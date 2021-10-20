 قصف مدفعي للنظام السوري على إدلب وسقوط ضحايا | DW الأخبار | DW | 20.10.2021

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DW الأخبار

قصف مدفعي للنظام السوري على إدلب وسقوط ضحايا

استهدفت القوات الحكومية مدينة أريحا في محافظة إدلب، وهي واحدة ٌ من آخر المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة المسلحة. كما قصفت المدفعية مناطق سكنية في المدينة الواقعة في ريف المحافظة الجنوبي

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