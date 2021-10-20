قصف مدفعي للنظام السوري على إدلب وسقوط ضحايا

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استهدفت القوات الحكومية مدينة أريحا في محافظة إدلب، وهي واحدة ٌ من آخر المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة المسلحة. كما قصفت المدفعية مناطق سكنية في المدينة الواقعة في ريف المحافظة الجنوبي
في تصعيد للمواجهة المتجددة منذ شهر تقريباً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مدنيين بينهم أطفال، وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي لقوات النظام في إدلب شمال غرب سوريا.
في الوقت الذي تستمر فيه غارات النظام السوري وحليفته روسيا على مناطق ريف إدلب الجنوبي، تظاهر المئات أمام النقاط التركية هناك، متهمين أنقرة بعدم التحرك لحماية المدنيين من القصف.
اتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الحوثيين باستهداف مسجد في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين مدنيا. يتزامن ذلك مع نداءات دولية لوقف الحرب والعمل على معالجة آثارها الإنسانية.
أرقام صادمة لوفيات الأطفال في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، إذ تعيش عائلات مقاتلي "داعش". منظمات دولية جددت مطالبتها الدول الغنية باستعادة الأطفال المنحدرين منها في مخيمي الهول وروج، إذ يقطن 40 ألف طفل من ستين دولة.
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