is pulling back some of its troops from near Ukraine after a build-up raised fears of an invasion. The defence ministry said that large-scale drills continued but that some units were returning to their bases. Ukraine warned to wait to see proof of the pull-out, saying when we see the withdrawal, then we'll believe the de-escalation. Photo by Svetlana Kisileva/ABACAPRESS.COM

هذا ما تطبقه روسيا من "التجربة السورية" في أوكرانيا! 10.03.2022

لا تخفي روسيا استفادتها من تجربتها بسوريا في تطوير واختبار أسلحتها. وإضافة إلى احتمال استخدام تلك الأسلحة في أوكرانيا، يرى خبراء أن موسكو تحاول تطبيق استراتيجيات اتبعتها خلال "التجربة السورية" في أوكرانيا أيضاً، فما هي؟